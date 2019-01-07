Футбол

«Краснодар» объявил о переходе хавбека сборной Швеции
NewInform
04:35

Краснодарская команда объявила о договоренности со стокгольмским клубом по трансферу 23-летнего хавбека. Ольссон прибудет на сбор «Краснодара» в испанской Марбелье, где подпишет контракт с клубом.
NewInform04:35

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Трансферы и слухи в РПЛ за первую неделю 2019 года

Чемпионат16:00

«Краснодар» купил необычного шведа. Он играл в «Арсенале», и у него есть личный аналитик

Sports.ru14:00

Framat*, «быки»! Ульссон – третий швед в истории «Краснодара»

Спорт-Экспресс10:00

«Он правит в полузащите». Рассказываем о шведском новичке «Краснодара»

Матч ТВ08:34

«Краснодар» объявил о договоренности с АИКом по трансферу футболиста Ольссона

ТАСС04:27

Новичок «Краснодара»: Я провел два потрясающих года в АИК и вырос как футболист

Советский спорт05:11

АИК назвал переход Олссона в «Краснодар» одним из самых крупных трансферов в своей истории

Sport24.ru05:00
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Футбол

«Ливерпуль» выбыл из розыгрыша Кубка Англии

Футболисты "Вулверхэмптона" обыграли "Ливерпуль" в третьем раунде Кубка Англии и вышли в 1/16 финала.
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«Атлетик» обыграл «Сельту» в гостевом матче Примеры

В матче 18-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала «Атлетик».
Обновлено в 16:57
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Кроос получил серьёзную травму в матче с «Реалом Сосьедад» в Примере

Полузащитник «Реала» Тони Кроос получил травму во время матча 18-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» (0:2), сообщает официальный сайт мадридского клуба.
Обновлено в 14:19
Футбол

Аленичев взял бы Глушакова в аренду

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев заявил, что взял бы в аренду полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.
Обновлено в 15:24
Футбол

Дешам признан лучшим тренером 2018 года во Франции

Дидье Дешам стал лучшим тренером 2018-го года во Франции по версии France Football.
Обновлено в 12:54
Футбол

Мартино возглавил сборную Мексики

Обновлено в 13:46
Футбол

Гол Азмуна помог Ирану разгромить Йемен в Кубке Азии

У победителей встречи дубль оформил Мехди Тареми (12-я и 25-я минуты) и по разу отличились нападающий Рубина Сердар Азмун (53) и Саман Годдос (78).
Обновлено в 12:58
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Пике предложил Месси стать акционером ФК «Андорра»

Обновлено в 09:57
Футбол

Президент «Бенфики»: если завтра Моуринью скажет «да», двери открыты

Президент «Бенфики» Луиш Филипе Виейра признался, что был бы рад видеть бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в португальской команде.
Обновлено в 13:08
Футбол

Иборра перешел из «Лестера» в «Вильярреал»

Иборра перешел в "Лестер" из "Севильи" в 2017 году. За время в стане "лис" хавбек принял участие в 37 матчах, забив 4 гола.
Обновлено в 12:20
Футбол

Самедов подпишет контракт с «Крыльями Советов» до конца сезона

Экс-футболист московского "Спартака" Александр Самедов подпишет контракт с самарскими "Крыльями Советов" до конца сезона, к новой команде он присоединится 11 января, заявил РИА Новости директор по развитию клуба из Самары Александр Шикунов.
Обновлено в 05:07
Футбол

Маурицио Сарри: «„Челси“ нужна замена, если Фабрегас уйдет»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заявил, что клубу нужно заменить полузащитника Сеска Фабрегаса, который может перейти в «Монако».
Обновлено в 09:09
Футбол

Роббен – об интересе «Интера»: «Горжусь этим»

Нападающий «Баварии» Арьен Роббен поделился мнением об интересе «Интера».
Обновлено в 18:02
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FIFA 19 назвала команду года. В ней нет Неймара, Салаха и Гризманна

Компания EA Sports, выпускающая самый популярный в мире футбольный симулятор, наконец, объявила команду года FIFA 19.
Обновлено в 14:30
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Чемпион - «Зенит» или «Краснодар»? Прогноз Дмитрия Аленичева

На зимнюю паузу после 17 туров на первом месте ушел "Зенит" – 34 очка.
Обновлено в 16:10
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