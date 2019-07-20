Футбол

«Краснодар» объявил стартовый состав на матч с «Уфой»Кубанские новости 06:23

Игра пройдет при судействе бригады арбитров из Москвы во главе с Алексеем Еськовым. Как ранее сообщали «Кубанские новости», в стартовом туре нового чемпионата страны обе команды уступили на выезде.
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«Краснодар» объявил стартовый состав на матч с «Уфой»

Кубанские новости06:23

«Уфа» — «Краснодар». Стали известны стартовые составы

Sport24.ru05:55

Козлов и Игбун сыграют в нападении у «Уфы», Ари и Вандерсон выйдут в атаке у «Краснодара»

Бомбардир.ру05:53

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Sportbox.RU05:59

Вильена, Намли и Ари — в старте «Краснодара» на матч с «Уфой»

Матч ТВ05:59

«Уфа» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы

Чемпионат05:58

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Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»

Американский стриминг-сервис Netflix представил первый трейлер сериала «Ведьмак», снятого по мотивам серии фэнтезийных романов польского писателя Анджея Сапковского.
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