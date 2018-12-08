Футбол

«Краснодар» не смог обыграть «Уфу», «Динамо» оказалось сильнее «Урала»
Матч ТВ
07:56

Динамо — Урал
завтра
в 06:00
Чемпионат России
Стадион «Арена Химки»
В параллельном матче московское "Динамо" уверенно обыграло "Урал" — 3:1.
Матч ТВ07:56

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«Динамо» победило «Урал», «Краснодар» и «Уфа» сыграли вничью в молодежном первенстве

Sport24.ru08:40

«Динамо» уверенно обыграло «Урал» в матче молодёжного первенства России

Чемпионат08:21

«Динамо» обыграло «Урал», «Краснодар» и «Уфа» сыграли вничью в молодежном первенстве

Спорт-Экспресс08:11

Молодёжка «Динамо» дожала «Урал», «Краснодар» упустил победу игре с «Уфой»

Евро-футбол.ру08:06

«Краснодар» и «Уфа» сыграли вничью в матче молодежного первенства России

РИА Новости08:04

«Краснодар» не смог обыграть «Уфу», «Динамо» оказалось сильнее «Урала»

Матч ТВ07:56

«Краснодар» не смог обыграть «Уфу», «Динамо» оказалось сильнее «Урала»

Sportbox.RU07:56
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 08:48, Ашберн
Футбол

«Крылья Советов» победили «Ростов», Карпина удалили с поля

Обновлено в 08:42
Футбол

«Локомотив» — «Оренбург»: стали известны стартовые составы

«Локомотив» и «Оренбург» объявили стартовые составы на матч 17-го тура Премьер-лиги. Встреча пройдет сегодня на «РЖД Арене» в Москве.
Обновлено в 08:36
Футбол

Дмитрий Аленичев: «„Енисей“ может отобрать очки у ЦСКА»

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев надеется, что его команда отберет очки у ЦСКА в матче 17-го тура премьер-лиги.
Обновлено в 07:02
Футбол

Главный тренер сборной Азербайджана отправлен в отставку

В субботу на заседание Исполкома Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) было принято решение убрать с поста главного тренера сборной Азербайджана Гурбана Гурбанова.
Обновлено в 08:07
Футбол

Петербуржцы высказались за появление станции «Зенит»

В Санкт-Петербурге был проведен опрос по поводу переименования станции метро «Новокрестовская» в «Зенит».
Обновлено в 08:38
Футбол

Лукаку может покинуть «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку возможно покинет английский клуб.
Обновлено в 06:43
Футбол

«ПСЖ» оценивает Рабьо в 40 млн евро

Руководство «ПСЖ» готов расстаться с игроком во время зимнего трансферного окна и оценивают его в 40 млн евро, причем ранее речь шла о 10−15 млн.
Обновлено в 08:07
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Болельщики «Интера» устроили беспорядки на стадионе «Ювентуса»

Фанаты "Интера" отметились неподобающим поведением во время игры 15-го тура Серии А с "Ювентусом" (0:1).
Обновлено в 05:26
Футбол

В РФС поздравили Мутко с юбилеем

Обновлено в 07:42
Футбол

«Крылья Советов» интересуются бывшим форвардом «Манчестер Сити»

"Крылья Советов" интересуются нападающим Валерием Божиновым, сообщает Topsport.
Обновлено в 08:39
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Полоз и Цаллагов вряд ли сыграют против «Зенита», Бабурин — возможно

Как стало известно «Матч ТВ», полузащитник Ибрагим Цаллагов и нападающий Дмитрий Полоз вряд ли сыграют за «Рубин» против «Зенита» в матче 17-го тура РПЛ в ближайшее воскресенье.
Обновлено в 08:39
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Борнмут — Ливерпуль 0:2 (2-й тайм)

Обновлено в 08:10
Футбол

Выбывший игрок «Локомотива» поблагодарил болельщиков за поддержку

Обновлено в 07:48
Футбол

«СЭ»: «Балтика» уволила Ледяхова

Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов отправлен в отставку, утверждает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 05:55
Футбол

Атлетико — Алавес 3:0

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.
Обновлено в 06:16
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