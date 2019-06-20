Футбол
«Краснодар» объявил о переходе хавбека сборной НидерландовSportbox.RU 11:43
Полузащитник сборной Нидерландов Тонни Вильена перешел в «Краснодар» из «Фейенорда». Как сообщает пресс-служба российского клуба, футболист подписал долгосрочное соглашение. В ближайшее время 24-летний игрок присоединится к команде на сборах в Австрии.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 22:18, Вашингтон
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