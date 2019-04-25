«Краснодар» не смог обыграть «Ахмат»Кубанские новости 01:06

На 49-й минуте полузащитник «Краснодара» Виктор Классон успешно исполнил пенальти в ворота хозяев. Этот мяч стал для шведа 12-м в нынешнем сезоне и 29-м за все время выступления в рядах «Краснодара». По итогам 25-ти туров у «Краснодара» 43 очка и третье место в таблице чемпионата России.

Политика Рада приняла закон об украинском языке Документ поддержали 278 депутатов. Известно, что закон делает украинский единственным государственным языком в стране.

Политика В МИД РФ ответили на угрозу американскими авианосцами Ранее посол США в Москве назвал авианосную группу в Средиземном море сигналом для России Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что слова посла США Джона Хантсмана об авианосцах вызывают сожаление, передает ТАСС.

Происшествия МакSим перевели из реанимации в обычную палату Пострадавшую в автомобильной аварии певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату.

Политика Германия и Франция осудили решение России по паспортам для Донбасса Германия и Франция осудили решение России упростить выдачу паспортов жителям Донбасса. С таким заявлением выступил МИД ФРГ.

Политика Путин назвал обстоятельной беседу с Ким Чен Ыном Президент России Владимир Путин прокомментировал общение тет-а-тет, которое у него состоялось с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Спорт Российский 12-летний фигурист выполнил прыжок в пять оборотов Фигурист Максим Белявский опубликовал на своей странице в Instagram видео, где показано, как он исполняет прыжок в пять оборотов (пятерной тулуп).

Общество Минимальная ставка аренды жилья в Москве составила 15 тысяч рублей Минимальная ставка аренды жилья в столице опустилась до 15 тыс. руб. в месяц, говорится в исследовании компании "Мир квартир".

Путешествия Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа».

Шоу-бизнес Новой избранницей Джонни Деппа оказалась юная петербурженка По данным издания, девушка уже несколько месяцев живет в особняке актера и в ближайшее время Джонни Депп намерен приехать в Россию, чтобы познакомиться с родителями Полины.

Хоккей Кубок Стэнли обратился к Овечкину после вылета «Вашингтона» Официальный аккаунт Кубка Стэнли в Twitter обратился к хоккеисту Александру Овечкину после вылета его команды «Вашингтон Кэпиталз» из розыгрыша трофея.

Технологии Зачем ОТТ-сервисы используют искусственный интеллект Использование искусственного интеллекта на ОТТ-платформах помогает решать несколько важных задач.

Происшествия Во Внуково пассажирка умерла на телетрапе Ранее «Московский комсомолец» сообщил, что 24 апреля 55-летняя уроженка Липецка, которая прилетела из Бангкока, вместе с дочкой и внучкой потеряла сознание на телетрапе по пути в аэропорт.

Энергетика Чехия остановила импорт нефти по трубопроводу «Дружба» По информации источников Reuters, Чехия приостановила импорт нефти по трубопроводу «Дружба».

Общество Россиянам хотят запретить ввозить пармезан и хамон Под запрет могут попасть популярные у россиян хамон, пармезан и другая мясо-молочная продукция, которую россияне привозят из Европы.

Политика СВР увидела признаки подготовки США военной операции против Венесуэлы По словам главы СВР, Россия видит признаки подготовки Вашингтона к проведению военной операции против Боливарианской Республики.

Политика ГРУ: США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии, а также признать Каракас спонсором международного терроризма.

Политика Медведев разрешил Силуанову взять 11-го заместителя Первый вице-премьер — глава минфина РФ Антон Силуанов получит еще одного заместителя.

Происшествия В Москве нетрезвый мужчина застрял на рельсах Сегодня около 9:00 пассажир провалился между поездом и платформой на Ярославском вокзале.

Политика Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским крушение MH17 Председатель правительства Нидерландов Марк Рютте в ходе телефонного разговора с новым лидером Украины Владимиром Зеленским поднял вопрос продолжения расследования крушения малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году.

Политика Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента Украины Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал итоги выборов президента Украины, победу на которых одержал Владимир Зеленский.

Футбол «Реал» предложил Азару астрономическую зарплату "Реал" предложил Азару зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю, что сделает Азара самым высокооплачиваемым игроком мира.