Футбол

«Краснодар» не сможет продать МамаеваГазета.Ru 04:29

Правозащитник планирует поддавать апелляционную жалобу на приговор игроку. Рассмотрение апелляции - это долгий процесс, на который может уйти несколько месяцев. До этого времени "Краснодар" не сможет разорвать контракт с Мамаевым.
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«Краснодар» не сможет продать Мамаева

Газета.Ru04:29

Адвокат Мамаева: У «Краснодара» нет юридической силы расторгнуть контракт

Нева Спорт02:43

Адвокат Мамаева: «„Краснодар“ не может расторгнуть контракт с Павлом»

Soccer.ruвчера в 18:12

Адвокат: «Краснодар» не может уволить Мамаева

Znak.com00:11

Адвокат Мамева: «Юридической силы для расторжения контракта с Мамаевым у „Краснодара“ нет»

Спорт-Экспрессвчера в 19:21

Адвокат: «„Краснодар“ не имеет права расторгнуть контракт с Мамаевым»

Sport.ru05:29

«Доиграет» сезон: «Краснодар» не может уволить Мамаева

Известиявчера в 17:01
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Здоровье

Почти 14% россиян страдают от ожирения, лидируют женщины

Более половины населения РФ живет с избыточным весом, четверть — страдает от ожирения, сообщил в интервью «Интерфаксу» главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
Обновлено в 05:11
Общество

Прощание с Евгением Крылатовым пройдет в храме на Ходынском поле

Обновлено 09 мая в 07:15
Происшествия

В Крыму приостановили подъем судна с полотнами Айвазовского

Подъем артефактов с затонувшего свыше 100 лет назад у Крымского полуострова парохода "Генерал Коцебу" приостановлен из-за риска уничтожения картин, принадлежащих с большой долей вероятности кисты известного крымского мариниста Ивана Айвазовского.
Обновлено в 04:45
Общество

Самый пожилой житель России скончался в возрасте 123 лет

Обновлено вчера в 19:45
Авто

FAW запустил продажи нового роскошного кроссовера Hongqi HS5

В январе 2018 года бренд FAW Hongqi запустил совершенно новую стратегию развития, объявив, что в ближайшее время будет создано 4 серии продуктов: L, S, H и Q. Первой моделью плана Red Flag стал кроссовер Hongqi HS5, который будет лидировать на китайском рынке роскошных внедорожников B-класса с его уникальным новаторским красным флагом.
Обновлено вчера в 03:00
Хоккей

«Калгари» подписал хоккеиста Елесина

Российский защитник Александр Елесин подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз».
Обновлено в 01:54
Общество

Поклонская сказала неудобную правду о проблемах Крыма

Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратила внимание на шумиху вокруг акции «Бессмертный полк» и молчание о реальных проблемах Крыма и России.
Обновлено вчера в 23:51
Наука

Самый скоростной поезд в мире запускают в Японии

Япония начнет испытания нового пассажирского сверхскоростного поезда "Синкансэн", который способен развивать скорость до 400 километров в час.
Обновлено в 05:08
Общество

В Трудовой кодекс готовят изменения, касающиеся сокращений на работе

В Трудовой кодекс РФ могут внести изменения, касающиеся сокращений на работе.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

В Первоуральске парни забили насмерть ногами подростка

10 мая в Первоуральске погиб 15-летний школьник. Как рассказали E1.RU его друзья и знакомые, погибшего звали Валера.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси

"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.
Обновлено в 03:22
Экономика

Лукашенко: ущерб от грязной нефти из РФ назовут после ревизии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался назвать примерную сумму ущерба от поставок из России некондиционной нефти по трубопроводу "Дружба".
Обновлено в 05:41
Общество

Россиян заставят пользоваться электроприборами по расписанию

Начиная с июля 2019 года, российские энергетики введут систему, которая позволит экономить электроэнергию, а значит — и сократить оплату по ней в определённые часы.
Обновлено вчера в 23:10
Политика

Грызлов: никакой «капитуляции» ДНР и ЛНР быть не может

Полпред РФ Борис Грызлов в ходе переговоров контактной группы сообщил, что никакой речи о "капитуляции" самопровозглашенных ДНР и ЛНР быть не может.
Обновлено в 05:29
Общество

Назван способ снизить риск сердечной недостаточности и гипертонии

Придерживающиеся системы питания DASH, то есть, диеты для лечения гипертонии, которая направлена в первую очередь на снижение высокого кровяного давления, имеют также низкий риск развития сердечной недостаточности.
Обновлено в 00:56
Авто

Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна

Обновлено вчера в 16:17
Гаджеты

WhatsApp перестанет функционировать на некоторых версиях Android и iOS

С 31 декабря 2019 года мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться операционной системой Windows Phone и Microsoft.
Обновлено вчера в 04:35
Футбол

Агент Денисова: у «Локомотива» нет конфликта с игроком

Агент хавбека московского "Локомотива" Игоря Денисова Михаил Прокопец сообщил о том, что никакого конфликта между игроком и руководством клуба нет, передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 05:17
Происшествия

В ДТП с маршруткой в Сочи пострадали 11 человек

Обновлено в 02:25
Экономика

Акции Uber закончили первый день торгов ниже цены IPO

После первичного публичного размещения акций стоимость Uber оценили в $82 млрд.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие

В Китае спустили на воду два новейших ракетных эсминца

В Китае на воду спустили два новейших ракетных эсминца проекта 052D.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика

Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн

Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено вчера в 12:47
Политика

Нурсултан Назарбаев наградил орденом Алишера Усманова

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наградил бизнесмена Алишера Усманова орденом Дружбы, сообщает пресс-служба Назарбаева в субботу, 11 мая.
Обновлено в 05:34
Наука

Психологи рассказали, кто чаще всего сплетничает

Психологи считали разговор сплетней, если речь шла о третьих лицах.
Обновлено в 03:37
Происшествия

В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка

Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 04:15
Политика

Архиепископом Америки стал митрополит Прусский Элпидофор

Архиепископом Америки избран митрополит Прусский Элпидофор, сообщил РИА Новости в пресс-службе Фанара – резиденции Константинопольского патриарха.
Обновлено в 05:34
Политика

Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд

Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китай еще на $300 млрд.
Обновлено вчера в 19:05
Кино

В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов

Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие

В США рассказали, за чем охотились западные разведки на советских парадах

Обновлено в 02:39
Политика

Поездки в Крым входят в моду на Украине, заявили власти региона

Среди граждан Украины становится модным отдых в Крыму, заявил глава комитета парламента крумы по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 03:12
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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