Футбол

«Краснодар» не смог обыграть «Ахмат»Кубанские новости 01:06

Ахмат — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
Андрей Семенов
2′
24′
Юрий Газинский
49′
Виктор Классон
Антон Швец
63′
63′
Иван Игнатьев
Бернард Бериша
Беким Балай
66′
68′
Дмитрий Скопинцев
Даниил Уткин
69′
Шарль Каборе
71′
Александр Мартынович
Одисе Роши
Ризван Уциев
73′
79′
Иван Игнатьев
Дмитрий Стоцкий
90′+4′
Александр Мартынович
На 49-й минуте полузащитник «Краснодара» Виктор Классон успешно исполнил пенальти в ворота хозяев. Этот мяч стал для шведа 12-м в нынешнем сезоне и 29-м за все время выступления в рядах «Краснодара». По итогам 25-ти туров у «Краснодара» 43 очка и третье место в таблице чемпионата России.
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