Футбол
«Краснодар» не смог обыграть «Ахмат»Кубанские новости 01:06
Андрей Семенов
|2′
|24′
Юрий Газинский
|49′
Виктор Классон
Антон Швец
|63′
|63′
Иван Игнатьев
Бернард Бериша
Беким Балай
|66′
|68′
Дмитрий Скопинцев
Даниил Уткин
|69′
Шарль Каборе
|71′
Александр Мартынович
Одисе Роши
Ризван Уциев
|73′
|79′
Иван Игнатьев
Дмитрий Стоцкий
|90′+4′
Александр Мартынович
Ахмат
Расстановка 5‑3‑2
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
3
Плиев
13
Мохаммади
14
Раванелли
23
Швец
11
Силва
18
Балай
19
Иванов
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
8
Газинский
77
Каборе
16
Классон
7
Вандерсон
89
Стоцкий
47
Уткин
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
На 49-й минуте полузащитник «Краснодара» Виктор Классон успешно исполнил пенальти в ворота хозяев. Этот мяч стал для шведа 12-м в нынешнем сезоне и 29-м за все время выступления в рядах «Краснодара». По итогам 25-ти туров у «Краснодара» 43 очка и третье место в таблице чемпионата России.
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