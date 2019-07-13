Футбол
«Краснодар» объявил о переходе форварда сборной ШвецииМатч ТВ 07:29
Нападающий Маркус Берг подписал контракт с «Краснодаром». Соглашение со шведским игроком заключено на один год. В ближайшее время он приступит к тренировкам в составе российской команды.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 23:09, Вашингтон
Наука
Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина
Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.
Обновлено в 18:05
Общество
Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите
Обновлено в 10:26
Космос
Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры
С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено вчера в 08:43
Политика
Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука
Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 11:53
Общество
Историю сестер Хачатурян превратят в спектакль
Обновлено в 15:48
Происшествия
В Нью-Йорке начали возобновлять подачу электроэнергии
Обновлено в 22:36
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
На Украине назвали условие ареста Порошенко и его окружения
Массовые аресты окружения Петра Порошенко и задержание самого экс-президента Украины станет возможным только после смены генпрокурора страны Юрия Луценко.
Обновлено в 22:54
Политика
В Великобритании установили источник утечки телеграмм бывшего посла в США
В Великобритании установили личность человека, который может стоять за утечкой телеграмм бывшего посла этой страны в США Кима Дэррока, в которых тот нелестно отзывался об американском президенте Дональде Трампе.
Обновлено в 23:01
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала фигуру в купальнике
Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
Обновлено в 13:00
Экономика
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено в 14:35
Политика
Зеленский искупался в Чёрном море вместе с украинцами
В сообщении говорится, что Зеленский и его команда перед началом «напряжённого рабочего дня» в Одессе «лично проинспектировали» температуру воды в Чёрном море.
Обновлено в 18:51
Политика
Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель
Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено в 21:09
Общество
Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
Политика
Депутат Рады рассказал о последствиях киевской блокады Крыма
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях киевской блокады Крыма.
Обновлено в 21:58
Политика
Бойко рассказал о дикой политике Украины в отношениях с РФ
Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что Киев решил придерживаться "дикой" политики в экономических отношениях с Россией, передает РИА "Новости".
Обновлено в 22:10
Происшествия
На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта
В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волга столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».
Обновлено в 18:23
Происшествия
В Башкирии грузовик насмерть сбил четырех дорожных рабочих
"На 112-м км трассы Р-240 Уфа - Оренбург водитель, управляя грузовой [машиной] Volvo с полуприцепом-цементовозом без груза, совершил наезд на стоящий у правого края дороги автомобиль УАЗ дорожной службы", - сообщили в ведомстве, отметив, что затем машина сбила пятерых дорожных рабочих.
Обновлено в 09:23
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Журналист из Соединенных Штатов Америки Хантер Уокер заявил в Twitter, что американский глава Дональд Трамп в ходе саммита в Белом доме объявил, что Арнольд Шварценеггер скончался.
Обновлено вчера в 10:17
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Путешествия
Названы наиболее частые жалобы российских туристов
Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы.
Обновлено в 21:09
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов
Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.
Обновлено в 04:32
Происшествия
На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола
Морской биолог Монти Холл, который находился на борту лодки и наблюдал за произошедшим, указал, что морской дьявол оставался на месте, пока Джейк три раза нырял, пытаясь снять крючок.
Обновлено в 22:24
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Футбол
Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил»
Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.
Обновлено в 14:23
Происшествия
В Лондоне автомобиль въехал в группу людей
Автомобиль въехал в группу людей на юго-западе Лондона, пострадали не менее семи человек, сообщает газета Daily Star.
Обновлено в 23:01
Политика
Конгресс США одобрил санкции против суверенного долга России
Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающую введение ограничений по суверенному долгу России из-за якобы вмешательства в американские выборы, сообщает телеканал RT.
Обновлено в 09:52
Наука
Опубликован первый в истории снимок квантовой запутанности
Ученые из Университета Глазго (Шотландия) сообщили об уникальном эксперименте, во время которого им удалось запечатлеть на снимке квантовую запутанность.
Обновлено в 06:59