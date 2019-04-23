Футбол
«Краснодар» обыграл «Ахмат» в матче молодёжного первенстваЧемпионат вчера в 10:17
Андрей Семенов
|2′
|24′
Юрий Газинский
|49′
Виктор Классон
Антон Швец
|63′
|63′
Иван Игнатьев
Бернард Бериша
Беким Балай
|66′
|68′
Дмитрий Скопинцев
Даниил Уткин
|69′
Шарль Каборе
|71′
Александр Мартынович
Одисе Роши
Ризван Уциев
|73′
|79′
Иван Игнатьев
Дмитрий Стоцкий
|90′+4′
Александр Мартынович
Ахмат
Расстановка 5‑3‑2
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
3
Плиев
13
Мохаммади
14
Раванелли
23
Швец
11
Силва
18
Балай
19
Иванов
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
8
Газинский
77
Каборе
16
Классон
7
Вандерсон
89
Стоцкий
47
Уткин
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
В матче 25-го тура молодёжного первенства России грозненский «Ахмат» уступил «Краснодару» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Грозном на стадионе имени Султана Билимханова. Обслуживал матч арбитр Андрей Зубов из Азова. Счёт был открыт на 35-й минуте.
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Молодёжные составы ФК «Ахмат» и ФК «Краснодар» сыграют в Грозном
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