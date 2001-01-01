Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере бразильца КайоRT на русском 05:32

Как сообщает пресс-служба «Краснодара», соглашение футболиста с клубом рассчитано на пять лет. Кайо выступает на позиции опорного полузащитника. Ранее 23-летний бразилец выступал на родине за «Санта-Клару».
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СМИ узнали, сколько «Краснодар» заплатил за Кайо

Матч ТВ12:26

«Я очень силен физически». Что известно о новичке «Краснодара» Кайо

Спорт-Экспресс11:18

«Краснодар» заплатил за Кайо около 3 млн евро

Metaratings09:58

Продажа Кайо в «Краснодар» – рекордная для «Санта-Клары»

Советский спорт09:12

Трансфер Кайо стоил «Краснодару» 3 миллиона евро

Евро-футбол.ру08:45

Трансфер Кайо обошёлся «Краснодару» в € 3 млн

Чемпионат09:15

Record: «Краснодар» заплатил за Кайо 3 миллиона. Это рекордная продажа «Санта-Клары»

Бомбардир.ру08:59
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Энергетика

Европейцы перестали платить за полученную из России грязную нефть

Два европейских покупателя российской нефти - французская Total и итальянская Eni - не провели платежи в пользу России за нефть, получаемую в рамках долгосрочного контракта, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:35
Политика

Порошенко сообщил о переезде из администрации президента в офис БПП

Бывший украинский президент Пётр Порошенко в своём Twitter сообщил, что переехал из здания администрации главы государства в Киеве в офис Блока Петра Порошенко «Солидарность».
Обновлено в 14:57
Гаджеты

Google прекращает сотрудничество с Huawei

Американская корпорация Google приостановила взаимоотношения с китайской телекоммуникационной компанией Huawei после того, как власти США внесли её в чёрный список предприятий, угрожающих национальной безопасности страны.
Обновлено в 05:28
Гаджеты

Появились данные о смартфоне Samsung Galaxy S11

Выход Galaxy S11 ожидается в первом квартале следующего года. Смартфон будет доступен по цене около 65 000 рублей.
Обновлено вчера в 20:59
Экономика

Bloomberg: Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства

Бывший лидер Украины Пётр Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства, информирует Bloomberg.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес

Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко

Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко, которая отказывается оплачивать коммунальные услуги за апартаменты.
Обновлено в 04:00
Общество

Пустоты обнаружены в фундаменте здания Госдумы

В марте этого года спикер Госдумы Вячеслав Володин представил концепцию проекта нового зала пленарных заседаний, отметив, что реконструкция нового зала обойдется дешевле строительства нового здания.
Обновлено в 12:04
Футбол

«Рубин» и «Анжи» не выявили победителя

Обновлено в 13:51
Экономика

Сбербанк обновит программу «Спасибо»

Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Музыка

Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса

Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 14:14
Наука

Воображение делает некоторые места эмоционально значимыми

Обновлено в 00:40
Авто

АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами

«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 06:25
Политика

Глава правительства Украины назначил экстренную пресс-конференцию

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил, что проведет в 17:00 в понедельник экстренную пресс-конференцию.
Обновлено в 08:49
Политика

Европа потребовала от Зеленского срочных переговоров с Россией

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили рассмотреть возможность провести новую трехстороннюю министерскую встречу Украина — Россия — ЕС, чтобы обсудить вопросы транзита газа после 2019 года.
Обновлено в 07:13
Космос

Ученые признали опасным секс с «марсианами»

Занятие сексом между землянами и детьми колонизаторов Марса может быть опасным.
Обновлено в 12:19
Происшествия

В МВД объяснили предложение конфисковывать машины у пьяных водителей

Предложение изымать автомобили за пьяное вождение ведомство разработало в соответствии с концепцией стремления к нулевой смертности в результате ДТП, которая закреплена в Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018–2024 годы, добавили в МВД.
Обновлено в 12:25
Кино

Финал «Игры престолов» не понравился зрителям

Финал сериала «Игра престолов» многие зрители считают неудачным и предлагают переснять.
Обновлено в 02:37
Культура

Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер»

Журналист и телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер».
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес

Брэдли Купера увидели с новой девушкой

Известного голливудского актёра Брэдли Купера заметили в компании неизвестной девушки.
Обновлено в 15:36
Политика

Украинский юрист подал заявление в Госбюро расследований по преступлениям Порошенко

В воскресенье, 20 мая, Портнов заявил, что планирует подать в суд заявления о преступлениях президента Украины Петра Порошенко и его окружения, в частности, бывшего замглавы администрации президента Алексея Филатова, главы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергея Пашинского, лидера фракции БПП Артура Герасимова и ряда других чиновников.
Обновлено в 15:12
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Обновлено в 14:05
Общество

ЦИАН разослал пользователям советы по борьбе с застройкой скверов

В письме есть ссылка на сайт ЦИАН, которая ведет на полную версию статьи о защите скверов и содержит больше советов о том, как помешать их застройке.
Обновлено в 10:47
Музыка

Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голос. Дети»

По мнению исполнительницы, композиция, выбранная дочерью Алсу, является сложной даже для профессионального музыканта.
Обновлено в 15:02
Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Обновлено в 04:01
Происшествия

Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Политика

Главы Харькова и Одессы собираются создать так называемую партию мэров

О планах создать новую партию на своей странице в фэйсбуке рассказал мэр Харькова Геннадий Кернес.
Обновлено в 15:30
Армия и оружие

ООН обеспокоена ядерными отходами США в Тихом океане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил озабоченность тем, что отходы от испытаний ядерного оружия США могут попасть в Тихий океан.
Обновлено в 09:34
Политика

Зеленский задекларировал имущество и доходы

Обновлено в 09:17
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Экономика

Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад

Введение маркировки, по подсчетам двух союзов, может обойтись российским производителям соков и безалкогольных напитков в 30–40 млрд руб. расходов, сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках, указывает в письме Новиков.
Обновлено в 11:48
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