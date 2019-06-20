«Краснодар» объявил о переходе игрока сборной НидерландовГазета.Ru 11:54

Полузащитник сборной Нидерландов и "Фейенорда" Тонни де Вильена перешел в "Краснодар", сообщает РИА "Новости". Как отмечается на сайте российской команды, в футболистом подписано долгосрочное соглашение. Игрок прибудет в расположение клуба на сборе в Австрии.

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Авто Семейный внедорожник начнет производить УАЗ Семейный внедорожник начнет производить Ульяновский автозавод: в России появится дом на колесах.

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Футбол Агент: «Спартак» сделал предложение по Бруме Катио Бальде, агент полузащитника «РБ Лейпциг» Арминду Брумы, сообщил, что сразу три клуба сделали предложение по его клиенту.

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Происшествия К дому Алибасова приехала полиция К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».

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Политика В Минобороны назвали игру Metal Gear разработкой спецслужб США «В интернете широко реализуются проекты американских спецслужб, такие как "Графика", Metal Gear, "Эхо Рунета", нацеленные на прямое манипулирование общественным сознанием и, прежде всего, молодежи», — заявил замминистра.

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