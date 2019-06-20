Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере футболиста сборной ГолландииРБК 12:16

«Краснодар» объявил на официальном сайте о трансфере полузащитника сборной Голландии Тонни Эмилио Триндаде де Вилены. На протяжении всей карьеры он выступал за «Фейенорд».
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«Краснодар» объявил о переходе полузащитника сборной Голландии

Советский спорт12:02

«Краснодар» подписал хавбека «Фейеноорда» де Вильену

Sports.ru11:46

«Краснодар» объявил о переходе футболиста сборной Голландии

Sport24.ru11:40

Официально: «Краснодар» договорился с «Фейеноордом» по трансферу Вильены

Bookmaker-ratings.ru11:55

Тонни Вильена стал футболистом «Краснодара»

Чемпионат14:05

«Краснодар» объявил о переходе хавбека сборной Нидерландов

Матч ТВ11:43

«Краснодар» объявил о переходе голландского полузащитника Вилены

Спорт-Экспресс11:40
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Армия и оружие

Саудовская Аравия сбила беспилотник, запущенный из Йемена

Силы ПВО Саудовской Аравии сбили запущенный йеменскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Аллах" беспилотник.
Обновлено в 15:48
Политика

На инцидент с российскими депутатами в Грузии отреагировали в МИДе

Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин отреагировал на срыв работы Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии.
Обновлено в 12:40
Транспорт

Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина

В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено в 15:42
Политика

Сенат США провел закрытые слушания по НЛО

Сенаторы США провели закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщает в четверг, 20 июня, Politico.
Обновлено в 15:24
Авто

Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos

Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Происшествия

У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества

Обновлено в 11:29
Спорт

Загитова выступит на этапах Гран-при во Франции и Японии

Обновлено в 11:04
Политика

В «новой церкви» Украины считают, что Константинополь не отзовет томос

Замглавы пресс-службы "новой церкви" Украины, "архиепископ Черниговский и Нежинский" Евстратий Зоря считает, что Константинопольский патриархат не отзовет томос об автокефалии украинской церкви из-за заявлений раскольника Филарета Денисенко.
Обновлено в 09:52
Футбол

«Ростов» обыграл СКА в контрольном матче

Желто-синие продолжают подготовку к новому чемпионату. Сегодня подопечные Валерия Карпина провели контрольный матч против СКА.
Обновлено в 14:09
Экономика

Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Обновлено в 09:33
Финансы

Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРС

Время для размещения близко к идеальному, учитывая вчерашние итоги заседания ФРС США (регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчения политики) и крайне позитивную реакцию глобального долгового рынка, резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, перечисляет главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.
Обновлено в 06:45
Футбол

«Авангард» разгромил тульский «Арсенал»

Обновлено в 11:58
Происшествия

Кузнецова обратится в СК и прокуратуру по поводу ребенка из семьи геев

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова направит обращение в Следственный комитет России и прокуратуру с просьбой предоставить информацию о судьбе ребенка, воспитавшегося гей-парой.
Обновлено в 14:26
Политика

Путин сказал, какую окрошку предпочитает

Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес

Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма

Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено в 04:30
Футбол

Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки

"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Кино

Marvel приглашала Киану Ривза почти в каждый фильм своей киновселенной

Обновлено в 02:51
Политика

Предприниматель из Пензы пожаловался Путину на частые проверки

В четверг, 20 июня, во время прямой линии с Владимиром Путиным к президенту обратился находящийся в студии предприниматель из Пензенской области, руководитель компании «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон заподозрили в беременности

Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено в 11:44
Авто

Бюджетный Volkswagen Tharu обошел в продажах Toyota RAV4

В мае кроссовер разошелся тиражом в количестве 14 459 экземпляров. Помимо этого, бюджетный Volkswagen Tharu обошел в продажах Toyota RAV4.
Обновлено в 15:14
Общество

Андрей Чибис: В Мурманской области есть проблемы с зарплатами

В соцсетях врио губернатора Андрей Чибис прокомментировал обращение, поступившее на «Прямую линию» с Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:24
Авто

Новый Nissan Juke получит спортивный дизайн

Как сообщают инсайдеры, Nissan Juke новой генерации построен на той же модульной архитектуре, что и Renault Clio.
Обновлено в 15:17
Политика

Скончался жестоко избитый в Черкассах украинский журналист

Умер украинский журналист Вадим Комаров, который был избит в Черкассах, сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
Обновлено в 06:10
Политика

Студенты лишили экс-заместителя главы Администрации президента Януковича должности в киевском университете

Напомним, Портнов занимал должность профессора кафедры конституционного права юридического факультета.
Обновлено в 15:47
Энергетика

В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть

На одном из участков нефтепровода «Дружба» на границе Белоруссии и Польши было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщает «Транснефть».
Обновлено в 06:48
Экономика

«Ъ»: российское вино могут выделить в меню ресторанов

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил проработать вопрос о выделении российских вин и их размещении перед другими видами алкоголя в меню ресторанов.
Обновлено в 02:43
Политика

Зеленский назвал украинские законы трешем

Президент Украины Владимир Зеленский констатировал устарелость текстов некоторых действующих законов страны.
Обновлено в 12:02
Общество

Косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпускают на волю

Представители двух компаний, которые занимались выловом косаток и белух, указывали, что Росрыболовство выдало все документы на вылов и продажу китов и в таком случае их деятельность нельзя назвать браконьерством, а в случае выпуска животных на свободу компания несет огромные потери.
Обновлено в 07:32
Наука

Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска

Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Транспорт

Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве

Обновлено в 05:52
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Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, полузащитник клуба «Фейеноорд» и сборной Нидерландов.
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