Футбол

«Краснодар» не смог обыграть «Уфу», «Динамо» оказалось сильнее «Урала»
Матч ТВ
07:56

Динамо — Урал
завтра
в 06:00
Чемпионат России
Стадион «Арена Химки»
В параллельном матче московское "Динамо" уверенно обыграло "Урал" — 3:1.
Матч ТВ07:56

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«Динамо» уверенно обыграло «Урал» в матче молодёжного первенства России

Чемпионат08:21

«Динамо» обыграло «Урал», «Краснодар» и «Уфа» сыграли вничью в молодежном первенстве

Спорт-Экспресс08:11

«Краснодар» и «Уфа» сыграли вничью в матче молодежного первенства России

РИА Новости08:04

«Краснодар» не смог обыграть «Уфу», «Динамо» оказалось сильнее «Урала»

Sportbox.RU07:56

«Краснодар» не смог обыграть «Уфу», «Динамо» оказалось сильнее «Урала»

Матч ТВ07:56

«Динамо» победило «Урал», «Краснодар» и «Уфа» сыграли вничью в молодежном первенстве

Sport24.ru08:40

Молодёжка «Динамо» дожала «Урал», «Краснодар» упустил победу игре с «Уфой»

Евро-футбол.ру08:06
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
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ЦСКА обыграл «Енисей» в матче РПЛ

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Встреча состоится на «РЖД-Арене» и начнется в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Борнмут — Ливерпуль 0:4

Обновлено в 09:35
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Гурбанов покинул пост главного тренера сборной Азербайджана

Гурбан Гурбанов уволен с поста главного тренера сборной Азербайджана.
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Нынешний тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал в своей автобиографии о своей работе в футбольном клубе «Спартак».
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