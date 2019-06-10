Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере футболиста КамболоваRT на русском 08:44

Клуб российской премьер-лиги «Краснодар» объявил о переходе полузащитника Руслана Камболова, который ранее выступал за «Рубин». Как сообщает пресс-служба «Краснодара», 29-летний полузащитник Руслан Камболов подписал двухлетний контракт с клубом. В прошлом сезоне игрок выступал за казанский «Рубин».
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Капитан «Рубина» покинул клуб и перешел в «Краснодар»

Татар-информ08:28

Источник: переход Камболова обошелся «Краснодару» в 400 тысяч евро

Спорт-Экспресс08:25

«Краснодар» объявил о переходе Камболова из «Рубина»

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Самый высокооплачиваемый футболист «Рубина» перешел в «Краснодар»

Sport24.ru08:01

Камболов стал игроком «Краснодара»

Советский спорт08:14

«Рубин» подтвердил переход Камболова в «Краснодар»

Спорт БИЗНЕС Online08:09

Камболов официально стал игроком «Краснодара»

Матч ТВ08:08
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Происшествия

В Саратовской области восьмилетний мальчик задохнулся в холодильнике

В селе Канавка Александрово-Гайского района Саратовской области в закрытом холодильнике обнаружили тело восьмилетнего мальчика, сообщает местный портал go64.ru.
Обновлено в 07:42
Общество

В Петербурге раскупили газеты с обложками в поддержку Ивана Голунова

В Петербурге раскупили все газеты с обложками в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте наркотиков.
Обновлено в 06:14
Происшествия

В анализах Голунова не нашли следов наркотиков

Тест на наркотики журналиста Ивана Голунова, подозреваемого в покушении на сбыт запрещенных веществ, показал отрицательный результат, сообщил главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
Обновлено в 06:23
Происшествия

«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян

Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Происшествия

В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»

Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес

Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи

Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Таможня задержала рейсы «Победы» из «Внуково»

Обновлено в 08:39
Космос

В центре Млечного Пути обнаружена «пожирающая» галактику черная дыра

Обнаруженная черная дыра может похвастаться значительным гравитационным ускорением и поглощает центр Млечного Пути с большой скоростью.
Обновлено вчера в 11:08
Транспорт

Движение поездов по Крымскому мосту начнется в декабре

Гендиректор ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Василий Назарян заявил, что движение по железнодорожной части Крымского моста откроется ориентировочно 9-10 декабря, передает ТАСС.
Обновлено в 06:05
Экономика

Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян

Министр финансов Антон Силуанов назвал два фактора, которые оказывают влияние на показатель реальных доходов населения.
Обновлено в 08:21
Гаджеты

На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус

Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Автоспорт

Феттель назвал несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады

В воскресенье Феттель финишировал первым в гонке Гран-при Канады, но к его времени на финише было прибавлено 5 штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу, в результате которого Феттель едва не столкнул в стену болид британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия

Замдиректора ФСИН назвал Голунова «образцовым арестантом»

Журналиста-расследователя Ивана Голунова полицейские задержали в центре Москвы 6 июня.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес

Бари Алибасов может потерять способность питаться самостоятельно

Обновлено в 07:36
Здоровье

Девушка сбросила почти 60 килограммов из-за грубого замечания

19-летняя североирландка Кейтлин Хоррокс сбросила почти 60 килограммов после грубого замечания в ее адрес.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»

Обновлено в 00:24
Авто

Названы самые популярные подержанные автомобили в мае 2019 года

Обновлено в 08:42
Политика

В Кремле прокомментировали дело журналиста Голунова

Даже показательная порка полицейских и прекращение дела против Ивана Голунова за отсутствием состава преступления не станут однозначным доказательством того, что наше государство изменилось.
Обновлено в 08:54
Общество

Жители российского города захотели бежать в Канаду

Жители города Киселевска записали видео, где они обращаются к канадскому премьер-министру Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гуттериш с просьбой предоставить им убежище в Канаде.
Обновлено в 08:51
Общество

В России задумались об ограничении количества кошек и собак в квартире

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию порекомендует правительству и Минприроды рассчитывать возможное число кошек и собак в квартире, исходя из метража жилплощади.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима

Обновлено в 06:21
Спорт

Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку

Обновлено в 06:20
Армия и оружие

Франция приняла из Сирии 12 детей-сирот боевиков ИГ

Во Франции приняли 12 детей-сирот боевиков террористической организации "Исламское государство", которые проживали в Сирии.
Обновлено в 08:11
Общество

Опубликована концепция нового КоАП

На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 07:39
Экономика

«Домашним деньгам» дают «Второй шанс»

Учредителями компании выступают Евгений Бурлаковский, Геннадий Красавин, Андрей Дегтев, которые имеют также иной микрофинансовый бизнес.
Обновлено вчера в 18:57
Армия и оружие

Украина намеренно сорвала разведение сил и средств в ЛНР

Украинская сторона в очередной раз сорвала реализацию первого этапа разведения сил и средств, предусмотренного Рамочным решением Минской Контактной группы от 21.09.2016 г. Об этом сегодня заявил уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел Республики Владислав Дейнего.
Обновлено в 05:38
Происшествия

В Крыму задержаны участники террористической организации

Сотрудники ФСБ в нескольких районах Республики Крым проводят обыски в квартирах предполагаемых лидеров экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).
Обновлено в 02:55
Политика

Путин по телефону поздравит Токаева с победой на выборах в Казахстане

Президент РФ Владимир Путин в понедельник позвонит своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву, чтобы лично поздравить его с победой на президентских выборах.
Обновлено в 06:48
Единоборства

Джастин Бибер вызвал Тома Круза на бой UFC

Обновлено в 07:56
Политика

Глава МВД Белоруссии Шуневич ушел в отставку

Глава МВД Белоруссии Игорь Шуневич подал рапорт об отставке по собственному желанию во время встречи с президентом страны Александром Лукашенко.
Обновлено в 08:03
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Руслан Камболов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник и защитник клуба «Рубин» и сборной России.
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