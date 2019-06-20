Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере футболиста сборной ГолландииРБК 12:16
«Краснодар» объявил на официальном сайте о трансфере полузащитника сборной Голландии Тонни Эмилио Триндаде де Вилены. На протяжении всей карьеры он выступал за «Фейенорд».
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 16:11, Ашберн
Армия и оружие
Саудовская Аравия сбила беспилотник, запущенный из Йемена
Силы ПВО Саудовской Аравии сбили запущенный йеменскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Аллах" беспилотник.
Обновлено в 15:48
Политика
На инцидент с российскими депутатами в Грузии отреагировали в МИДе
Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин отреагировал на срыв работы Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии.
Обновлено в 12:40
Транспорт
Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина
В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено в 15:42
Политика
Сенат США провел закрытые слушания по НЛО
Сенаторы США провели закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщает в четверг, 20 июня, Politico.
Обновлено в 15:24
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Происшествия
У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
Обновлено в 11:29
Спорт
Загитова выступит на этапах Гран-при во Франции и Японии
Обновлено в 11:04
Политика
В «новой церкви» Украины считают, что Константинополь не отзовет томос
Замглавы пресс-службы "новой церкви" Украины, "архиепископ Черниговский и Нежинский" Евстратий Зоря считает, что Константинопольский патриархат не отзовет томос об автокефалии украинской церкви из-за заявлений раскольника Филарета Денисенко.
Обновлено в 09:52
Футбол
«Ростов» обыграл СКА в контрольном матче
Желто-синие продолжают подготовку к новому чемпионату. Сегодня подопечные Валерия Карпина провели контрольный матч против СКА.
Обновлено в 14:09
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Обновлено в 09:33
Финансы
Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРС
Время для размещения близко к идеальному, учитывая вчерашние итоги заседания ФРС США (регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчения политики) и крайне позитивную реакцию глобального долгового рынка, резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, перечисляет главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.
Обновлено в 06:45
Футбол
«Авангард» разгромил тульский «Арсенал»
Обновлено в 11:58
Происшествия
Кузнецова обратится в СК и прокуратуру по поводу ребенка из семьи геев
Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова направит обращение в Следственный комитет России и прокуратуру с просьбой предоставить информацию о судьбе ребенка, воспитавшегося гей-парой.
Обновлено в 14:26
Политика
Путин сказал, какую окрошку предпочитает
Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма
Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено в 04:30
Футбол
Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки
"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Политика
Предприниматель из Пензы пожаловался Путину на частые проверки
В четверг, 20 июня, во время прямой линии с Владимиром Путиным к президенту обратился находящийся в студии предприниматель из Пензенской области, руководитель компании «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено в 11:44
Авто
Бюджетный Volkswagen Tharu обошел в продажах Toyota RAV4
В мае кроссовер разошелся тиражом в количестве 14 459 экземпляров. Помимо этого, бюджетный Volkswagen Tharu обошел в продажах Toyota RAV4.
Обновлено в 15:14
Общество
Андрей Чибис: В Мурманской области есть проблемы с зарплатами
В соцсетях врио губернатора Андрей Чибис прокомментировал обращение, поступившее на «Прямую линию» с Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:24
Авто
Новый Nissan Juke получит спортивный дизайн
Как сообщают инсайдеры, Nissan Juke новой генерации построен на той же модульной архитектуре, что и Renault Clio.
Обновлено в 15:17
Политика
Скончался жестоко избитый в Черкассах украинский журналист
Умер украинский журналист Вадим Комаров, который был избит в Черкассах, сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
Обновлено в 06:10
Политика
Студенты лишили экс-заместителя главы Администрации президента Януковича должности в киевском университете
Напомним, Портнов занимал должность профессора кафедры конституционного права юридического факультета.
Обновлено в 15:47
Энергетика
В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть
На одном из участков нефтепровода «Дружба» на границе Белоруссии и Польши было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщает «Транснефть».
Обновлено в 06:48
Экономика
«Ъ»: российское вино могут выделить в меню ресторанов
Вице-премьер Алексей Гордеев поручил проработать вопрос о выделении российских вин и их размещении перед другими видами алкоголя в меню ресторанов.
Обновлено в 02:43
Политика
Зеленский назвал украинские законы трешем
Президент Украины Владимир Зеленский констатировал устарелость текстов некоторых действующих законов страны.
Обновлено в 12:02
Общество
Косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпускают на волю
Представители двух компаний, которые занимались выловом косаток и белух, указывали, что Росрыболовство выдало все документы на вылов и продажу китов и в таком случае их деятельность нельзя назвать браконьерством, а в случае выпуска животных на свободу компания несет огромные потери.
Обновлено в 07:32
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17