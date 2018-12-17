Футбол

«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Окриашвили
RT на русском
03:32

Футбольный клуб «Краснодар» объявил о досрочном расторжении контракта с грузинским полузащитником Торнике Окриашвили. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
RT на русском03:32

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Волга Ньюсвчера в 02:11
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Грузинский футболист, полузащитник клуба «Краснодар» и национальной сборной Грузии.
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