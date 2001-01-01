Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере бразильца КайоRT на русском 05:32

Как сообщает пресс-служба «Краснодара», соглашение футболиста с клубом рассчитано на пять лет. Кайо выступает на позиции опорного полузащитника. Ранее 23-летний бразилец выступал на родине за «Санта-Клару».
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Трансферы: кто такой Кайо, которого приобрёл «Краснодар»

Чемпионат08:00

«Краснодар» объявил о трансфере полузащитника «Санта-Клары» Кайо

Советский спорт05:17

«Краснодар» объявил о переходе бразильца Кайо

Metaratings05:18

«Краснодар» объявил о переходе полузащитника Кайо

Спорт-Экспресс05:07

«Краснодар» объявил о переходе бразильского полузащитника Кайо

Евро-футбол.ру05:35

«Краснодар» объявил о подписании полузащитника Кайо

Бомбардир.ру05:31

«Краснодар» объявил о переходе бразильца Кайо

Матч ТВ05:08
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Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

Обновлено в 01:00
Музыка

Юрий Лоза раскритиковал выступление Сергея Лазарева на «Евровидении»

Выступление Сергея Лазарева в финале «Евровидения» известный российский музыкант Юрий Лоза назвал «истеричным».
Обновлено вчера в 15:31
Политика

Зеленский распустил Верховную раду

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной рады VIII созыва.
Обновлено в 04:01
Авто

«АвтоВАЗ» отзывает более 32 тыс. машин из-за проблем с тормозами

Обновлено в 06:57
Общество

Врачи перестали поддерживать жизнь пациента против воли его родителей

Сотрудники больницы французского города Реймс прекратили сегодня оказывать помощь Венсану Ламберу, более десяти лет находящегося в вегетативном состоянии.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес

Дочь Алсу может пропустить новый финал «Голоса»

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова может пропустить новый финал 6-го сезона детского «Голоса». Об этом сообщает издание DEITA.RU.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес

Певица МакSим выписалась из больницы после аварии

Певица МакSим вышла из больницы после того, как попала к врачам в результате травмы в ДТП.
Обновлено в 06:25
Происшествия

МВД предлагает конфисковать автомобили у пьяных водителей

«В правительство РФ направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения», – отметили в МВД.
Обновлено в 07:42
Гаджеты

Названы привычки пользователей, которые приводят к поломке смартфона

Еще одной привычкой пользователя, которая убьет его смартфон, является попытка поставить его на зарядку в полной темноте.
Обновлено вчера в 14:58
Кино

Появился трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

В Томске загорелась пилорама на площади две тысячи квадратных метров

В Томске почти три часа не могут потушить пожар на пилораме площадью две тысячи квадратных метров.
Обновлено в 07:17
Политика

Песков прокомментировал «российский скандал» в Австрии

Россия не имеет никакого отношения к скандалу в Вене с участием бывшего вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:22
Экономика

В России увеличат минимальный размер оплаты труда

В России повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ), сообщил министр труда Максим Топилин.
Обновлено в 07:43
Общество

В России меняют правила сдачи ЕГЭ

Правила сдачи Единого государственного экзамена для школьников восьми регионов России в этом году изменятся.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева

Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:41
Политика

Партия Тимошенко поддержала решение Зеленского о роспуске Рады

Заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев заявил, что его партия поддерживает намерение президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную Раду восьмого созыва.
Обновлено в 06:02
Происшествия

В Москве проверят восемь школ и колледж после звонков о минировании

Обновлено в 06:34
Происшествия

Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Общество

Захар Прилепин избил поэта из Владивостока

Обновлено в 06:26
Политика

Порошенко проводит совещание по итогам выступления Зеленского

Экс-глава Украины Петр Порошенко срочно пригласил на встречу премьера Владимира Гройсмана и главу Рады Андрея Парубиа.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков

Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Футбол

Роналду случайно ударил сына чемпионским кубком

Обновлено в 05:36
Политика

Песков объяснил обнаружение миллиардов рублей у офицеров ФСБ

Системная работа по борьбе с коррупцией объясняет аресты высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов и обнаружение у них колоссальных сумм наличных.
Обновлено в 06:16
Политика

В Кремле ответили на заявление Зеленского о Крыме

Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина вернет Крым.
Обновлено в 07:33
Кино

Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов»

Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.
Обновлено в 07:42
Общество

В Кустанае стартовал форум молодежи из России и Казахстана

Обновлено в 05:05
Энергетика

СМИ узнали об отказе Total и Eni платить за российскую нефть

Отказ от проведения выплат собеседники агентства связали с загрязнением поступающей по трубопроводу «Дружба» нефти хлорорганикой.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Активиста наказали штрафом в 100 тысяч за выбитый зуб полицейского

Обновлено в 07:54
Происшествия

Автомобиль такси сбил женщину с детьми в Петербурге

В Петроградском районе Санкт-Петербурга днем 20 мая автомобиль Hyundai Solaris, работающий под брендом «Яндекс.Такси», совершил наезд на женщину с двумя детьми, один из которых находился в коляске.
Обновлено в 07:31
Футбол

«Спартак» купит Левашова за 1 миллион евро

Трансфер обойдется красно-белым в миллион евро – именно такая сумма отступных прописана в контракте футболиста.
Обновлено в 06:41
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