Футбол
«Краснодар» объявил о переходе хавбека сборной Швеции
«Краснодар» объявил о переходе хавбека сборной ШвецииNewInform04:35
Краснодарская команда объявила о договоренности со стокгольмским клубом по трансферу 23-летнего хавбека. Ольссон прибудет на сбор «Краснодара» в испанской Марбелье, где подпишет контракт с клубом.
NewInform04:35
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Президент «Бенфики»: если завтра Моуринью скажет «да», двери открыты
Президент «Бенфики» Луиш Филипе Виейра признался, что был бы рад видеть бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в португальской команде.
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Самедов подпишет контракт с «Крыльями Советов» до конца сезона
Экс-футболист московского "Спартака" Александр Самедов подпишет контракт с самарскими "Крыльями Советов" до конца сезона, к новой команде он присоединится 11 января, заявил РИА Новости директор по развитию клуба из Самары Александр Шикунов.
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Маурицио Сарри: «„Челси“ нужна замена, если Фабрегас уйдет»
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заявил, что клубу нужно заменить полузащитника Сеска Фабрегаса, который может перейти в «Монако».
Обновлено в 09:09
Футбол
Роббен – об интересе «Интера»: «Горжусь этим»
Нападающий «Баварии» Арьен Роббен поделился мнением об интересе «Интера».
Обновлено в 18:02
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FIFA 19 назвала команду года. В ней нет Неймара, Салаха и Гризманна
Компания EA Sports, выпускающая самый популярный в мире футбольный симулятор, наконец, объявила команду года FIFA 19.
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Футбол
Чемпион - «Зенит» или «Краснодар»? Прогноз Дмитрия Аленичева
На зимнюю паузу после 17 туров на первом месте ушел "Зенит" – 34 очка.
Обновлено в 16:10