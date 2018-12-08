Футбол
«Краснодар» не смог обыграть «Уфу», «Динамо» оказалось сильнее «Урала»
«Краснодар» не смог обыграть «Уфу», «Динамо» оказалось сильнее «Урала»Матч ТВ07:56
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 11:50, Ашберн
Футбол
Дубль Фарфана принес «Локомотиву» победу над «Оренбургом»
Обновлено в 11:44
Футбол
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Шальке»
Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Шальке» в матче 14-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 11:44
Футбол
«Ростов» изобразил Карасёва на арене Самарского цирка
Пресс-служба «Ростова» после гостевого матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:1) опубликовала в «Твиттере» картинку с изображением главного арбитра встречи Сергея Карасёва на арене самарского цирка.
Обновлено в 11:26
Футбол
Бекао покинул поле на носилках в матче с «Енисеем»
Футболист столкнулся с соперником в борьбе за мяч и не смог продолжить игру, покинув поле на носилках.
Обновлено в 11:18
Футбол
«Наполи» на своем поле разгромил «Фрозиноне»
Обновлено в 11:06
Футбол
«Атлетико» разгромил «Алавес» в 15-м туре Примеры
Мадридский «Атлетико» одержал разгромную победу над «Алавесом» в матче 15-го тура испанской Примеры.
Обновлено в 11:13
Футбол
Клопп: «Мы хотим быть как можно лучше готовы к концовке сезона»
Что касается чемпионской гонки, то мы лишь хотим быть как можно лучше готовы к концовке сезона.
Обновлено в 11:05
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Главный тренер «Арсенала» рассказал о разногласиях с Дзюбой и Карпиным во время работы в «Спартаке»
Обновлено в 11:01
Футбол
«Анжи» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча начнётся 8 декабря в 20:00
Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обновлено в 10:59
Футбол
Петербуржцы хотят переименовать «Новокрестовскую» в «Зенит»
Обновлено в 11:04
Футбол
Футболисты молодежки «Зенита» уступили в последнем матче года
Футболисты молодежки «Зенита» проиграли свертсникам из "Рубина" со счетом 0:1. Встреча прошла на Малой арене «Петровского».
Обновлено в 08:15
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«Челси» — «Манчестер Сити». Стали известны стартовые составы
Обновлено в 11:33
Футбол
В голосовании на «Золотой мяч» участвовал несуществующий человек
Среди голосующих за "Золотой мяч" - 2018 обнаружился несуществующий человек, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:29
Футбол
Гурбанов покинул пост главного тренера сборной Азербайджана
Гурбан Гурбанов уволен с поста главного тренера сборной Азербайджана.
Обновлено в 09:51
Футбол
Тренер «Енисея» Аленичев поддерживает введение VAR в РПЛ
Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев выразил поддержку использованию системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 11:27