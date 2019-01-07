Футбол
«Краснодар» объявил о переходе шведского полузащитника Олссона
«Краснодар» объявил о переходе шведского полузащитника ОлссонаVprognoze.ru09:46
«Краснодар» объявил о трансфере бывшего игрока лондонского «Арсенала» Кристоффера Олссона. Как сообщается в заявлении российского клуба, шведский хавбек в ближайшее время подпишет контракт с «Краснодаром». Последним клубом Олссона стал шведский АИК.
Vprognoze.ru09:46
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Политика
Ким Чен Ын приехал с визитом в Китай
Обновлено в 18:13
Политика
Путин раскрыл свое воинское звание
Президент России Владимир Путин признался, что служил в артиллерии.
Обновлено в 17:48
Общество
В Россию придут аномальные морозы
Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
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Политика
The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Британии
Четвертого марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
Обновлено в 11:27
Спорт
Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января
Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.
Обновлено в 10:23
Политика
Участникам протестов во Франции вынесли около 1 тыс. приговоров
Около 1 тыс. обвинительных приговоров вынесено во Франции участникам протестов «желтых жилетов».
Обновлено в 16:12
Армия и оружие
Пентагон назвал законным нахождение своего корабля в Черном море
Обновлено в 15:01
Авто
«Яндекс» начал испытания беспилотного автомобиля в Лас-Вегасе
Обновлено в 14:15
Политика
Кайл и Киан отказались возглавить Пентагон
Бывший сенатор-республиканец Джон Кайл и отставной генерал Джек Киан отказались от предложения президента США Дональда Трампа возглавить Пентагон.
Обновлено в 14:51
Происшествия
Кевин Спейси не признал в суде вину по делу о домогательствах
Обновлено в 14:41
Шоу-бизнес
Волочкова решила остаться на Мальдивах
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео с пляжа на Мальдивах и сообщила, что собирается остаться там жить.
Обновлено в 12:13
Автоспорт
Эдуард Николаев на «КАМАЗе» выиграл первый этап «Дакара-2019»
Завершился первый этап Лима - Писко ралли-марафона «Дакар». Его победно выиграл экипаж Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-масткр».
Обновлено в 17:10
Политика
В Белом доме изучают возможность введения ЧП в США ради «стены Трампа»
Американская администрация рассматривает возможность введения в стране режима чрезвычайного положения с целью получения финансирования на строительство стены на границе Соединённых Штатов с Мексикой.
Обновлено в 19:58
Происшествия
Судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции
Обновлено в 06:40
Политика
Экс-глава МИД Украины обвинил Порошенко в обострении отношений с Россией
Экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в эфире телеканала NewsOne заявил о том, что главной целью нынешней стратегии президента страны Петра Порошенко является обострение отношений с Россией ради предвыборного пиара.
Обновлено в 18:15
Происшествия
Специалисты не нашли смещений в обрушившемся доме в Магнитогорске
Специалисты Магнитогорского института по проектированию металлургических заводов не обнаружили смещений и движения стен дома, часть которого обрушилась 31 декабря.
Обновлено в 08:01
Технологии
Mastercard решила поменять логотип
С логотипа международной платёжной системы исчезнет её название.
Обновлено в 15:53
Происшествия
Россиянин лишился на год Шенгена из-за превышения скорости в Эстонии
После трехдневного ареста лихач был депортирован в Россию с лишением права посещать страны Шенгена в течение года, сообщает 7 января «Интерфакс» со ссылкой на данные эстонских правоохранителей.
Обновлено в 13:25
Религия
Патриарх Кирилл: антихрист встанет во главе Интернета
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью телеканалу «Россия-1» предсказал пришествие антихриста через Интернет, а также сравнил гаджеты с алкоголем и наркотиками.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Пожар в автосервисе в новой Москве локализовали
Пожар в здании автосервиса в новой Москве локализован, сообщает столичный главк МЧС.
Обновлено в 15:25
Политика
Переговоры с Россией: Абэ дал клятву на могиле отца
Японский премьер Синдзо Абэ вместе с женой посетил могилу отца в городе Нагато, где поклялся продвинуться в переговорах с Россией по Курилам.
Обновлено в 09:15
Авто
В Шанхае начали строить завод Tesla
Начальная стадия строительства должна завершиться летом, а уже к концу года предприятие сможет начать выпускать электромобили Model 3. Это будет первый зарубежный завод Tesla.
Обновлено в 06:44
Экономика
В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей
Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено в 07:50
Экономика
Amazon стала самой дорогой компанией в мире
Компания Amazon, специализирующаяся на продаже товаров через интернет, обогнала конкурентов по капитализации, сообщила газета The Wall Street Journal 7 января.
Обновлено в 18:00
Происшествия
В Челябинске волк напал на ребенка в парке
В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
Обновлено в 06:37
Общество
Британия хочет расширить зону запрета для дронов вблизи аэропортов
Власти Великобритании намерены расширить зону запрета полетов дронов вблизи аэропортов, а также полномочия полиции, чтобы предотвратить инциденты, подобные происшествию в аэропорту Гатвик, заявил министр транспорта Крис Грэйлинг.
Обновлено в 17:04
Шоу-бизнес
Скончалась экс-участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева
Бывшие участники популярного телевизионного шоу "Битва экстрасенсов" сообщили в социальных сетях о кончине бывшей участнице проекта, финалистки его XVII сезона Дарии Воскобоевой.
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Судья США сделала выговор адвокату за критику Мюллера цитатами из кино
По данным телеканала, судья сделала выговор Дюбелье из-за использования в судебных документах ссылок и цитат из таких кинофильмов, как "Касабланка" (1942) и "Зверинец" (1978) для критики спецпрокурора Роберта Мюллера, занимающегося расследованием "вмешательства" России в президентские выборы в США в 2016 году.
Обновлено в 17:54
Происшествия
Девушка-боец UFC избила напавшего на нее грабителя
Боец UFC Польяна Виана Мота в Бразилии подверглась попытке ограбления.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Спасенный в Магнитогорске младенец пришел в сознание
Десятимесячный Ваня, спасенный из-под обломков рухнувшего в Магнитогорске подъезда жилого дома, пришел в сознание.
Обновлено в 03:48