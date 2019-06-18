Футбол
«Краснодар» не смог договориться с «Фейеноордом» по трансферу ВильеныSoccer.ru вчера в 18:40
Полузащитник "Фейеноорда" и сборной Нидерландов Тонни Вильена не перейдёт в "Краснодар". "Быки" рассчитывали подписать хавбека этим летом, но не смогли договориться с голландским клубом по условиям трансфера.
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Источник: «Краснодар» не договорился с «Фейеноордом» по трансферу Вилхены
Спорт-Экспрессвчера в 16:10
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 02:04, Вашингтон
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