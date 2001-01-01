Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере бразильца КайоRT на русском 05:32
Как сообщает пресс-служба «Краснодара», соглашение футболиста с клубом рассчитано на пять лет. Кайо выступает на позиции опорного полузащитника. Ранее 23-летний бразилец выступал на родине за «Санта-Клару».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 09:40, Ашберн
Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Обновлено в 04:01
Происшествия
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей
МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Политика
Пашинян призвал сторонников разблокировать здания судов в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе видеообращения к своим сторонникам призвал их разблокировать здания судов в стране.
Обновлено в 08:16
Энергетика
Total и Eni отказались платить за загрязненную российскую нефть
Французская нефтяная компания Total и итальянская Eni заморозила платежи за российскую нефть, поступающую по трубопроводу «Дружба», сообщает Reuters.
Обновлено в 09:08
Транспорт
«Аэрофлот» предупредил об отмене ряда рейсов в Италию из-за забастовки
Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор суда по делу Кокорина и Мамаева
Пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников рассказал, что прокуратура обжаловала приговор по делу об инциденте с участием футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла и Александра Протасовицкого.
Обновлено в 08:41
Политика
Зеленский попросил журналистов обращаться к нему просто по имени
Владимир Зеленский, который сегодня вступил в должность президента Украины, попросил представителей СМИ обращаться к нему по имени.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала фанатам синяки на коленях после выступления
Ольга Бузова опубликовала в соцсети Instagram новую фотографию, где показала многочисленным фанатам синяки на коленях после выступления.
Обновлено в 06:30
Авто
Skoda показала обновленный Superb на видео
Skoda опубликовала новый тизерный видеоролик обновленного Superb. Судя по нему, впервые модель получит вседорожную модификацию Scout.
Обновлено в 04:03
Экономика
В Deutsche Bank рассказали, сколько стоят в Москве «вредные привычки»
Лидером по стоимости "вредных привычек" оказался австралийский Мельбурн, жители которого платят за пять банок пива и две пачки сигарет 77,8 доллара.
Обновлено в 07:05
Политика
Порошенко, Парубий и Гройсман проводят совещание
Глава правительства Украины Владимир Гройсман, спикер Верховной рады Андрей Парубий и экс-президент Украины Пётр Порошенко собрались на совещание в кабинете премьер-министра, сообщило 20 мая издание Strana.ua.
Обновлено в 06:41
Политика
Ряд журналистов «Коммерсанта» покинули издание
Как написал на своей странице в Facebook спецкор ИД "Коммерсантъ" Иван Сафронов, он и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов уходят "не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшего серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко".
Обновлено в 08:39
Хоккей
Тарасенко повторил достижение Гретцки и принес победу «Сент-Луису»
Тарасенко в матче сделал две результатиыне передачи и реализовал буллит.
Обновлено в 04:49
Музыка
Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем
Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено вчера в 12:27
Политика
Лавров прокомментировал инаугурационную речь Зеленского
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал инаугурационную речь вступившего в должность президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:35
Экономика
Антипинский НПЗ попросил признать себя банкротом
Гендиректор Антипинского НПЗ Максим Андриасов 30 апреля уведомил о намерении обратиться в Арбитражный суд Тюменской области для признания компании банкротом из-за нехватки оборотных средств и невозможности обеспечить загрузку производственных мощностей.
Обновлено в 07:23
Интернет
Пользователи WhatsApp могут отправлять и получать биткоины
Пользователи популярного мессенджера WhatsApp теперь могут получать и отправлять криптовалюту друг другу.
Обновлено в 05:21
Авто
АвтоВАЗ объявил о массовом отзыве Lada Largus
Обновлено в 06:56
Политика
ДНР и ЛНР оценили планы Зеленского по обмену пленными
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики позитивно оценивают слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости диалога в вопросе обмена пленными.
Обновлено в 07:03
Политика
ЦИК Украины: суд не сможет остановить досрочные выборы в Раду
«Согласно нормам действующего законодательства, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может его остановить»,— сказала госпожа Бернацкая (цитата по телеканалу «112 Украина»).
Обновлено в 09:15
Происшествия
Guardian узнала о «тайном звонке» предполагаемым отравителям Скрипалей
Следователи в настоящее время рассматривают такую версию и собирают все необходимые данные и улики, которые бы могли говорить о том, что подозреваемые Руслан Боширов и Александр Петров действовали не одни.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес
Ксения Бородина ответила, есть ли сценарий на «Доме-2»
Обновлено в 05:02
Политика
В Британии рассказали о предотвращении почти 20 терактов
Спецслужбы Великобритании за последние два года предотвратили 19 терактов в Соединенном Королевстве, сообщает Sky News со ссылкой на министра внутренних дел страны Саджида Джавида.
Обновлено в 08:33
Футбол
У футболиста из ФНЛ обнаружили допинг
Как сообщает пресс-служба РФС, согласно данным РУСАДА, в допинг-пробе этого игрока, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция.
Обновлено в 07:37
Происшествия
ВМС США расследуют сексуальный скандал на подводной лодке
Следует отметить, что USS Florida – это вторая подводная лодка из американского флота, команда которой частично состоит из женщин.
Обновлено в 08:26
Культура
Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»
Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу
В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.
Обновлено в 04:57
Здоровье
Российские врачи начали внедрять новый метод диагностики меланомы
Директор Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев сообщил, что в России внедряется новый метод диагностики меланомы.
Обновлено вчера в 22:08