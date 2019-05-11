Футбол
«Краснодар» не сможет продать МамаеваГазета.Ru 04:29
Правозащитник планирует поддавать апелляционную жалобу на приговор игроку. Рассмотрение апелляции - это долгий процесс, на который может уйти несколько месяцев. До этого времени "Краснодар" не сможет разорвать контракт с Мамаевым.
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Адвокат Мамева: «Юридической силы для расторжения контракта с Мамаевым у „Краснодара“ нет»
Спорт-Экспрессвчера в 19:21
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