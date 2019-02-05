«Краснодар» не включил Мамаева в заявку на матчи ЛЕNews.ru 08:40

Руководство футбольного клуба «Краснодар» не стало включать в заявку полузащитника команды Павла Мамаева, который на данный момент находится в СИЗО №2 («Бутырка»). Об этом сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Краснодар» не включил Мамаева в заявку на матчи ЛЕ

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