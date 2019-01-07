Футбол
«Краснодар» объявил о приобретении хавбека сборной Швеции Олссона
«Краснодар» объявил о приобретении хавбека сборной Швеции ОлссонаГазета.Ru04:24
"Краснодар" подтвердил информацию о переходе полузащитника шведского АИК Кристоффера Олссона в клуб, передает "Советский спорт". "Горожане" заявили, что вскоре хавбек подпишет договор.
Газета.Ru04:24
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