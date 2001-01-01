Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере бразильца КайоRT на русском 05:32

Как сообщает пресс-служба «Краснодара», соглашение футболиста с клубом рассчитано на пять лет. Кайо выступает на позиции опорного полузащитника. Ранее 23-летний бразилец выступал на родине за «Санта-Клару».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Трансфер Кайо стоил «Краснодару» 3 миллиона евро

Евро-футбол.ру08:45

«Я очень силен физически». Что известно о новичке «Краснодара» Кайо

Спорт-Экспресс11:18

Продажа Кайо в «Краснодар» – рекордная для «Санта-Клары»

Советский спорт09:12

Трансфер Кайо обошёлся «Краснодару» в € 3 млн

Чемпионат09:15

СМИ узнали, сколько «Краснодар» заплатил за Кайо

Матч ТВ12:26

«Краснодар» заплатил за Кайо около 3 млн евро

Metaratings09:58

Record: «Краснодар» заплатил за Кайо 3 миллиона. Это рекордная продажа «Санта-Клары»

Бомбардир.ру08:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
Политика

Лавров предложил Зеленскому начать в Донбассе с обмена «всех на всех»

Глава российского МИД Сергей Лавров уверен, что присягнувшему сегодня президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы начать разговор по вопросу о Минских соглашениях с положения об обмене пленными по принципу "всех на всех".
Обновлено в 09:59
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

Обновлено в 06:04
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Политика

Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа

Обновлено в 11:10
Энергетика

Европейские компании отказались оплачивать российскую нефть

Total и Eni перестали оплачивать загрязненную нефть из «Дружбы» Французская Total и итальянская Eni перестали оплачивать загрязненную нефть, поставленную из России, пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 10:24
Музыка

Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

Как отмечается, телезрители 11 стран отдали наивысшие 12 баллов певцу от России.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Кино

HBO завершил показ финала «Игры престолов»

Телеканал HBO, транслировавший культовый сериал «Игра престолов», сообщил об официальном завершении показа финала саги.
Обновлено вчера в 23:17
Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Обновлено в 04:01
Здоровье

Медики назвали опасные заболевания, протекающие бессимптомно

Медики рассказали об опасных заболеваниях, которые могут протекать почти бессимптомно.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

Обновлено в 09:39
Происшествия

СМИ сообщили о минировании школ и колледжей в Москве

Обновлено в 07:20
Экономика

Производители предупредили о росте цен на детское питание и соки

Введение маркировки может привести к росту цен на детское питание, соки и газировку. Об этом заявили в ассоциации «Русбренд».
Обновлено в 12:52
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела об убийстве помощника прокурора в Москве

Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал фигуранта дела об убийстве помощника Бутырского межрайонного прокурора в Москве, рассказал РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.
Обновлено в 08:34
Гаджеты

Huawei отреагировал на действия Google

Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei продолжит обслуживать проданные ранее по всему миру устройства, несмотря на отказ от сотрудничества со стороны Google.
Обновлено в 06:53
Политика

Иран увеличит производство низкообогащенного урана в четыре раза

Иран увеличивает объем производства низкообогащенного урана (3,67%) в четыре раза, передает агентство Tasnim со ссылкой на представителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди.
Обновлено в 12:18
Здоровье

В Польше впервые родились шестеро близнецов

Сразу шестерых детей - четырех девочек и двоих мальчиков - родила в понедельник жительница Кракова.
Обновлено в 12:20
Кино

Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов»

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в популярном американском сериале «Игра престолов», опубликовала прощальный пост в Instagram.
Обновлено в 04:25
Общество

Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут

Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
Обновлено в 09:40
Хоккей

Сборная Франции уступила команде Великобритании в матче ЧМ

Сборная Франции в овертайме уступила команде Великобритании и покинула элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.
Обновлено в 12:49
Космос

Созданный в РФ спутник снял первое видео Земли в формате 4K

Разработанный в российском РКК «Энергия» египетский спутник впервые снял видео поверхности Земли в формате 4К.
Обновлено в 13:17
Политика

Кадыров сравнил Зеленского с Лениным

Обновлено в 14:00
Политика

Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации вступил в перепалку с депутатом Олегом Ляшко, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 04:35
Политика

Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за закона Украины о языке

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительном функционировании государственного языка.
Обновлено в 00:59
Происшествия

Крупный автосалон горит в Кемерово

В Кемерово горит двухэтажный торговый центр на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено в 11:41
Политика

Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией

Обновлено в 05:23
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Президент Украины Владимир Зеленский попросил представителей Белого дома и Конгресса США, приехавших на его инаугурацию, продолжать ужесточение санкций против России, сообщается на сайте украинского президента.
Обновлено в 14:05
Экономика

Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян

Счетная палата сочла маловероятным рост реальных доходов населения по итогам 2019 года после падения в первом квартале.
Обновлено в 07:05
Происшествия

В Словакии автобус с детьми врезался в коттедж

По предварительной информации, автобус выехал за пределы дороги и врезался в стену жилого дома.
Обновлено в 12:35
Политика

Путин помиловал россиян и украинца

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное