Футбол

«Краснодар» не включил Мамаева в заявку на матчи ЛЕNews.ru вчера в 08:40

Руководство футбольного клуба «Краснодар» не стало включать в заявку полузащитника команды Павла Мамаева, который на данный момент находится в СИЗО №2 («Бутырка»). Об этом сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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«Краснодар» не включил Мамаева в заявку на ЛЕ, в отличие от Кокорина

Рамблервчера в 12:21

Мамаев не включен в состав «Краснодара» на матчи ЛЕ

Газета.Ruвчера в 13:17

«Краснодар» не внес Мамаева в заявку на матчи плей-офф Лиги Европы

Матч ТВвчера в 07:40

«Краснодар» не заявил Мамаева на матчи плей-офф Лиги Европы

Чемпионатвчера в 08:25

Мамаев не включен в состав «Краснодара» на матчи ЛЕ

Sports.ruвчера в 11:08

Михаил Прокопец: Кокорин может сыграть с «Фенербахче», но я в это не верю

Советский спортвчера в 09:03

«Краснодар» не включил Мамаева в заявку на матчи плей-офф Лиги Европы

Спорт-Экспрессвчера в 07:12

«Краснодар» поставил крест на Мамаеве

Вести.UZвчера в 07:52
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Общество

Отец Децла попросил прощения у умершего сына

Обновлено в 02:10
Происшествия

Следствие попросило продлить арест Мамаева и Кокорина

В Тверской суд Москвы поступили материалы следствия с ходатайством о продлении ареста хавбеку «Краснодара» Павлу Мамаеву и форварду «Зенита» Александру Кокорину.
Обновлено 01 февраля в 09:51
Происшествия

СКР объявил в розыск двоих подозреваемых по делу Арашуковых

Следственный комитет России объявил в розыск двух руководителей филиалов газораспределительных компаний по делу о хищении газа "Газпрома" на 30 млрд руб. Это и.о. исполнительного директора АО "Буденновскгазпромбытсервис" Уали Евгамуков и исполнительный директор филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Невинномысске Умар Калмыков, сообщило следствие.
Обновлено в 01:21
Авто

Volkswagen представил обновленный Passat для Европы

О доработках шасси (семейство построено на модульной платформе MQB) не сообщается, но известно, что Volkswagen Passat снабдили набором более умных водительских ассистентов.
Обновлено в 02:26
Хоккей

Александр Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ

Обновлено вчера в 19:50
Музыка

Опубликован последний клип Децла

В сети на YouTube-канале Detsl aka Le Truk опубликовано последнее видео рэпера Кирилла Толмацкого (Децла).
Обновлено в 04:14
Интернет

В мессенджере Facebook появилась функция удаления сообщений

С сегодняшнего дня в мессенджере соцсети Facebook введена функция удаления сообщений. Она доступна в течение десяти минут после их отправки.
Обновлено вчера в 13:43
Общество

Скончался корреспондент НТВ Юрий Кучинский

В возрасте 42 лет умер корреспондент НТВ Юрий Кучинский. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба телеканала.
Обновлено вчера в 17:54
Космос

Автомобиль Tesla продолжает свой полет в космосе

Компания Илона Маска SpaceX запустила в космос спортивный электрокар Tesla Roadster ровно год назад, 6 февраля 2018 года.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие

Два корабля ВМС США столкнулись у побережья страны

Ракетный крейсер «Лейте Галф» и сухогруз «Роберт Пири» американских ВМС столкнулись у юго-восточного побережья США, сообщила пресс-служба Военно-морских сил в Twitter.
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия

СК опросил дочь Башмета по делу о пожаре в доме на Никитском бульваре

Обновлено в 02:19
Происшествия

В Азербайджане после землетрясения продолжаются подземные толчки

Ранее республиканский сейсмологический центр сообщил, что сила подземных толчков в эпицентре землетрясения на севере Азербайджана составила 6 баллов, а в близлежащих регионах — 5,3 балла.
Обновлено в 01:55
Политика

