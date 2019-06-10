Камболов перешел из «Рубина» в «Краснодар»Бомбардир.ру 07:23

Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов стал игроком «Краснодара». Южане заключили с 29-летним футболистом контракт сроком до июня 2021 года.

Камболов перешел из «Рубина» в «Краснодар»

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