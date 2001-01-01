Футбол

«Краснодар» объявил о переходе бразильского хавбека КайоЧемпионат 05:08

«Краснодар» договорился о переходе бразильского опорного полузащитника португальского клуба «Санта-Клара» Кайо. Об этом сообщает официальный «твиттер» российского клуба. Сумма трансфера не разглашается.
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СМИ узнали, сколько «Краснодар» заплатил за Кайо

Матч ТВ12:26

«Я очень силен физически». Что известно о новичке «Краснодара» Кайо

Спорт-Экспресс11:18

Трансфер Кайо стоил «Краснодару» 3 миллиона евро

Евро-футбол.ру08:45

Трансфер Кайо обошёлся «Краснодару» в € 3 млн

Чемпионат09:15

Продажа Кайо в «Краснодар» – рекордная для «Санта-Клары»

Советский спорт09:12

«Краснодар» заплатил за Кайо около 3 млн евро

Metaratings09:58

Record: «Краснодар» заплатил за Кайо 3 миллиона. Это рекордная продажа «Санта-Клары»

Бомбардир.ру08:59
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Здоровье

В Уральском центре ядерной медицины запустили новый ПЭТ-сканер

Обновлено в 12:09
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Обновлено в 14:05
Политика

Представитель Британии перебил Небензю в ходе заседания СБ ООН

Заместитель постпреда Великобритании в СБ ООН Джонатан Аллен выкриками с места прервал речь представителя России при Всемирной организации Василия Небензи.
Обновлено в 16:51
Музыка

Жюри Грузии поставило выступлению Лазарева ноль баллов

Обновлено в 18:51
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева

Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:41
Политика

Экс-депутат: досрочные выборы в Раду вернут к власти Порошенко

ЧИтайте Как сообщает телеканал NewsOne, экс-депутат Верховной рады Украины Кирилл Куликов, комментируя решение нового главы государства Владимира Зеленского о досрочном роспуске национального парламента, заявил, что это решение, как и последующие выборы, способны вернуть к власти команду Петра Порошенко.
Обновлено в 19:04
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Политика

Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам с Ираном, но решение лежит за Тегераном.
Обновлено в 19:20
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Шоу-бизнес

Николас Кейдж второй месяц добивается аннулирования четырехдневного брака

Обновлено в 18:00
Происшествия

Россиян попросили воздержаться от поездок в один из отелей Египта

Обновлено в 09:18
Авто

Toyota с начала года увеличила продажи в России на 2%

В результате Toyota заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,6% против 5,4% годом ранее, согласно данным АЕБ.Бестселлером Toyota в апреле стал бизнес-седан Camry, который нашел 2614 покупателей, что на 27% больше по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 10:03
Наука

Определение эталона килограмма изменится с 20 мая

20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Политика

Украинцы рассказали, чего ожидают от Зеленского

Жители Украины рассказали, чего ожидают от нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:50
Политика

Bloomberg: Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства

Бывший лидер Украины Пётр Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства, информирует Bloomberg.
Обновлено в 14:10
Общество

Захар Прилепин избил поэта из Владивостока

Обновлено в 06:26
Гаджеты

В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei

Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено в 03:26
Интернет

Хакерский форум OGusers сам подвергся атаке

Еще 12 мая администратор OGusers объяснял участникам, что из-за сбоя жесткого диска были стерты за несколько месяцев личные сообщения, сообщения на форуме и очки престижа, и что он восстановил резервную копию с января 2019 года, но более ранней нет.
Обновлено в 05:57
Политика

Принц Чарльз согласился встретиться с Трампом

Принц Уэльский Чарльз согласился на встречу с президентом США Дональдом Трампом во время его госвизита в Великобританию.
Обновлено в 18:15
Энергетика

Европейцы перестали платить за полученную из России грязную нефть

Два европейских покупателя российской нефти - французская Total и итальянская Eni - не провели платежи в пользу России за нефть, получаемую в рамках долгосрочного контракта, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:35
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов

В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Политика

В Госдуме заявили о росте зарубежного финансирования НКО в России

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов заявил, что зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций увеличилось более чем на 20%, до 85 млрд рублей.
Обновлено в 20:13
Политика

Президент Зеленский подписал первый указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый президентский указ, согласно которому он принимает на себя полномочия верховного главнокомандующего.
Обновлено в 18:16
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

Обновлено в 09:39
Политика

Абхазская оппозиция заявила, что протесты вскоре охватят всю страну

Оппозиция Абхазии, которая с утра митингует у здания парламента в Сухуме, заявляет, что протесты вскоре охватят всю республику, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:19
Авто

Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено в 18:43
Экономика

Глава Минтруда пообещал увеличить МРОТ

Глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что в России увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ) после пересмотра потребительской корзины.
Обновлено в 10:30
Футбол

«Анжи» не смог обыграть «Рубин»

В Казани состоялась встреча 29-го тура чемпионата России по футболу между местным "Рубином" и махачкалинским "Анжи".
Обновлено в 14:28
Происшествия

Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее "Коммерсант" написал о росте случаев хищения средств у клиентов Сбербанка с помощью банкоматов.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие

В ВОЗ сообщили, что число жертв боев под Триполи превысило 500

Обновлено в 16:24
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