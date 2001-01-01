Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере бразильца КайоRT на русском 05:32
Как сообщает пресс-служба «Краснодара», соглашение футболиста с клубом рассчитано на пять лет. Кайо выступает на позиции опорного полузащитника. Ранее 23-летний бразилец выступал на родине за «Санта-Клару».
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Баскетбол
ЦСКА стал чемпионом баскетбольной Евролиги
Обновлено вчера в 17:26
Политика
Соратника Порошенко увезли с инаугурации Зеленского на скорой
Как соратник Порошенко чувствует себя сейчас, пока не известно.
Обновлено в 06:21
Хоккей
Тарасенко повторил достижение Гретцки
Нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко повторил достижение Уэйна Гретцки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
Экстренные службы проверяют сведения об угрозе взрыва в школе в Москве
Сотрудники экстренных служб проверяют информацию об угрозе взрыва в школе в столичном районе Отрадное.
Обновлено в 05:15
Политика
Песков прокомментировал работу полиции по борьбе с коррупцией
Сотрудники ФСБ в результате изъяли крупную сумму денег, ювелирные украшения и коллекцию роскошных часов.
Обновлено в 05:20
Политика
Владимир Зеленский стал президентом Украины
Слипачук вручила Зеленскому удостоверение президента Украины, а Шаптала - символы президентской власти - печать и булаву, а также надела на него нагрудный знак президента - орденскую цепь с гербовыми медальонами.
Обновлено в 03:21
Здоровье
ФАС поддержала продажу крепкого алкоголя с 21 года
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит рисков в случае принятия законопроекта о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) лицам младше 21 года.
Обновлено в 05:00
Авто
Mercedes-Benz представил самый безопасный автомобиль в мире
Концепт-кар Experimental Sicherheits Fahrzeugs (ESF) разработан на базе Mercedes-Benz GLE.
Обновлено в 05:17
Кино
«Джон Уик – 3» побил «Мстителей» по кассовым сборам
В первые выходные показа «Джон Уик – 3» собрал около 57 миллионов долларов, в то время как «Мстителям» с собранными 29,4 миллионами долларов пришлось опуститься на вторую позицию.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Восемь человек пострадали в массовом ДТП в Подмосковье
В результате ДТП восемь человек пострадали, пятерых из них госпитализировали в центральную районную больницу с различными травмами, остальным оказали помощь на месте.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Бывший зять Шакро Молодого обложил данью заключенных по всей России
Бывший зять главного криминального авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой) Реваз Кахманов (Резо Лоткинский) обложил данью наиболее обеспеченных заключенных в тюрьмах нескольких регионов России.
Обновлено в 04:25
Футбол
Роналду случайно ударил чемпионским Кубком сына
Обновлено в 05:40
Авто
УАЗ напомнил об уникальном «Головастике»
Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об уникальном грузовичке «Головастик», вставшем на конвейер в 1965 году.
Обновлено в 02:02
Футбол
Кокорин и Мамаев могут выйти на свободу после апелляции
Заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева заявила, что форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в скором времени могут выйти на свободу.
Обновлено в 06:24
Музыка
Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»
Обновлено вчера в 16:33
Общество
В Казани отменили общегородской последний звонок
Обновлено в 03:51
Наука
Кроссворды и головоломки стимулируют функции мозга у пожилых людей
Эксперты говорят, что люди, которые решают головоломками, имеют функцию мозга, эквивалентную на десять лет моложе их возраста, на тестах, оценивающих грамматическое мышление, и на восемь лет моложе их возраста в рамках тестов, измеряющих кратковременную память.
Обновлено 17 мая в 08:40
Общество
Синоптики предупредили о дождях и похолодании в Москве к концу недели
Погода в Москве на текущей неделе будет неустойчивой — пройдут дожди и грозы, заявил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Обновлено в 05:33
Транспорт
На КАД одну полосу движения перекроют на неделю
Между развязками с Московским и Таллинским шоссе на КАД полностью перекроют одну полосу движения.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества
Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Общество
На Ямале семья белых медведей пришла к вахтовикам
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Дочь Алсу может проигнорировать новый финал «Голос. Дети»
Обновлено в 05:01
Общество
В России меняют правила сдачи ЕГЭ
Правила сдачи Единого государственного экзамена для школьников восьми регионов России в этом году изменятся.
Обновлено вчера в 22:33
Музыка
Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем
Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено вчера в 12:27
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Энергетика
На крупном месторождении в Казахстане возобновили добычу нефти
На нефтегазовом месторождении Кашаган в Казахстане возобновили добычу нефти после планово-предупредительных работ, сообщили в пресс-службе министерства энергетики республики.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала фанатам синяки на коленях после выступления
Ольга Бузова опубликовала в соцсети Instagram новую фотографию, где показала многочисленным фанатам синяки на коленях после выступления.
Обновлено в 06:30
Гаджеты
Появились данные о смартфоне Samsung Galaxy S11
Выход Galaxy S11 ожидается в первом квартале следующего года. Смартфон будет доступен по цене около 65 000 рублей.
Обновлено вчера в 20:59