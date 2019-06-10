Футбол

«Краснодар» объявил о переходе КамболоваСпорт-Экспресс 07:59

Игроком «Краснодара» стал Руслан Камболов. Полузащитник сборной России перешёл в стан «горожан» из казанского «Рубина» @fcrk Все детали трансфера Руслана Камболова в «Краснодар» согласованы.
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Капитан «Рубина» покинул клуб и перешел в «Краснодар»

Татар-информ08:28

Из «Рубина» бегут игроки и тренеры, что будет с клубом

Чемпионат13:00

Зачем «Рубин» продал Камболова и для чего он «Краснодару»?

Спорт БИЗНЕС Online10:38

Роналду уговаривает Де Лигта перейти в «Ювентус»?

Спорт-Экспресс16:00

Камболов стал игроком «Краснодара»

Советский спорт08:14

Самый высокооплачиваемый футболист «Рубина» перешел в «Краснодар»

Sport24.ru08:01

Камболов официально стал игроком «Краснодара»

Матч ТВ08:08
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Происшествия

Суд арестовал всех подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Обновлено в 17:44
Происшествия

Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Происшествия

В Одессе при пожаре в психбольнице погибли шесть человек

В Одессе произошёл пожар в здании областной клинической психиатрической больницы, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 19:29
Технологии

Напиток Razer Respawn повысит «умственную производительность» геймеров

Компания Razer уже не первый раз экспериментирует с различными товарами.
Обновлено в 13:47
Авто

Первый электромобиль Mazda появится в 2020 году

Как сообщил глава фирмы Акира Марумото (Akira Marumoto), первый электромобиль Mazda выйдет в 2020 году.
Обновлено в 17:32
Политика

Убитый сводный брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ — WSJ

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в аэропорту Куала-Лумпура был убит сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Чон Нам.
Обновлено в 20:03
Общество

В Польше нашли вход в туннель, который может вести к Янтарной комнате

Сотрудники местного музея уверены, что люк не открывался со времен Второй мировой войны В Польше найден вход в туннель, в котором, по версии местных музейщиков, может находиться Янтарная комната, о находке сообщает сайт местной радиостанции RMF FM.
Обновлено в 21:04
Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Политика

Козак заявил, что федерализацию Молдавии предложила Демпартия

По словам вице-премьера, руководитель ДПМ Владимир Плахотнюк предлагал федерализацию наряду с радикальной сменой внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 16:00
Культура

Сегодня в Москве открывается выставка «500-лет Тульскому кремлю»

Обновлено в 09:58
Политика

Помпео поздравил россиян с Днем России

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил граждан РФ с Днем России, отмечаемым 12 июня.
Обновлено в 17:36
Общество

На что жалуемся? Как нарушают закон во время госзакупок в Алтайском крае

Почему происходят такие нарушения и на что жалуются участники госзакупок в Алтайском крае во время эфира "Эхо Москвы в Барнауле" рассказал заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю, начальник отдела контроля закупок Андрей Кочетков.
Обновлено в 20:19
Происшествия

Анализы арестованного спецкора Голунова не показали наличия наркотиков

Само задержание состоялось 6 июня – тогда появилась версия, что спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан из-за своего расследования, а найденные в рюкзаке наркотики могли подкинуть.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Общество

Сын Алибасова заявил о риске летального исхода у отца

Сын Бари Алибасова в беседе с телеканалом "360" опроверг информацию о внутреннем кровотечении у его отца, отметив при этом, что у него остается риск летального исхода.
Обновлено в 17:42
Политика

Huawei нашел российскую замену Android

Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».
Обновлено в 16:55
Происшествия

Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Политика

Умер депутат законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков умер на 51-м году жизни.
Обновлено в 18:39
Общество

Маленькие хитрости для маленькой квартиры

Дизайн стен Специалисты советуют при ремонте отдавать предпочтение светлым оттенкам, если речь идёт об оформлении небольшой квартиры.
Обновлено в 09:25
Происшествия

Фигурирующий в деле журналиста Голунова силовик рассказал о давлении на правоохранителей

Журналист заявил, что наркотики ему подбросили, и связал происшедшее со своей профессиональной деятельностью.
Обновлено в 15:14
Общество

В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии

Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес

Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой

Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
Обновлено в 08:20
Общество

Соратника Навального Леонида Волкова арестовали повторно на 15 суток

Обновлено в 09:03
Происшествия

СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном

Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено в 18:17
Общество

Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня

Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие

Источник сообщил о планах закупки почти ста вертолетов Ми-28НМ

Обновлено в 20:06
Футбол

Де Лигт предпочитает перейти в «ПСЖ», а не в «Барселону»

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт намерен перейти в ПСЖ, утверждает AS.
Обновлено в 17:32
Общество

Американка сняла на видео танцующего возле дома Добби

Жительница США Виван Гомес опубликовала на странице в фейсбуке видео, на котором костлявое существо с большими ушами прогуливается и танцует возле ее дома.
Обновлено в 13:57
Общество

Какой квас в Росконтроле назвали самым вкусным

По итогам проверки самые высокие баллы получил квас брендов «Русский дар», «Очаковский» и «Никола».
Обновлено в 06:22
Происшествия

Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео

Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.
Обновлено в 10:00
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Руслан Камболов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник и защитник клуба «Рубин» и сборной России.
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