Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере бразильца КайоRT на русском 05:32
Как сообщает пресс-служба «Краснодара», соглашение футболиста с клубом рассчитано на пять лет. Кайо выступает на позиции опорного полузащитника. Ранее 23-летний бразилец выступал на родине за «Санта-Клару».
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 12:46, Ашберн
Армия и оружие
О «поведении» украинской армии на Донбассе на фоне инаугурации Зеленского
Обновлено в 09:14
Политика
Гройсман объявил об отставке с поста премьера Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о намерении подать прошение об отставке со своего поста в среду.
Обновлено в 12:10
Политика
Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации вступил в перепалку с депутатом Олегом Ляшко, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева
Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:41
Гаджеты
Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei
Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google.
Обновлено в 02:42
Энергетика
В Европе отказались платить России за «грязную» нефть
Компании заявили своим поставщикам, что готовы платить за «чистую» нефть и возобновят платежи, когда будет достигнута договоренность о размере компенсации за ущерб.
Обновлено в 08:53
Футбол
Ди Франческо возглавит «Севилью»
Бывший главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо в ближайшее время возглавит «Севилью».
Обновлено в 12:19
Авто
АвтоВАЗ отзывает более 32 тысяч машин Lada Largus
Компания «АвтоВАЗ» отзывает с российского рынка для ремонта 32 892 автомобиля Lada Largus из-за проблем с тормозами.
Обновлено в 09:37
Происшествия
СМИ сообщили о минировании школ и колледжей в Москве
Обновлено в 07:20
Политика
Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины
Владимир Зеленский, одержавший победу над Петром Порошенко в ходе второго тура выборов, вступил в должность президента Украины.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Под Омском женщина привязала сына на ночь к столбу
Десятилетний мальчик признался маме, что 15 мая прогулял уроки, после чего та, сначала избила его ремнем, а затем привязала к столбу и заткнула рот носком.
Обновлено в 03:58
Политика
Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией
Президент России Владимир Путин не поздравил Владимира Зеленского с инаугурацией на посту президента Украины, следует из ответов пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова на вопросы журналистов.
Обновлено в 05:23
Гаджеты
Смартфон Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая
Сразу несколько источников сообщили о том, что новый флагман дебютирует 20 мая, а не 25, как предполагалось ранее.
Обновлено вчера в 15:50
Армия и оружие
Турцию обвинили в поставках оружия в Ливию
Обновлено в 09:04
Наука
Психологи выявили неприятный побочный эффект медитации
В качестве негативного эффекта проявляются искаженные мысли и эмоции, проявляется страх и усиление беспокойства.
Обновлено 18 мая в 03:00
Здоровье
В Польше впервые родились шестеро близнецов
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала фанатам синяки на коленях после выступления
Ольга Бузова опубликовала в соцсети Instagram новую фотографию, где показала многочисленным фанатам синяки на коленях после выступления.
Обновлено в 06:30
Политика
Европа потребовала от Зеленского срочных переговоров с Россией
Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили рассмотреть возможность провести новую трехстороннюю министерскую встречу Украина — Россия — ЕС, чтобы обсудить вопросы транзита газа после 2019 года.
Обновлено в 07:13
Политика
В Армении направили дело экс-президента Кочаряна в Конституционный суд
Суд в Армении приостановил производство по делу экс-президента Роберта Кочаряна и направил его в Конституционный суд, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь команды адвокатов Элен Аракелян.
Обновлено в 10:46
Транспорт
Грузовикам запретили ездить в жару
Согласно приказу Росавтодора, с сегодняшнего дня и аж до 31 августа большегрузам запретили выезжать на российские трассы при температуре воздуха, превышающей +32 градуса.
Обновлено в 05:33
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Обновлено в 08:54
Транспорт
РЖД сменила начальника Московской железной дороги
Начальником Московской железной дороги (МЖД, филиал ОАО РЖД) назначили возглавлявшего специальное управление РЖД Михаила Глазкова, сообщается на сайте РЖД.
Обновлено в 10:52
Здоровье
Медики назвали опасные заболевания, протекающие бессимптомно
Медики рассказали об опасных заболеваниях, которые могут протекать почти бессимптомно.
Обновлено в 03:59
Политика
Соратника Порошенко увезли на скорой с инаугурации Зеленского в Раде
Как пишут украинские СМИ, парламентария вывезли на коляске с бокового входа здания Рады, поместили в карету скорой помощи и увезли в одну из больниц города.
Обновлено в 08:43
Политика
Посольство Эквадора начало передавать США личные вещи Ассанжа
Посольство Эквадора в Лондоне начало передавать США некоторые личные вещи основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, оставшиеся там после его ареста, сообщает в понедельник телеканал "Би-би-си".
Обновлено в 12:21
Авто
Обновленная Skoda Superb впервые получит внедорожную версию Scout
Skoda Superb впервые получит внедорожную версию, только она будет предлагаться исключительно для универсала.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Кино
Чем закончился сериал «Игра престолов»
Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
Обновлено в 04:13