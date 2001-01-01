Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере бразильца КайоRT на русском 05:32

Как сообщает пресс-служба «Краснодара», соглашение футболиста с клубом рассчитано на пять лет. Кайо выступает на позиции опорного полузащитника. Ранее 23-летний бразилец выступал на родине за «Санта-Клару».
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«Краснодар» начал усиливаться к Лиге чемпионов. Первая покупка уже есть, это опорник из португальской лиги

Матч ТВ08:13

СМИ: «Краснодар» заплатил за трансфер Кайо 3 миллиона евро

Спорт-Экспресс08:29

Трансфер Кайо обошёлся «Краснодару» в € 3 млн

Чемпионат09:15

Продажа Кайо в «Краснодар» – рекордная для «Санта-Клары»

Советский спорт09:12

Трансфер Кайо стоил «Краснодару» 3 миллиона евро

Евро-футбол.ру08:45

«Краснодар» заплатил за Кайо около 3 млн евро

Metaratings09:58

Record: «Краснодар» заплатил за Кайо 3 миллиона. Это рекордная продажа «Санта-Клары»

Бомбардир.ру08:59
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Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Обновлено в 04:01
Культура

Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»

Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.
Обновлено в 07:15
Единоборства

Александр Емельяненко согласился драться против Харитонова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко согласился на поединок против соотечественника Сергея Харитонова.
Обновлено в 11:07
Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Нарушение воздушного пространства: Эстония обвинила Россию

Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства страны, передает «Интерфакс».
Обновлено в 10:51
Религия

Забор на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут

Забор вокруг стройплощадки храма на месте сквера в Екатеринбурге, строительство которого вызвало протесты в городе, снесут в ближайшее время «ради мира и согласия».
Обновлено в 09:32
Музыка

Скончался певец Нильда Фернандес

Обновлено вчера в 18:39
Происшествия

Крупный пожар возник в автоцентре Hyundai в Кемерове

Автоцентр Hyundai загорелся в Центральном районе Кемерова. Как сообщают очевидцы, горят крыша и верхний этаж здания.
Обновлено в 10:19
Кино

В сети появился трейлер семейной комедии Сарика Андреасяна «Робо»

Обновлено в 09:33
Происшествия

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Политика

Эквадор передаст США личные документы Ассанжа

Комментируя действия Эквадора, адвокат Ассанжа Айтор Мартинес назвал передачу вещей вопиющим нарушением норм предоставления убежища.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве

Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:46
Политика

Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко перебил во время инаугурации нового украинского президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Эйфелеву башню закрыли из-за попытки мужчины забраться на нее

Обновлено в 11:04
Происшествия

В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева

Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:41
Культура

Сотрудник колонии вышел на сцену чебоксарского театра

Обновлено в 10:16
Экономика

Министр труда пообещал увеличить МРОТ

В России повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ), сообщил министр труда Максим Топилин.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Телецентр «Останкино» проверили из-за сообщения о минировании

Неизвестный сообщил о минировании телецентра «Останкино» в Москве, после чего кинологи проверили здание, сообщил РБК руководитель пресс-службы телецентра Денис Назаров.
Обновлено в 09:39
Хоккей

Известный тренер оценил шансы Георгиева сыграть в плей-офф ЧМ

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин оценил игру голкипера Александра Георгиева на чемпионате мира - 2019, передает Sport24.
Обновлено вчера в 22:30
Гаджеты

Крупнейшие компании США отказались от сотрудничества с Huawei

Ряд крупных американских технологических компаний вслед за Google приостановили сотрудничество с китайской корпорацией Huawei.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес

Певицу МакSим выписали из больницы после ДТП

Российскую певицу МакSим (Марину Абросимову) выписали из больницы, самочувствие у артистки отличное, сообщила РИА Новости в понедельник ее представительница Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:35
Экономика

Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян

Счетная палата сочла маловероятным рост реальных доходов населения по итогам 2019 года после падения в первом квартале.
Обновлено в 07:05
Энергетика

Михельсон назвал сроки запуска первых мощностей «Арктик-СПГ — 2»

Первые мощности второго завода «Новатэк» по производству сжиженного природного газа «Арктик-СПГ — 2» будут запущены уже в 2022–2023 годах, заявил глава «Новатэка» Леонид Михельсон на полях международного арктического форума «Арктика — территория диалога».
Обновлено в 11:01
Армия и оружие

О «поведении» украинской армии на Донбассе на фоне инаугурации Зеленского

Обновлено в 09:14
Авто

Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей

Обновлено в 04:00
Политика

Лавров предложил Зеленскому начать в Донбассе с обмена «всех на всех»

"Было бы правильно, по-христиански, начать с положения документов (Минских соглашений — Прим. ред.) об обмене задержанными по принципу всех на всех", — заявил Лавров на приеме в МИД России по случаю православной Пасхи, комментируя вступление Зеленского в должность президента Украины.
Обновлено в 09:24
Экономика

Росалкоголь предложил ввести минимальные цены на пиво

Ранее в этом году Минфин разработал проект постановления правительства, который предусматривает, что министерство получит возможность устанавливать минимальные цены на весь алкоголь.
Обновлено в 10:04
Спорт

Авербух был постановщиком новой короткой программы Медведевой

Хореограф Илья Авербух сообщил, что стал постановщиком новой короткой программы для Евгении Медведевой.
Обновлено в 05:32
Политика

Зеленский рассказал, что на самом деле потеряла Украина с уходом Крыма

Первой задачей на посту главы государства новый президент Украины Владимир Зеленский назвал прекращение войны на востоке страны, второй – возвращение утерянных территорий, в частности Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:10
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