«Краснодар» не смог обыграть «Ахмат»Кубанские новости 01:06

На 49-й минуте полузащитник «Краснодара» Виктор Классон успешно исполнил пенальти в ворота хозяев. Этот мяч стал для шведа 12-м в нынешнем сезоне и 29-м за все время выступления в рядах «Краснодара». По итогам 25-ти туров у «Краснодара» 43 очка и третье место в таблице чемпионата России.

Политика Песков прокомментировал плакат для Путина на «Севмаше» Президент Владимир Путин во время телемоста с заводом «Севмаш» не заметил плаката рабочих предприятия с требованием отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика В США прокомментировали решение России по гражданству для ДНР и ЛНР Решение России упростить процесс получения гражданства для жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР носит провокационный характер.

Политика Медведев поручил пересмотреть тарифы на вывоз мусора Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому у регионов появляется возможность пересмотреть тарифы на вывоз твердых-коммунальных отходов.

Происшествия Страшное ДТП у Южного автовокзала Екатеринбурга – есть жертвы Утром 25 апреля в Екатеринбурге рядом с ТЦ "Мегаполис" произошло ДТП с участием двух машин - столкнулись Renault Kaptur и Chevrolet.

Энергетика Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» «Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомил российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.

Происшествия Очередной взрыв прогремел на Шри-Ланке Утром 25 апреля прогремел новый взрыв неподалеку от столицы Шри-Ланки — Коломбо. Об этом сообщает телеканал News 1st.

Политика Жители Донбасса получат паспорта РФ без отказа от гражданства Украины МВД опубликовало комментарии по процедуре упрощенной выдачи паспортов РФ жителям районов Донбасса, подконтрольных ДНР и ЛНР.

Армия и оружие Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.

Здоровье В Минздраве рассказали о правилах приготовления шашлыка Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.

Авто Nissan отзывает в России кроссоверы Terrano из-за проблем с тормозами Компания Nissan отзывает в России 771 кроссовер Nissan Terrano из-за дефекта в тормозной системе.

Происшествия Взрывы на Шри-Ланке устроили сыновья богатого торговца специями Источники, осведомленные о ходе расследования серии терактов на Шри-Ланке, раскрыли имена двух предполагаемых террористов-смертников: это родные братья, Имсат Ахмед Ибрагим и Ильхам Ахмед Ибрагим.

Гаджеты LG прекратит производство смартфонов в Южной Корее Компания LG Electronics намерена приостановить производство смартфонов в Южной Корее, о чём сообщают сетевые источники, ссылаясь на информацию, полученную от осведомлённых лиц.

ЖКХ Москвичи на mos.ru могут узнать график отключения горячей воды График сезонного отключения горячей воды можно посмотреть на портале mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Хоккей Овечкин, Орлов и Кузнецов вызваны в сборную России Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), хоккеисты «Кэпиталз» Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов вызваны в национальную команду, которая примет участие в чемпионате мира-2019.

Общество Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.

Энергетика Shell обнаружила крупные запасы нефти в США на участке в Мексиканском заливе Подразделение Royal Dutch Shell обнаружило крупные запасы нефти в Мексиканском заливе в США. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Шоу-бизнес Сергей Безруков опубликовал умилительное фото 5-месячного сына Маленький Степа уже стал звездой соцсетей благодаря умилительным кадрам, которые Безруков публикует в своем микроблоге в Instagram.

Авто Renault Kaptur обновился, но не подорожал Компания Renault объявила о появлении на российском рынке кроссовера Kaptur 2019 модельного года. "Каптюр" обзавелся новым оборудованием.