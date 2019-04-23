Футбол
«Краснодар» обыграл «Ахмат» в матче молодёжного первенстваЧемпионат вчера в 10:17
В матче 25-го тура молодёжного первенства России грозненский «Ахмат» уступил «Краснодару» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Грозном на стадионе имени Султана Билимханова. Обслуживал матч арбитр Андрей Зубов из Азова. Счёт был открыт на 35-й минуте.
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