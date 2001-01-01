Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере бразильца КайоRT на русском 05:32
Как сообщает пресс-служба «Краснодара», соглашение футболиста с клубом рассчитано на пять лет. Кайо выступает на позиции опорного полузащитника. Ранее 23-летний бразилец выступал на родине за «Санта-Клару».
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
Политика
Лавров предложил Зеленскому начать в Донбассе с обмена «всех на всех»
Глава российского МИД Сергей Лавров уверен, что присягнувшему сегодня президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы начать разговор по вопросу о Минских соглашениях с положения об обмене пленными по принципу "всех на всех".
Обновлено в 09:59
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
Обновлено в 06:04
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Политика
Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа
Обновлено в 11:10
Энергетика
Европейские компании отказались оплачивать российскую нефть
Total и Eni перестали оплачивать загрязненную нефть из «Дружбы» Французская Total и итальянская Eni перестали оплачивать загрязненную нефть, поставленную из России, пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 10:24
Музыка
Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»
Как отмечается, телезрители 11 стран отдали наивысшие 12 баллов певцу от России.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Кино
HBO завершил показ финала «Игры престолов»
Телеканал HBO, транслировавший культовый сериал «Игра престолов», сообщил об официальном завершении показа финала саги.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Обновлено в 04:01
Здоровье
Медики назвали опасные заболевания, протекающие бессимптомно
Медики рассказали об опасных заболеваниях, которые могут протекать почти бессимптомно.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове
Обновлено в 09:39
Происшествия
СМИ сообщили о минировании школ и колледжей в Москве
Обновлено в 07:20
Экономика
Производители предупредили о росте цен на детское питание и соки
Введение маркировки может привести к росту цен на детское питание, соки и газировку. Об этом заявили в ассоциации «Русбренд».
Обновлено в 12:52
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела об убийстве помощника прокурора в Москве
Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал фигуранта дела об убийстве помощника Бутырского межрайонного прокурора в Москве, рассказал РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.
Обновлено в 08:34
Гаджеты
Huawei отреагировал на действия Google
Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei продолжит обслуживать проданные ранее по всему миру устройства, несмотря на отказ от сотрудничества со стороны Google.
Обновлено в 06:53
Политика
Иран увеличит производство низкообогащенного урана в четыре раза
Иран увеличивает объем производства низкообогащенного урана (3,67%) в четыре раза, передает агентство Tasnim со ссылкой на представителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди.
Обновлено в 12:18
Здоровье
В Польше впервые родились шестеро близнецов
Сразу шестерых детей - четырех девочек и двоих мальчиков - родила в понедельник жительница Кракова.
Обновлено в 12:20
Кино
Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов»
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в популярном американском сериале «Игра престолов», опубликовала прощальный пост в Instagram.
Обновлено в 04:25
Общество
Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут
Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
Обновлено в 09:40
Хоккей
Сборная Франции уступила команде Великобритании в матче ЧМ
Сборная Франции в овертайме уступила команде Великобритании и покинула элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.
Обновлено в 12:49
Космос
Созданный в РФ спутник снял первое видео Земли в формате 4K
Разработанный в российском РКК «Энергия» египетский спутник впервые снял видео поверхности Земли в формате 4К.
Обновлено в 13:17
Политика
Кадыров сравнил Зеленского с Лениным
Обновлено в 14:00
Политика
Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации вступил в перепалку с депутатом Олегом Ляшко, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 04:35
Политика
Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за закона Украины о языке
Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительном функционировании государственного языка.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Крупный автосалон горит в Кемерово
В Кемерово горит двухэтажный торговый центр на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено в 11:41
Политика
Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией
Обновлено в 05:23
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
Президент Украины Владимир Зеленский попросил представителей Белого дома и Конгресса США, приехавших на его инаугурацию, продолжать ужесточение санкций против России, сообщается на сайте украинского президента.
Обновлено в 14:05
Экономика
Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян
Счетная палата сочла маловероятным рост реальных доходов населения по итогам 2019 года после падения в первом квартале.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Словакии автобус с детьми врезался в коттедж
По предварительной информации, автобус выехал за пределы дороги и врезался в стену жилого дома.
Обновлено в 12:35
Политика
Путин помиловал россиян и украинца
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22