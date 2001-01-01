Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере бразильца КайоRT на русском 05:32

Как сообщает пресс-служба «Краснодара», соглашение футболиста с клубом рассчитано на пять лет. Кайо выступает на позиции опорного полузащитника. Ранее 23-летний бразилец выступал на родине за «Санта-Клару».
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Продажа Кайо в «Краснодар» – рекордная для «Санта-Клары»

Советский спорт09:12

«Краснодар» объявил о переходе бразильца Кайо

Metaratings05:18

Трансфер Кайо обошёлся «Краснодару» в € 3 млн

Чемпионат09:15

«Краснодар» начал усиливаться к Лиге чемпионов. Первая покупка уже есть, это опорник из португальской лиги

Матч ТВ08:13

Трансфер Кайо стоил «Краснодару» 3 миллиона евро

Евро-футбол.ру08:45

Record: «Краснодар» заплатил за Кайо 3 миллиона. Это рекордная продажа «Санта-Клары»

Бомбардир.ру08:59

СМИ: «Краснодар» заплатил за трансфер Кайо 3 миллиона евро

Спорт-Экспресс08:29
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Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Обновлено в 04:01
Происшествия

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Политика

Пашинян призвал сторонников разблокировать здания судов в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе видеообращения к своим сторонникам призвал их разблокировать здания судов в стране.
Обновлено в 08:16
Энергетика

Total и Eni отказались платить за загрязненную российскую нефть

Французская нефтяная компания Total и итальянская Eni заморозила платежи за российскую нефть, поступающую по трубопроводу «Дружба», сообщает Reuters.
Обновлено в 09:08
Транспорт

«Аэрофлот» предупредил об отмене ряда рейсов в Италию из-за забастовки

Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор суда по делу Кокорина и Мамаева

Пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников рассказал, что прокуратура обжаловала приговор по делу об инциденте с участием футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла и Александра Протасовицкого.
Обновлено в 08:41
Политика

Зеленский попросил журналистов обращаться к нему просто по имени

Владимир Зеленский, который сегодня вступил в должность президента Украины, попросил представителей СМИ обращаться к нему по имени.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала фанатам синяки на коленях после выступления

Ольга Бузова опубликовала в соцсети Instagram новую фотографию, где показала многочисленным фанатам синяки на коленях после выступления.
Обновлено в 06:30
Авто

Skoda показала обновленный Superb на видео

Skoda опубликовала новый тизерный видеоролик обновленного Superb. Судя по нему, впервые модель получит вседорожную модификацию Scout.
Обновлено в 04:03
Экономика

В Deutsche Bank рассказали, сколько стоят в Москве «вредные привычки»

Лидером по стоимости "вредных привычек" оказался австралийский Мельбурн, жители которого платят за пять банок пива и две пачки сигарет 77,8 доллара.
Обновлено в 07:05
Происшествия

После смерти чиновницы проверят законность закрытия кафе в Башкири

Обновлено в 07:45
Политика

Порошенко, Парубий и Гройсман проводят совещание

Глава правительства Украины Владимир Гройсман, спикер Верховной рады Андрей Парубий и экс-президент Украины Пётр Порошенко собрались на совещание в кабинете премьер-министра, сообщило 20 мая издание Strana.ua.
Обновлено в 06:41
Политика

Ряд журналистов «Коммерсанта» покинули издание

Как написал на своей странице в Facebook спецкор ИД "Коммерсантъ" Иван Сафронов, он и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов уходят "не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшего серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко".
Обновлено в 08:39
Хоккей

Тарасенко повторил достижение Гретцки и принес победу «Сент-Луису»

Тарасенко в матче сделал две результатиыне передачи и реализовал буллит.
Обновлено в 04:49
Музыка

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем

Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено вчера в 12:27
Политика

Лавров прокомментировал инаугурационную речь Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал инаугурационную речь вступившего в должность президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:35
Экономика

Антипинский НПЗ попросил признать себя банкротом

Гендиректор Антипинского НПЗ Максим Андриасов 30 апреля уведомил о намерении обратиться в Арбитражный суд Тюменской области для признания компании банкротом из-за нехватки оборотных средств и невозможности обеспечить загрузку производственных мощностей.
Обновлено в 07:23
Интернет

Пользователи WhatsApp могут отправлять и получать биткоины

Пользователи популярного мессенджера WhatsApp теперь могут получать и отправлять криптовалюту друг другу.
Обновлено в 05:21
Авто

АвтоВАЗ объявил о массовом отзыве Lada Largus

Обновлено в 06:56
Политика

ДНР и ЛНР оценили планы Зеленского по обмену пленными

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики позитивно оценивают слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости диалога в вопросе обмена пленными.
Обновлено в 07:03
Политика

ЦИК Украины: суд не сможет остановить досрочные выборы в Раду

«Согласно нормам действующего законодательства, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может его остановить»,— сказала госпожа Бернацкая (цитата по телеканалу «112 Украина»).
Обновлено в 09:15
Происшествия

Guardian узнала о «тайном звонке» предполагаемым отравителям Скрипалей

Следователи в настоящее время рассматривают такую версию и собирают все необходимые данные и улики, которые бы могли говорить о том, что подозреваемые Руслан Боширов и Александр Петров действовали не одни.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес

Ксения Бородина ответила, есть ли сценарий на «Доме-2»

Обновлено в 05:02
Политика

В Британии рассказали о предотвращении почти 20 терактов

Спецслужбы Великобритании за последние два года предотвратили 19 терактов в Соединенном Королевстве, сообщает Sky News со ссылкой на министра внутренних дел страны Саджида Джавида.
Обновлено в 08:33
Футбол

У футболиста из ФНЛ обнаружили допинг

Как сообщает пресс-служба РФС, согласно данным РУСАДА, в допинг-пробе этого игрока, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция.
Обновлено в 07:37
Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

Обновлено в 01:00
Происшествия

ВМС США расследуют сексуальный скандал на подводной лодке

Следует отметить, что USS Florida – это вторая подводная лодка из американского флота, команда которой частично состоит из женщин.
Обновлено в 08:26
Культура

Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»

Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие

Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу

В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.
Обновлено в 04:57
Здоровье

Российские врачи начали внедрять новый метод диагностики меланомы

Директор Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев сообщил, что в России внедряется новый метод диагностики меланомы.
Обновлено вчера в 22:08
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