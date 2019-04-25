Футбол

«Краснодар» не смог обыграть «Ахмат»Кубанские новости 01:06

Ахмат — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
Андрей Семенов
2′
24′
Юрий Газинский
49′
Виктор Классон
Антон Швец
63′
63′
Иван Игнатьев
Бернард Бериша
Беким Балай
66′
68′
Дмитрий Скопинцев
Даниил Уткин
69′
Шарль Каборе
71′
Александр Мартынович
Одисе Роши
Ризван Уциев
73′
79′
Иван Игнатьев
Дмитрий Стоцкий
90′+4′
Александр Мартынович
На 49-й минуте полузащитник «Краснодара» Виктор Классон успешно исполнил пенальти в ворота хозяев. Этот мяч стал для шведа 12-м в нынешнем сезоне и 29-м за все время выступления в рядах «Краснодара». По итогам 25-ти туров у «Краснодара» 43 очка и третье место в таблице чемпионата России.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ахмат» не смог обыграть краснодарских футболистов

Победа 2605:10

«Краснодар» не смог обыграть «Ахмат» в гостевом матче РПЛ

Чемпионатвчера в 13:53

«Краснодар» не смог обыграть «Ахмат»

Кубанские новости01:06

«Краснодар», с такой обороной чемпионами не становятся

Советский спортвчера в 14:30

«Краснодар» не смог обыграть «Ахмат» и выпал из тройки сильнейших

Евро-футбол.рувчера в 13:53

«Краснодар» потерял очки в игре с «Ахматом»

Матч ТВвчера в 13:52

Как ФК «Краснодар» сыграл на выезде с «Ахматом»

Кубань 2405:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 06:22, Ашберн
Политика

Рада приняла закон об украинском языке

Документ поддержали 278 депутатов. Известно, что закон делает украинский единственным государственным языком в стране.
Обновлено в 04:12
Политика

В МИД РФ ответили на угрозу американскими авианосцами

Ранее посол США в Москве назвал авианосную группу в Средиземном море сигналом для России Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что слова посла США Джона Хантсмана об авианосцах вызывают сожаление, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:38
Происшествия

МакSим перевели из реанимации в обычную палату

Пострадавшую в автомобильной аварии певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату.
Обновлено в 04:41
Политика

Германия и Франция осудили решение России по паспортам для Донбасса

Германия и Франция осудили решение России упростить выдачу паспортов жителям Донбасса. С таким заявлением выступил МИД ФРГ.
Обновлено в 05:37
Политика

Путин назвал обстоятельной беседу с Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин прокомментировал общение тет-а-тет, которое у него состоялось с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Обновлено в 05:21
Спорт

Российский 12-летний фигурист выполнил прыжок в пять оборотов

Фигурист Максим Белявский опубликовал на своей странице в Instagram видео, где показано, как он исполняет прыжок в пять оборотов (пятерной тулуп).
Обновлено в 04:33
Общество

Минимальная ставка аренды жилья в Москве составила 15 тысяч рублей

Минимальная ставка аренды жилья в столице опустилась до 15 тыс. руб. в месяц, говорится в исследовании компании "Мир квартир".
Обновлено в 05:29
Кино

DC представила трейлер сериала «Болотная тварь»

Обновлено в 05:35
Путешествия

Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью

Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа».
Обновлено вчера в 21:51
Шоу-бизнес

Новой избранницей Джонни Деппа оказалась юная петербурженка

По данным издания, девушка уже несколько месяцев живет в особняке актера и в ближайшее время Джонни Депп намерен приехать в Россию, чтобы познакомиться с родителями Полины.
Обновлено в 03:54
Хоккей

Кубок Стэнли обратился к Овечкину после вылета «Вашингтона»

Официальный аккаунт Кубка Стэнли в Twitter обратился к хоккеисту Александру Овечкину после вылета его команды «Вашингтон Кэпиталз» из розыгрыша трофея.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в аварию перед заседанием

Обновлено в 05:27
Технологии

Зачем ОТТ-сервисы используют искусственный интеллект

Использование искусственного интеллекта на ОТТ-платформах помогает решать несколько важных задач.
Обновлено 23 апреля в 09:50
Происшествия

Во Внуково пассажирка умерла на телетрапе

Ранее «Московский комсомолец» сообщил, что 24 апреля 55-летняя уроженка Липецка, которая прилетела из Бангкока, вместе с дочкой и внучкой потеряла сознание на телетрапе по пути в аэропорт.
Обновлено в 06:13
Энергетика

Чехия остановила импорт нефти по трубопроводу «Дружба»

По информации источников Reuters, Чехия приостановила импорт нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 05:16
Общество

Россиянам хотят запретить ввозить пармезан и хамон

Под запрет могут попасть популярные у россиян хамон, пармезан и другая мясо-молочная продукция, которую россияне привозят из Европы.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие

Генштаб РФ: США готовят по России «обезоруживающий удар»

По данным, о которых проинформировал Генштаб РФ, США готовят по России «обезоруживающий удар».
Обновлено вчера в 12:44
Авто

Опубликованы цены и комплектации нового УАЗ «Буханка»

Обновлено в 01:18
Политика

СВР увидела признаки подготовки США военной операции против Венесуэлы

По словам главы СВР, Россия видит признаки подготовки Вашингтона к проведению военной операции против Боливарианской Республики.
Обновлено в 05:18
Политика

ГРУ: США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии

США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии, а также признать Каракас спонсором международного терроризма.
Обновлено в 06:09
Политика

Медведев разрешил Силуанову взять 11-го заместителя

Первый вице-премьер — глава минфина РФ Антон Силуанов получит еще одного заместителя.
Обновлено в 05:30
Происшествия

В Москве нетрезвый мужчина застрял на рельсах

Сегодня около 9:00 пассажир провалился между поездом и платформой на Ярославском вокзале.
Обновлено в 06:08
Политика

Вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям в Вене

Обновлено в 03:35
Политика

Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским крушение MH17

Председатель правительства Нидерландов Марк Рютте в ходе телефонного разговора с новым лидером Украины Владимиром Зеленским поднял вопрос продолжения расследования крушения малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 13:18
Политика

Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента Украины

Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал итоги выборов президента Украины, победу на которых одержал Владимир Зеленский.
Обновлено в 05:49
Политика

Пранкеры Лексус и Вован поговорили с Макроном от имени Зеленского

Обновлено вчера в 10:36
Футбол

«Реал» предложил Азару астрономическую зарплату

"Реал" предложил Азару зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю, что сделает Азара самым высокооплачиваемым игроком мира.
Обновлено в 03:58
Музыка

Группа «Любэ» показала клип про Крымский мост

Крымский мост стал главным героем песни и клипа «По мосту» группы «Любэ», сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:30
Авто

Volkswagen приступил к выкупу и утилизации машин россиян

Обновлено в 04:00
Футбол

«Зенит» обыграл «Динамо», а Дзюба забил свой сотый гол

Обновлено в 00:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное