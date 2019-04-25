Футбол
«Краснодар» не смог обыграть «Ахмат»Кубанские новости 01:06
Андрей Семенов
|2′
|24′
Юрий Газинский
|49′
Виктор Классон
Антон Швец
|63′
|63′
Иван Игнатьев
Бернард Бериша
Беким Балай
|66′
|68′
Дмитрий Скопинцев
Даниил Уткин
|69′
Шарль Каборе
|71′
Александр Мартынович
Одисе Роши
Ризван Уциев
|73′
|79′
Иван Игнатьев
Дмитрий Стоцкий
|90′+4′
Александр Мартынович
Ахмат
Расстановка 5‑3‑2
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
3
Плиев
13
Мохаммади
14
Раванелли
23
Швец
11
Силва
18
Балай
19
Иванов
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
8
Газинский
77
Каборе
16
Классон
7
Вандерсон
89
Стоцкий
47
Уткин
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
На 49-й минуте полузащитник «Краснодара» Виктор Классон успешно исполнил пенальти в ворота хозяев. Этот мяч стал для шведа 12-м в нынешнем сезоне и 29-м за все время выступления в рядах «Краснодара». По итогам 25-ти туров у «Краснодара» 43 очка и третье место в таблице чемпионата России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 03:13, Ашберн
Политика
Экс-глава СВР рассказал о планах ЦРУ в отношении российской разведки
После распада Советского союза Центральное разведывательное управление США намеревалось парализовать работу российской разведки.
Обновлено в 02:24
Политика
В Госдепе осудили решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНР
США осуждают решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 20:50
Хоккей
Александр Овечкин объяснил вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли
Серия первого раунда Кубка Стэнли между прошлогодним обладателем трофея «Вашингтоном» и «Каролиной» завершилась поражением столичного клуба в семи матчах.
Обновлено в 03:03
Здоровье
Стоимость нового онкоцентра на Кубани оценивается в 15,9 млрд рублей
Современный онкологический центр планируется построить в новом медицинском кластере, который в течение нескольких лет будет создан в пригороде Краснодара.
Обновлено в 01:15
Авто
Продажи автомобилей премиум-сегмента в России увеличились на 9%
Обновлено в 02:23
Экономика
Facebook грозит штраф в $5 млрд
Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может наложить штраф в размере $5 млрд на социальную сеть Facebook из-за утечки личных данных пользователей.
Обновлено вчера в 22:19
Наука
Доказано существование редкой и аномальной материи
Физики Инсбрукского университета в Австрии получили новое доказательство существования одной из самых экзотических и редких форм материи, демонстрирующей парадоксальные свойства.
Обновлено вчера в 06:52
Авто
Стали известны цены и комплектации нового УАЗ «Буханка»
Обновлено в 02:33
Политика
Ким Чен Ын назвал Россию дружественным и великим соседом
Обновлено в 02:18
Общество
Аналитики назвали самые популярные эмодзи у россиян
Самый популярный среди мужчин эмодзи — огонь, следом идет зеленая галочка, а потом смеющийся до слез смайлик.
Обновлено в 00:00
Политика
Жители Донбасса получат паспорта РФ без отказа от гражданства Украины
МВД опубликовало комментарии по процедуре упрощенной выдачи паспортов РФ жителям районов Донбасса, подконтрольных ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 14:17
Кино
Умер французский актер Жан-Пьер Марьель
Обновлено вчера в 16:43
Экономика
Mail.ru Group впервые раскрыла выручку сервиса «Юла»
Более детальных подробностей о финансовых показателях «Юлы» Mail.ru Group прежде никогда не раскрывала.
Обновлено в 02:01
Политика
Премьер Нидерландов поговорил с Зеленским о крушении MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте позвонил избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
На красной ветке метро Москвы остановилось движение из-за инцидента
«На Сокольнической линии нет движения поездов от «Парка культуры» до «Спортивной» из-за инцидента с пассажиром», — говорится в сообщении.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Автобус и грузовик столкнулись в Тверской области
Шесть человек получили травмы в результате столкновения в Тверской области грузовика и автобуса, который перевозил рабочих.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке
В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено вчера в 10:34
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
Движение электричек Казанского направления МЖД приостановлено
Движение электричек на Казанском направлении МЖД приостановлено из-за инцидента с пассажиром, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:51
Транспорт
Стал известен маршрут платной трассы Москва–Казань
Обновлено вчера в 16:00
Энергетика
Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Транспорт
Проезд в метро Екатеринбурга подорожал до 32 рублей
Правительство Свердловской области одобрило проект постановления о повышении тарифа на проезд в метро Екатеринбурга.
Обновлено в 02:52
Авто
Посмотрите, как VW Beetle буксирует огромный прицеп
YouTube-блогер Bug Bmx решил воссоздать ролик 1974 года, в котором классический Volkswagen Beetle буксирует кемпер.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия
В Иркутске осудили убийц женщины-ювелира
Обновлено в 02:25
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено вчера в 11:38
Путешествия
Российские турфирмы отчитались о путевках за границу по 38 рублей
По итогам 2018 года восемь российских туроператоров представили отчеты, из которых следует, что средняя стоимость путевок за рубеж у них не превышала 1 тысячи рублей.
Обновлено в 00:59
Путешествия
Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью
Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа».
Обновлено вчера в 21:51
Общество
Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион
Обновлено вчера в 11:16