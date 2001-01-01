Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере бразильца КайоRT на русском 05:32
Как сообщает пресс-служба «Краснодара», соглашение футболиста с клубом рассчитано на пять лет. Кайо выступает на позиции опорного полузащитника. Ранее 23-летний бразилец выступал на родине за «Санта-Клару».
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Энергетика
Европейцы перестали платить за полученную из России грязную нефть
Два европейских покупателя российской нефти - французская Total и итальянская Eni - не провели платежи в пользу России за нефть, получаемую в рамках долгосрочного контракта, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:35
Политика
Порошенко сообщил о переезде из администрации президента в офис БПП
Бывший украинский президент Пётр Порошенко в своём Twitter сообщил, что переехал из здания администрации главы государства в Киеве в офис Блока Петра Порошенко «Солидарность».
Обновлено в 14:57
Гаджеты
Google прекращает сотрудничество с Huawei
Американская корпорация Google приостановила взаимоотношения с китайской телекоммуникационной компанией Huawei после того, как власти США внесли её в чёрный список предприятий, угрожающих национальной безопасности страны.
Обновлено в 05:28
Гаджеты
Появились данные о смартфоне Samsung Galaxy S11
Выход Galaxy S11 ожидается в первом квартале следующего года. Смартфон будет доступен по цене около 65 000 рублей.
Обновлено вчера в 20:59
Экономика
Bloomberg: Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства
Бывший лидер Украины Пётр Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства, информирует Bloomberg.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес
Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко
Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко, которая отказывается оплачивать коммунальные услуги за апартаменты.
Обновлено в 04:00
Общество
Пустоты обнаружены в фундаменте здания Госдумы
В марте этого года спикер Госдумы Вячеслав Володин представил концепцию проекта нового зала пленарных заседаний, отметив, что реконструкция нового зала обойдется дешевле строительства нового здания.
Обновлено в 12:04
Футбол
«Рубин» и «Анжи» не выявили победителя
Обновлено в 13:51
Экономика
Сбербанк обновит программу «Спасибо»
Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Музыка
Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса
Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 14:14
Наука
Воображение делает некоторые места эмоционально значимыми
Обновлено в 00:40
Авто
АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами
«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 06:25
Политика
Глава правительства Украины назначил экстренную пресс-конференцию
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил, что проведет в 17:00 в понедельник экстренную пресс-конференцию.
Обновлено в 08:49
Политика
Европа потребовала от Зеленского срочных переговоров с Россией
Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили рассмотреть возможность провести новую трехстороннюю министерскую встречу Украина — Россия — ЕС, чтобы обсудить вопросы транзита газа после 2019 года.
Обновлено в 07:13
Космос
Ученые признали опасным секс с «марсианами»
Занятие сексом между землянами и детьми колонизаторов Марса может быть опасным.
Обновлено в 12:19
Происшествия
В МВД объяснили предложение конфисковывать машины у пьяных водителей
Предложение изымать автомобили за пьяное вождение ведомство разработало в соответствии с концепцией стремления к нулевой смертности в результате ДТП, которая закреплена в Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018–2024 годы, добавили в МВД.
Обновлено в 12:25
Кино
Финал «Игры престолов» не понравился зрителям
Финал сериала «Игра престолов» многие зрители считают неудачным и предлагают переснять.
Обновлено в 02:37
Культура
Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер»
Журналист и телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер».
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
Брэдли Купера увидели с новой девушкой
Известного голливудского актёра Брэдли Купера заметили в компании неизвестной девушки.
Обновлено в 15:36
Политика
Украинский юрист подал заявление в Госбюро расследований по преступлениям Порошенко
В воскресенье, 20 мая, Портнов заявил, что планирует подать в суд заявления о преступлениях президента Украины Петра Порошенко и его окружения, в частности, бывшего замглавы администрации президента Алексея Филатова, главы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергея Пашинского, лидера фракции БПП Артура Герасимова и ряда других чиновников.
Обновлено в 15:12
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
Обновлено в 14:05
Общество
ЦИАН разослал пользователям советы по борьбе с застройкой скверов
В письме есть ссылка на сайт ЦИАН, которая ведет на полную версию статьи о защите скверов и содержит больше советов о том, как помешать их застройке.
Обновлено в 10:47
Музыка
Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голос. Дети»
По мнению исполнительницы, композиция, выбранная дочерью Алсу, является сложной даже для профессионального музыканта.
Обновлено в 15:02
Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Обновлено в 04:01
Происшествия
Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Политика
Главы Харькова и Одессы собираются создать так называемую партию мэров
О планах создать новую партию на своей странице в фэйсбуке рассказал мэр Харькова Геннадий Кернес.
Обновлено в 15:30
Армия и оружие
ООН обеспокоена ядерными отходами США в Тихом океане
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил озабоченность тем, что отходы от испытаний ядерного оружия США могут попасть в Тихий океан.
Обновлено в 09:34
Политика
Зеленский задекларировал имущество и доходы
Обновлено в 09:17
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Экономика
Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад
Введение маркировки, по подсчетам двух союзов, может обойтись российским производителям соков и безалкогольных напитков в 30–40 млрд руб. расходов, сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках, указывает в письме Новиков.
Обновлено в 11:48