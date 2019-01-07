Футбол

«Краснодар» объявил о приобретении хавбека сборной Швеции Олссона
Газета.Ru
04:24

"Краснодар" подтвердил информацию о переходе полузащитника шведского АИК Кристоффера Олссона в клуб, передает "Советский спорт". "Горожане" заявили, что вскоре хавбек подпишет договор.
Газета.Ru04:24

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«Краснодар» объявил о договоренности с АИКом по трансферу футболиста Ольссона

ТАСС04:27

Новичок «Краснодара»: Я провел два потрясающих года в АИК и вырос как футболист

Советский спорт05:11

Олссон: я провёл два фантастических года в АИКе

Чемпионат04:50

АИК назвал переход Олссона в «Краснодар» одним из самых крупных трансферов в своей истории

Sport24.ru05:00

«Краснодар» объявил о переходе хавбека сборной Швеции Ольссона

Sports.ru04:01

СМИ: «Краснодар» согласовал трансфер Олссона

Спорт-Экспрессвчера в 23:00

СМИ: «Краснодар» урегулировал условия трансфера 23-летнего шведского хавбека

Матч ТВвчера в 20:15
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
Футбол

Паредес может заменить Фабрегаса в «Челси»

Хавбек «Челси» Сеск Фабрегас в зимнее трансферное окно с большой долей вероятности перейдет в «Монако», потому в лондонском клубе ищут на трансферном рынке игрока, способного заменить испанца.
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«Реал» подаст жалобу на судейство в матче с «Реал Сосьедадом»

Обновлено в 03:36
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«Зенит» заплатил миллион евро за досрочное возвращение Ригони

Обновлено в 04:31
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«Боруссия» и «Бавария» поспорят за трансфер Вернера

Обновлено в 05:24
Футбол

«Арсенал» предложит за Хамеса 70 миллионов

Обновлено в 05:24
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Игрок объяснил «второсортность» чернокожих тренеров

Ранее игрок выступал за каталонскую «Барселону», итальянский «Интер», российский «Анжи», английские «Челси» и «Эвертон».
Обновлено в 04:57
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Пике: «Игроки „Барселоны“ будут рады, если Вальверде останется»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поговорил о будущем главного тренера Эрнесто Вальверде. Игрок не против, чтобы специалист остался в клубе.
Обновлено в 01:32
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«Тоттенхэм» может открыть новый стадион 16 марта

«Тоттенхэм Хотспур» может открыть новый стадион домашним матчем с «Кристал Пэлас» в 31-м туре чемпионата Англии, сообщает The Sun.
Обновлено в 02:12
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Появилась информация о задержании футболиста Уэйна Руни

Обновлено вчера в 22:12
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«Милан» собирается побороться за Пентека

Обновлено в 05:02
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Иньесту обвинили в расизме за фото в Инстаграме

Бывшего капитана "Барселоны" Андреса Иньесту, ныне выступающего за японский "Виссел Кобе", обвинили в расизме.
Обновлено в 02:41
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Неймар забил 45-й гол в 50 матчах за «ПСЖ»

Матч 1/32 финала Кубка Франции против любительского клуба "Понтиви" (4:0) стал для нападающего Неймара 50-м в составе "ПСЖ".
Обновлено вчера в 19:30
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Вратарь «Кристал Пэлас» изобразил Гитлера, но не признает этого

Вратарь "Кристал Пэлас" Уэйн Хеннесси после матча 1/32 финала Кубка Англии с "Гримсби Таун" (1:0) попал в щекотливую ситуацию, из-за которой ему пришлось оправдываться.
Обновлено в 03:21
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Хавбек Дэвис покинул «Саутгемптон» и перешел в «Рейнджерс»

Полузащитник английского "Саутгемптона" Стивен Дэвис покинул клуб, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:38
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«Барселона» не хочет продавать Дениса Суареса

Руководство "Барселоны" не планирует продавать полузащитника Дениса Суареса в зимнее трансферное окно.
Обновлено в 05:19
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