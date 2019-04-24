Футбол

«Краснодар» не смог победить «Ахмат»Свободная Пресса 14:09

Ахмат — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
Андрей Семенов
2′
24′
Юрий Газинский
49′
Виктор Классон
Антон Швец
63′
63′
Иван Игнатьев
Бернард Бериша
Беким Балай
66′
68′
Дмитрий Скопинцев
Даниил Уткин
69′
Шарль Каборе
71′
Александр Мартынович
Одисе Роши
Ризван Уциев
73′
79′
Иван Игнатьев
Дмитрий Стоцкий
90′+4′
Александр Мартынович
В матче 25 тура чемпионата России «Краснодар» на выезде не смог переиграть грозненский «Ахмат». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. После этого результата «быки» опустились на четвертую строчку в турнирной таблице.
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