Футбол
«Краснодар» обыграл «Ахмат» в молодежном первенстве РоссииСоветский спорт 11:41
Футболисты Краснодара одержали победу над Ахматом в гостевом поединке 25-го тура молодежного первенства России 2:1. В составе победителей отличились Андрей Текучев и Михаил Коломийцев, ставший автором победного гола. Единственный мяч для хозяев забил Имран Альсултанов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 16:17, Ашберн
Происшествия
Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка
18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступления в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.
Обновлено в 16:05
Политика
Столтенберг пригласил Зеленского в штаб-квартиру НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что провел телефонный разговор с победившим во втором туре президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:35
Общество
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Энергетика
Белоруссия заявила о приостановке экспорта нефти
Белоруссия "вынужденно приостановила" экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти, сообщил журналистам заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 06:06
Гаджеты
Xiaomi выпустила телевизоры по цене смартфона
Новые телевизоры Xiaomi практически лишены рамок экрана благодаря нового технологическому процессу производства матрицы и оснащены пультами дистанционного управления на основе связи Bluetooth вместо традиционного инфракрасного излучения.
Обновлено в 11:01
Хоккей
Андрей Свечников может сыграть в решающем матче серии с «Вашингтоном»
Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников может принять участие в седьмом матче серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Майкл Смит со ссылкой на главного тренера команды Роба Бриндамора.
Обновлено в 12:23
Армия и оружие
Самолет-разведчик США совершил полет у побережья Крыма
В понедельник, 22 апреля стратегический разведывательный самолет ВВС США провел полет вблизи Крыма.
Обновлено вчера в 10:57
Общество
Публичные слушания по программе реновации прошли ещё в пяти районах
В пресс-службе столичного Стройкомплекса сообщили вечером во вторник, что еще в пяти районах Москвы состоялись публичные слушания по программе реновации жилфонда.
Обновлено в 14:53
Происшествия
В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей
Обновлено в 08:34
Экономика
Сбербанк войдёт в капитал Rambler Group
В конце прошлой недели стало известно, что ПАО «Сбербанк России» договорилось с Rambler Group об условиях вхождения в капитал.
Обновлено вчера в 08:39
Армия и оружие
Появилось видео церемонии спуска на воду подлодки-носителя «Посейдона»
Появилось видео спуска на воду атомной подлодки "Белгород", которая станет носителем беспилотной системы "Посейдон".
Обновлено в 13:13
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Общество
В СПбГУ опровергли слухи о закрытии музея Набокова
Музей откроют для посетителей 29 апреля. Напомним, что музей был закрыт 26 марта в связи с проведением на его территории ремонтных работ.
Обновлено в 14:10
Политика
Международный трибунал проведет слушания по делу украинских моряков
Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что Международный трибунал по морскому праву ООН проведет слушания по делу задержанных украинских моряков, передает ТАСС.
Обновлено в 14:11
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Махачкале и Грозном
Обновлено в 10:41
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено в 04:22
Культура
Мединский пригласил Sony Pictures снимать фильмы в РФ
Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил кинокомпании Sony Pictures Entertainment снимать фильмы в РФ.
Обновлено в 10:47
Политика
Президент Шри-Ланки уволит глав всех спецслужб после терактов
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена сообщил, что в течение суток сменит глав спецслужб и департамента полиции страны, передал местный новостной портал Ada Derana со ссылкой на обращение президента к народу.
Обновлено в 15:03
Авто
Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber
Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.
Обновлено вчера в 23:28
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Общество
Путин одобрил строительство парка в формате «Зарядья» в Петербурге
Президент России Владимир Путин одобрил идею создания парковой зоны на берегу Невы напротив стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:12
Космос
Землетрясение впервые зафиксировали на Марсе
Французский сейсмометр SEIS впервые зафиксировал землетрясение на Марсе, об этом сообщает Французское космическое агентство CNES.
Обновлено в 16:12
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Политика
Путин не поздравил Зеленского с победой на выборах
Обновлено вчера в 07:57
Футбол
«Ювентус» отказался от защитника «Реала» Марсело
Туринский "Ювентус" отказался от покупки 30-летнего бразильского защитника мадридского "Реала" Марсело, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:36
Армия и оружие
Генерал США Волтерс рассказал о уязвимостях армии НАТО перед РФ
Генерал армии США, командующий Военно-воздушными силами страны в Европе и Африке Тод Волтерс указал на недостаток военной мощи Вашингтона для отражения возможной российской атаки, сообщает "Политэксперт" Генерал заявил, что армии Вашингтона не хватит огневой мощи и людей для того, чтобы отразить атаку со стороны Российской Федерации в том случае, если она состоится.
Обновлено в 12:50
Футбол
Адвокат Кокорина обвинил Пака в провокации компании футболистов
За время слушания сторона защиты как приводила доказательства невиновности подсудимых, обвиняя в провокации конфликта потерпевшего - чиновника Минпромторга Дениса Пака, так и указывала на добрые поступки одного из главных фигурантов дел - Кокорина-старшего.
Обновлено в 13:18