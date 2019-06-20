Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере футболиста сборной ГолландииРБК 12:16
«Краснодар» объявил на официальном сайте о трансфере полузащитника сборной Голландии Тонни Эмилио Триндаде де Вилены. На протяжении всей карьеры он выступал за «Фейенорд».
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 17:39, Ашберн
Футбол
«Спартак» предложил 15 млн евро за футболиста «Лейпцига» Бруму
Московский "Спартак" сделал предложение немецкому "Лейпцигу" в размере 15 миллионов евро за трансфер полузащитника Брумы, заявил агент футболиста Катио Бальде.
Обновлено в 16:21
Шоу-бизнес
Многодетная мама Глафира Тарханова отпраздновала новоселье
Глафира Тарханова поделилась важной новостью — они с семьей наконец-то смогли переехать в новую квартиру.
Обновлено в 10:00
Политика
Путин ответил на вопрос пожарного из Калининграда о зарплате
Президент ответил, что данные, озвученные калининградцем, необходимо проверить, и добавил, что в течение года зарплата сотрудников МЧС, которые "не носят погоны", должна существенно вырасти.
Обновлено в 05:18
Политика
Президент Грузии осудила призывы Саакашвили к полиции Тбилиси
Находящаяся в Минске с визитом президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила сделанные в четверг экс-президентом Михаилом Саакашвили, гражданином Украины, призывы к грузинской полиции не подчиняться приказам нынешних властей.
Обновлено в 16:56
Происшествия
Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках
Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.
Обновлено в 13:41
Политика
Путин прокомментировал расследование по MH17
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Кино
Актер Том Фелтон рассказал о влечении Гарри Поттера к Драко Малфою
Британский актер Том Фелтон, известный по роли злодея Драко Малфоя в серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, рассказал о том, какие чувства его персонаж испытывал к главному герою.
Обновлено в 14:05
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету анонсировали в США
В США военно-промышленная компания США Raytheon рассказала о гиперзвуковой ракете на прямоточном воздушно-реактивном двигателе.
Обновлено вчера в 15:52
Общество
СК подготовил закон о введении в УК новых статей о врачебных ошибках
Следственный комитет подготовил законопроект о введении в уголовный кодекс новых статей о врачебных ошибках.
Обновлено в 05:36
Авто
Названы 4 достойных внедорожника с пробегом за 900 тысяч рублей
Как пишут эксперты, LAND ROVER FREELANDER можно назвать удачной моделью, но при выборе нужно быть очень внимательным, особенно в экземплярах с пробегом свыше 150 тыс. км. Почетное третье место у пикапа MITSUBISHI L200 2011–2013 годов.
Обновлено в 17:28
Общество
Сын Алибасова прокомментировал слова отца о лишении наследства
Сын продюсера Бари Алибасов — младший прокомментировал слова отца о лишении его наследства.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
Цыгане начали возвращаться в Чемодановку
Глава межрегиональной организации «Ассоциация цыган» сообщил о намерении покинувших Чемодановку цыган вернуться в село, передает ТАСС.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
Екатерина Климова ответила на вопрос о неудачах в любви
Екатерина Климова остроумно ответила на неудобный вопрос от одного из подписчиков по поводу ее личной жизни.
Обновлено в 05:42
Политика
Предприниматель из Пензы пожаловался Путину на частые проверки
В четверг, 20 июня, во время прямой линии с Владимиром Путиным к президенту обратился находящийся в студии предприниматель из Пензенской области, руководитель компании «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.
Обновлено в 08:37
Хоккей
Стало известно, какую пенсию будет получать хоккеист Александр Овечкин
Портал «Бизнес онлайн» передает, что в НХЛ была проведена реформа по денежным выплатам игрокам после ухода из спорта.
Обновлено в 14:07
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Застройщик ЖК под Москвой уличен в махинациях на 4,5 млрд рублей
Гендиректор строительной компании "Экспертстрой", строившей в Подмосковье жилой комплекс "Новокосино - 2", подозревается в злоупотреблении полномочиями, ущерб от которого превысил 4,5 млрд рублей.
Обновлено в 16:32
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал один из вопросов с критикой в адрес политической партии "Единая Россия".
Обновлено в 13:57
Политика
Путин назвал условие освобождения арестованных украинских моряков
Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на поступивший с Украины вопрос про украинцев, находящихся в российских тюрьмах, и перспективы минских договоренностей, заявил, что вопросы освобождения пленных украинцев и россиян, узников украинских тюрем, должны решаться в комплексе.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
Певица Нюша примеряла кожаное белье
Нюша предстала перед подписчиками в очередном откровенном образе. Она опубликовала в Instagram снимок, где примеряла кожаное белье.
Обновлено в 12:06
Футбол
Чемпионат мира в Катаре в 2022 году может не состояться
Аргентинский телеканал TNT Sports сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) планирует перенести чемпионат мира 2022 года из Катара.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ
Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.
Обновлено в 16:30
Футбол
Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках
Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.
Обновлено в 15:57
Наука
Создается система ИИ для бесконтактного слежения за работой сердца
Американские ученые и исследователи заняты создание новой системы бесконтактного мониторинга работы сердца, которая сможет в случае внезапной остановки сердца сможет распознать ее по звукам дыхания человека и вызвать помощь.
Обновлено вчера в 08:09
Политика
Трамп прокомментировал возможность удара по Ирану
Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, готовят ли США удары по Ирану после нападения на танкеры в Оманском заливе и атаки на беспилотник.
Обновлено в 13:10
Политика
Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата
Обновлено в 06:52
Авто
Kia представила новый кроссовер Seltos
Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos. Машина станет моделью для глобального рынка.
Обновлено в 08:59
Игры
В Dota Underlords выйдет боевой пропуск
Обновлено в 17:30