Медведев уволил главу «Автодора»

Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Сергея Кельбаха от должности председателя правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор"), сообщили в пресс-службе кабмина.
Обновлено в 00:45
Транспорт

Движение поездов на оранжевой ветке метро Москвы вошло в график

Обновлено в 01:54
Транспорт

В метро Москвы назвали самые популярные маршруты

В Московском метрополитене назвали самые популярные маршруты, которые выбирают москвичи и гости столицы, пользуясь мобильным приложением «Метро Москвы», сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:48
Кино

«Яндекс» запустит сериалы собственного производства

Как сообщила Ольга Филипук, директор по развитию медиасервисов «Яндекса», компания готова запустить собственные фильмы, сериалы, а также шоу различных жанров.
Обновлено в 02:55
Культура

Вручение «Оскаров» пройдет без ведущего впервые за 30 лет

Обновлено в 01:17
Театры

Джим Керри может сыграть в петербургском мюзикле «Мастер и Маргарита»

Знаменитый американский актёр Джим Керри может сыграть роль Воланда в петербургском мюзикле «Мастер и Маргарита».
Обновлено в 03:04
Происшествия

Отец Децла прокомментировал данные о результатах экспертизы

Обновлено вчера в 21:41
Общество

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на автомобили

Госдума запланировала в среду, 6 февраля, рассмотреть в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», предлагающий ввести налоговый вычет на автомобили для жителей Дальневосточного федерального округа, приобретающих транспортные средства за рубежом для личных и семейных нужд.
Обновлено вчера в 22:25
Общество

Депутаты от оппозиции подали в суд на власти Москвы из-за реагентов

Московские муниципальные депутаты Илья Яшин, Константин Янкаускас и Юлия Галямина подали в Тверской суд иск к департаменту ЖКХ Москвы.
Обновлено в 03:01
Экономика

«Ростелеком» прорабатывает идею сбора биометрических данных через МФЦ

«Ростелеком» обсуждает возможность сбора биометрических данных россиян в многофункциональных центрах (МФЦ), сообщили «РИА Новости» в госкомпании.
Обновлено в 02:24
Происшествия

В Хабаровском крае сошли с рельсов около 30 вагонов с углем

Около 30 вагонов с углем сошли с рельсов на участке Байкало-Амурской железной дороги в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, пути повреждены, сообщается на сайте управления МЧС по региону.
Обновлено вчера в 18:43
Политика

В МЧС предложили создать «спасательный спецназ»

В МЧС предлагают реформировать спасательные подразделения ведомства в «спасательный спецназ».
Обновлено в 03:46
Общество

Путин подарил щенка больной аутизмом девочке из Приморья

Президент России Владимир Путин подарил щенка золотистого ретривера больной аутизмом Веронике из Приморья.
Обновлено в 01:49
Авто

Skoda показала салон нового кроссовера Kamiq

Компания Skoda опубликовала первое изображение салона своего нового компактного кроссовера Kamiq для Европы.
Обновлено в 03:10
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору утюга

Роскачество дало рекомендации по выбору парового утюга и уходу за ним в преддверии дня рождения этого бытового прибора, который отмечается 10 февраля.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

В Плесецке провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс»

На космодроме Плесецк проведен учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс", задачи выполнены в полном объеме, сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 04:20
Авто

Джорджетто Джуджаро покажет в Женеве электрический супер-кросс

Компания GFC Style, основанная знаменитым итальянским дизайнером Джорджетто Джуджаро и его сыном Фабрицио, привезет на Женевский автосалон электрический супер-кросс.
Обновлено вчера в 11:26
Происшествия

Полицейские попались на массовой продаже водительских прав таксистам

В подмосковной Балашихе сотрудники ГИБДД незаконно выдавали водительские удостоверения гражданам, в том числе иностранцам, которые фактически не сдавали экзамены.
Обновлено в 04:00
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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