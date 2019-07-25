Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере КабельяБомбардир.ру 02:56

Полузащитник «Сент-Этьена» Реми Кабелья стал игроком «Краснодара», сообщает официальный твиттер клуба. 29-летний француз в ближайшие два дня прилетит в Россию, пройдет медосмотр и подпишет контракт с южанами. Ранее стало известно, что «Краснодар» заплатит за хавбека более 13 миллионов евро.
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