Футбол
«Краснодар» объявил о переходе шведского полузащитника Олссона
«Краснодар» объявил о переходе шведского полузащитника ОлссонаVprognoze.ruвчера в 09:46
«Краснодар» объявил о трансфере бывшего игрока лондонского «Арсенала» Кристоффера Олссона. Как сообщается в заявлении российского клуба, шведский хавбек в ближайшее время подпишет контракт с «Краснодаром». Последним клубом Олссона стал шведский АИК.
Vprognoze.ruвчера в 09:46
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«Краснодар» купил необычного шведа. Он играл в «Арсенале», и у него есть личный аналитик
Sports.ruвчера в 14:00
Новичок «Краснодара»: Я провел два потрясающих года в АИК и вырос как футболист
Советский спортвчера в 05:11
АИК назвал переход Олссона в «Краснодар» одним из самых крупных трансферов в своей истории
Sport24.ruвчера в 05:00
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