Футбол

«Краснодар» объявил о переходе форварда сборной ШвецииМатч ТВ 07:29

Нападающий Маркус Берг подписал контракт с «Краснодаром». Соглашение со шведским игроком заключено на один год. В ближайшее время он приступит к тренировкам в составе российской команды.
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Sports.ru15:50

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Sport24.ru11:35

«Краснодар» подписал контракт с форвардом сборной Швеции

Советский спорт08:04

Маркус Берг рад, что подписал контракт с «Краснодаром»

Спорт-Экспресс11:03

«Краснодар» подписал контракт с форвардом сборной Швеции Бергом

Чемпионат07:33

«Краснодар» подписал контракт с футболистом сборной Швеции Бергом

ТАСС07:32

«Краснодар» объявил о переходе форварда сборной Швеции

Матч ТВ07:29
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