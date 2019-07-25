Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере футболиста «Сент-Этьена» КабелляRT на русском 02:57
Российский футбольный клуб «Краснодар» объявил о достижении договорённости с французским «Сент-Этьеном» по трансферу полузащитника Реми Кабелля. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 29-летним хавбеком будет подписано после того, как он пройдёт медобследование.
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Футбольный клуб «Краснодар» объявил о покупке Кабелля. И удалил пост
Комсомольская правдавчера в 14:48
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