Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере футболиста сборной ГолландииРБК 12:16

«Краснодар» объявил на официальном сайте о трансфере полузащитника сборной Голландии Тонни Эмилио Триндаде де Вилены. На протяжении всей карьеры он выступал за «Фейенорд».
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«Краснодар» объявил о переходе полузащитника сборной Голландии

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Британский актер Том Фелтон, известный по роли злодея Драко Малфоя в серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, рассказал о том, какие чувства его персонаж испытывал к главному герою.
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Как пишут эксперты, LAND ROVER FREELANDER можно назвать удачной моделью, но при выборе нужно быть очень внимательным, особенно в экземплярах с пробегом свыше 150 тыс. км. Почетное третье место у пикапа MITSUBISHI L200 2011–2013 годов.
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В четверг, 20 июня, во время прямой линии с Владимиром Путиным к президенту обратился находящийся в студии предприниматель из Пензенской области, руководитель компании «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.
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Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
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Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.
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Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках

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