Футбол

«Краснодар» обыграл «Ахмат» в матче молодёжного первенстваЧемпионат вчера в 10:17

Ахмат — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
Андрей Семенов
2′
24′
Юрий Газинский
49′
Виктор Классон
Антон Швец
63′
63′
Иван Игнатьев
Бернард Бериша
Беким Балай
66′
68′
Дмитрий Скопинцев
Даниил Уткин
69′
Шарль Каборе
71′
Александр Мартынович
Одисе Роши
Ризван Уциев
73′
79′
Иван Игнатьев
Дмитрий Стоцкий
90′+4′
Александр Мартынович
В матче 25-го тура молодёжного первенства России грозненский «Ахмат» уступил «Краснодару» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Грозном на стадионе имени Султана Билимханова. Обслуживал матч арбитр Андрей Зубов из Азова. Счёт был открыт на 35-й минуте.
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