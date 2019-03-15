Футбол

«Краснодар» обновил рекорд посещаемости в ответном матче с «Валенсией»Чемпионат вчера в 16:22

Краснодар — Валенсия
1 – 1
Матч завершён
Лига Европы, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Краснодар»
15′
Жоффри Кондогбиа
Маурисио Перейра
30′
Ари
Дмитрий Стоцкий
30′
58′
Рубен Собрино
Родриго Морено
70′
Санти Мина
Гонсалу Гедеш
75′
Карлос Солер
Сергей Петров
Магомед Сулейманов
75′
Юрий Газинский
78′
Магомед Сулейманов
85′
88′
Карлос Солер
Кевин Гамейро
Маурисио Перейра
Иван Таранов
90′+1′
90′+3′
Гонсалу Гедеш
90′+3′
Гонсалу Гедеш
90′+4′
Кевин Гамейро
На ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» — «Валенсия» (1:1) присутствовали 35 074 болельщика, сообщает пресс-служба «быков» на странице клуба в «Твиттере». «Краснодар» установил новый рекорд посещаемости домашнего стадиона.
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