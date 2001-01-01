Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере бразильца КайоRT на русском 05:32
Как сообщает пресс-служба «Краснодара», соглашение футболиста с клубом рассчитано на пять лет. Кайо выступает на позиции опорного полузащитника. Ранее 23-летний бразилец выступал на родине за «Санта-Клару».
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Музыка
Юрий Лоза раскритиковал выступление Сергея Лазарева на «Евровидении»
Выступление Сергея Лазарева в финале «Евровидения» известный российский музыкант Юрий Лоза назвал «истеричным».
Обновлено вчера в 15:31
Политика
Зеленский распустил Верховную раду
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной рады VIII созыва.
Обновлено в 04:01
Авто
«АвтоВАЗ» отзывает более 32 тыс. машин из-за проблем с тормозами
Обновлено в 06:57
Общество
Врачи перестали поддерживать жизнь пациента против воли его родителей
Сотрудники больницы французского города Реймс прекратили сегодня оказывать помощь Венсану Ламберу, более десяти лет находящегося в вегетативном состоянии.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Дочь Алсу может пропустить новый финал «Голоса»
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова может пропустить новый финал 6-го сезона детского «Голоса». Об этом сообщает издание DEITA.RU.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес
Певица МакSим выписалась из больницы после аварии
Певица МакSим вышла из больницы после того, как попала к врачам в результате травмы в ДТП.
Обновлено в 06:25
Происшествия
МВД предлагает конфисковать автомобили у пьяных водителей
«В правительство РФ направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения», – отметили в МВД.
Обновлено в 07:42
Гаджеты
Названы привычки пользователей, которые приводят к поломке смартфона
Еще одной привычкой пользователя, которая убьет его смартфон, является попытка поставить его на зарядку в полной темноте.
Обновлено вчера в 14:58
Кино
Появился трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
В Томске загорелась пилорама на площади две тысячи квадратных метров
В Томске почти три часа не могут потушить пожар на пилораме площадью две тысячи квадратных метров.
Обновлено в 07:17
Политика
Песков прокомментировал «российский скандал» в Австрии
Россия не имеет никакого отношения к скандалу в Вене с участием бывшего вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:22
Экономика
В России увеличат минимальный размер оплаты труда
В России повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ), сообщил министр труда Максим Топилин.
Обновлено в 07:43
Общество
В России меняют правила сдачи ЕГЭ
Правила сдачи Единого государственного экзамена для школьников восьми регионов России в этом году изменятся.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева
Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:41
Политика
Партия Тимошенко поддержала решение Зеленского о роспуске Рады
Заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев заявил, что его партия поддерживает намерение президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную Раду восьмого созыва.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Общество
Захар Прилепин избил поэта из Владивостока
Обновлено в 06:26
Политика
Порошенко проводит совещание по итогам выступления Зеленского
Экс-глава Украины Петр Порошенко срочно пригласил на встречу премьера Владимира Гройсмана и главу Рады Андрея Парубиа.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков
Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Футбол
Роналду случайно ударил сына чемпионским кубком
Обновлено в 05:36
Политика
Песков объяснил обнаружение миллиардов рублей у офицеров ФСБ
Системная работа по борьбе с коррупцией объясняет аресты высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов и обнаружение у них колоссальных сумм наличных.
Обновлено в 06:16
Политика
В Кремле ответили на заявление Зеленского о Крыме
Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина вернет Крым.
Обновлено в 07:33
Кино
Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов»
Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.
Обновлено в 07:42
Общество
В Кустанае стартовал форум молодежи из России и Казахстана
Обновлено в 05:05
Энергетика
СМИ узнали об отказе Total и Eni платить за российскую нефть
Отказ от проведения выплат собеседники агентства связали с загрязнением поступающей по трубопроводу «Дружба» нефти хлорорганикой.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Автомобиль такси сбил женщину с детьми в Петербурге
В Петроградском районе Санкт-Петербурга днем 20 мая автомобиль Hyundai Solaris, работающий под брендом «Яндекс.Такси», совершил наезд на женщину с двумя детьми, один из которых находился в коляске.
Обновлено в 07:31
Футбол
«Спартак» купит Левашова за 1 миллион евро
Трансфер обойдется красно-белым в миллион евро – именно такая сумма отступных прописана в контракте футболиста.
Обновлено в 06:41