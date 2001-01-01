Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере бразильца КайоRT на русском 05:32

Как сообщает пресс-служба «Краснодара», соглашение футболиста с клубом рассчитано на пять лет. Кайо выступает на позиции опорного полузащитника. Ранее 23-летний бразилец выступал на родине за «Санта-Клару».
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«Краснодар» объявил о трансфере полузащитника «Санта-Клары» Кайо

Советский спорт05:17

«Краснодар» объявил о переходе бразильца Кайо

Metaratings05:18

«Краснодар» объявил о переходе бразильского хавбека Кайо

Чемпионат05:08

«Краснодар» объявил о переходе полузащитника Кайо

Спорт-Экспресс05:07

«Краснодар» объявил о переходе бразильского полузащитника Кайо

Евро-футбол.ру05:35

«Краснодар» объявил о подписании полузащитника Кайо

Бомбардир.ру05:31

«Краснодар» объявил о переходе бразильца Кайо

Матч ТВ05:08
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Баскетбол

ЦСКА стал чемпионом баскетбольной Евролиги

Обновлено вчера в 17:26
Политика

Соратника Порошенко увезли с инаугурации Зеленского на скорой

Как соратник Порошенко чувствует себя сейчас, пока не известно.
Обновлено в 06:21
Хоккей

Тарасенко повторил достижение Гретцки

Нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко повторил достижение Уэйна Гретцки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

Экстренные службы проверяют сведения об угрозе взрыва в школе в Москве

Сотрудники экстренных служб проверяют информацию об угрозе взрыва в школе в столичном районе Отрадное.
Обновлено в 05:15
Политика

Песков прокомментировал работу полиции по борьбе с коррупцией

Сотрудники ФСБ в результате изъяли крупную сумму денег, ювелирные украшения и коллекцию роскошных часов.
Обновлено в 05:20
Политика

Владимир Зеленский стал президентом Украины

Слипачук вручила Зеленскому удостоверение президента Украины, а Шаптала - символы президентской власти - печать и булаву, а также надела на него нагрудный знак президента - орденскую цепь с гербовыми медальонами.
Обновлено в 03:21
Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

Обновлено в 01:00
Здоровье

ФАС поддержала продажу крепкого алкоголя с 21 года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит рисков в случае принятия законопроекта о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) лицам младше 21 года.
Обновлено в 05:00
Авто

Mercedes-Benz представил самый безопасный автомобиль в мире

Концепт-кар Experimental Sicherheits Fahrzeugs (ESF) разработан на базе Mercedes-Benz GLE.
Обновлено в 05:17
Кино

«Джон Уик – 3» побил «Мстителей» по кассовым сборам

В первые выходные показа «Джон Уик – 3» собрал около 57 миллионов долларов, в то время как «Мстителям» с собранными 29,4 миллионами долларов пришлось опуститься на вторую позицию.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Восемь человек пострадали в массовом ДТП в Подмосковье

В результате ДТП восемь человек пострадали, пятерых из них госпитализировали в центральную районную больницу с различными травмами, остальным оказали помощь на месте.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Бывший зять Шакро Молодого обложил данью заключенных по всей России

Бывший зять главного криминального авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой) Реваз Кахманов (Резо Лоткинский) обложил данью наиболее обеспеченных заключенных в тюрьмах нескольких регионов России.
Обновлено в 04:25
Футбол

Роналду случайно ударил чемпионским Кубком сына

Обновлено в 05:40
Авто

УАЗ напомнил об уникальном «Головастике»

Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об уникальном грузовичке «Головастик», вставшем на конвейер в 1965 году.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель

Обновлено в 04:50
Футбол

Кокорин и Мамаев могут выйти на свободу после апелляции

Заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева заявила, что форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в скором времени могут выйти на свободу.
Обновлено в 06:24
Музыка

Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

Обновлено вчера в 16:33
Общество

В Казани отменили общегородской последний звонок

Обновлено в 03:51
Наука

Кроссворды и головоломки стимулируют функции мозга у пожилых людей

Эксперты говорят, что люди, которые решают головоломками, имеют функцию мозга, эквивалентную на десять лет моложе их возраста, на тестах, оценивающих грамматическое мышление, и на восемь лет моложе их возраста в рамках тестов, измеряющих кратковременную память.
Обновлено 17 мая в 08:40
Общество

Синоптики предупредили о дождях и похолодании в Москве к концу недели

Погода в Москве на текущей неделе будет неустойчивой — пройдут дожди и грозы, заявил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Обновлено в 05:33
Транспорт

На КАД одну полосу движения перекроют на неделю

Между развязками с Московским и Таллинским шоссе на КАД полностью перекроют одну полосу движения.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Общество

На Ямале семья белых медведей пришла к вахтовикам

Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес

Дочь Алсу может проигнорировать новый финал «Голос. Дети»

Обновлено в 05:01
Общество

В России меняют правила сдачи ЕГЭ

Правила сдачи Единого государственного экзамена для школьников восьми регионов России в этом году изменятся.
Обновлено вчера в 22:33
Музыка

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем

Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено вчера в 12:27
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Энергетика

На крупном месторождении в Казахстане возобновили добычу нефти

На нефтегазовом месторождении Кашаган в Казахстане возобновили добычу нефти после планово-предупредительных работ, сообщили в пресс-службе министерства энергетики республики.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала фанатам синяки на коленях после выступления

Ольга Бузова опубликовала в соцсети Instagram новую фотографию, где показала многочисленным фанатам синяки на коленях после выступления.
Обновлено в 06:30
Гаджеты

Появились данные о смартфоне Samsung Galaxy S11

Выход Galaxy S11 ожидается в первом квартале следующего года. Смартфон будет доступен по цене около 65 000 рублей.
Обновлено вчера в 20:59
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