Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере футболиста «Сент-Этьена» КабелляRT на русском 02:57

Российский футбольный клуб «Краснодар» объявил о достижении договорённости с французским «Сент-Этьеном» по трансферу полузащитника Реми Кабелля. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 29-летним хавбеком будет подписано после того, как он пройдёт медобследование.
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