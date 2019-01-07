Футбол

«Краснодар» объявил о переходе шведского полузащитника Олссона
Vprognoze.ru
вчера в 09:46

«Краснодар» объявил о трансфере бывшего игрока лондонского «Арсенала» Кристоффера Олссона. Как сообщается в заявлении российского клуба, шведский хавбек в ближайшее время подпишет контракт с «Краснодаром». Последним клубом Олссона стал шведский АИК.
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