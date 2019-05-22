Футбол
«Краснодар» объявил о переходе датского полузащитникаГазета.Ru 07:23
"Краснодар" договорился о приобретении полузащитника нидерландского "ПЕК Зволле" Юнеса Намли, сообщает "Советский спорт". Как отмечает пресс-служба российского клуба, 24-летний датчанин подписал соглашение с "быками" до 2023 года.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 11:58, Ашберн
Энергетика
Долги Северного Кавказа за газ в 2018 году выросли на 10%
Член правления ПАО "Газпром" Геннадий Сухов в рамках пресс-конференции отметил, что в 2018 году задолженность населения за газ выросла на 8,4%, до 77,1 млрд рублей, среди которых 68,6 млрд руб. - это долги жителей Северного Кавказа.
Обновлено в 11:19
Авто
Toyota показала возрожденный минивэн Granvia
Стоит напомнить, что минивэн Toyota Granvia продавался на глобальном рынке с 1995 по 2002 годы.
Обновлено в 02:00
Авто
В России отзывают более 14 тысяч Ford Explorer
Обновлено в 09:36
Политика
На Украине возбудили новое дело против Порошенко
21 мая стало известно, что Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении Порошенко.
Обновлено в 10:15
Происшествия
В ДТП с автобусом в Италии пострадали 12 граждан России
В посольстве России в Италии подтвердили RT, что в ДТП с автобусом в итальянской Сиене пострадали российские граждане.
Обновлено в 10:21
Экономика
Топилин заявил о тренде на снижение безработицы в России
Об общей безработице Общая безработица в России в марте этого года составила 4,7%, тренд на ее снижение продолжается, сообщил Топилин.
Обновлено в 10:07
Политика
В Австрии сформировано переходное правительство
ИА «Ореанда-Новости» В Австрии утверждён перечень экспертов, которые займут министерские посты на время работы переходного правительства.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора
Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Женщина-убийца бежала через окно по простыням и разбилась насмерть
Предварительно установлено, что дама убила хозяина квартиры, решила скрыться с места преступления, спустившись из окна по связанным простыням, но сорвалась, упала вниз и разбилась насмерть.
Обновлено в 10:19
Баскетбол
«Торонто» одолел «Милуоки» и сравнял счет в серии
«Торонто Рэпторс» дома обыграл «Милуоки Бакс» в четвертом матче серии финала Восточной конференции НБА - 120:102.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
Экс-директор фабрики «Меньшевик» пытался свести счеты с жизнью в СИЗО
Бывший совладелец кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника предприятия, пытался свести счеты с жизнью в СИЗО.
Обновлено в 10:14
Кино
Тарантино оказался в центре скандала из-за нового фильма
"Однажды в Голливуде" является главным фильмом фестиваля. Многие кинокритики высоко оценили долгожданную новую работу Тарантино.
Обновлено в 10:57
Политика
Япония попросит иностранные СМИ пересмотреть написание имён и фамилий
Во вторник министр иностранных дел Таро Коно заявил, что планирует попросить зарубежные СМИ писать японские имена и фамилии так, как это принято в Стране восходящего солнца, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 07:45
Общество
Улюкаев опроверг данные о разводе с женой
Обновлено в 10:36
Общество
Prada откажется от использования натурального меха
Обновлено в 11:35
Экология
Почему исчезла вода в Ингури ГЭС и что грозит Грузии в плане экологии?
Какая погода ждет Грузию летом и почему в Тбилиси не было снега зимой >> Согласно этому соглашению, мы обязаны к 2024 году обеспечить чистой питьевой водой все население Грузии.
Обновлено в 06:44
Футбол
«Барселона» определилась с трансферными целями на лето
Обновлено в 06:39
Наука
Подводные леса Арктики расширяются
Подводные леса, которые создают ламинарии, используются многими животными для укрытия и пищи.
Обновлено 20 мая в 04:38
Общество
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий мая
В рейтинг вошли также вакансии мастера по ремонту телевизоров (до 210 тысяч рублей) и менеджера по открытию заведений в сегменте HoReCa (до 300 тысяч рублей), сообщает «Российская газета» со ссылкой на результаты исследования портала «Работа.ру».
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.
Обновлено в 10:00
Политика
В МВФ опровергли спешное завершение работы миссии на Украине
Как уточнил глава представительства МВФ на Украине Йости Люнгмана, миссия МВФ будет работать с украинскими властями с 21 мая в течение двух недель по вопросам очередного пересмотра действующей программы и восстановления ответственности за незаконное обогащение, введенной в рамках предыдущей программы, но отмененной в феврале решению Конституционного суда Украины.
Обновлено в 04:19
Экономика
Суд лишил Qualcomm главной статьи дохода. Акции компании рухнули
В чем виновен Qualcomm Согласно решению суда, производитель микрочипов злоупотреблял своим доминирующим положением на рынке.
Обновлено в 10:23
Здоровье
В двух поликлиниках Севастополя начался капремонт
Обновлено в 08:31
Здоровье
В Беларуси выполнили ретрансплантацию печени женщине из Японии
Только в этом году медики НПЦ выполнили шесть операций по трансплантации за рубежом, в том числе, в Грузии и Казахстане.
Обновлено в 09:20
Политика
Медведев оценил атмосферу переговоров с премьером Вьетнама
"Переговоры, как обычно, прошли в дружественной атмосфере, мы обсуждали самые разные вопросы, и они (переговоры - ред.) подтвердили наш взаимный настрой на укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом, в основе которого многолетняя дружба, солидарность и взаимная поддержка",- сказал Медведев по итогам встречи.
Обновлено в 09:23
Экономика
Владелец бренда The Body Shop купит производителя косметики Avon
Американский производитель косметики Avon Products будет продан бразильской компании Natura Cosmeticos, которая владеет брендом The Body Shop, сообщают The Wall Street Journal (WSJ) и Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:10
Общество
В пермской гимназии проходные баллы оказались разными для девочек и мальчиков
В пермской гимназии №4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс, сообщает местное издание 59.ru.
Обновлено в 09:50
Политика
Матвиенко опровергла причастность к уходу журналистов из «Коммерсанта»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла свою причастность к уходу журналистов из издательского дома «Коммерсантъ», передает ТАСС.
Обновлено в 07:30
Здоровье
Главный онколог России назвал провоцирующие рак продукты
Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн рассказал об опасных продуктах, вызывающих рак.
Обновлено в 07:20
Автоспорт
Ромен Грожан: Лишь бы в Монако не было проблем с шинами
Обновлено в 04:39