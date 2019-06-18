«Краснодар» не смог договориться с «Фейеноордом» по трансферу ВильеныSoccer.ru 18:40

Полузащитник "Фейеноорда" и сборной Нидерландов Тонни Вильена не перейдёт в "Краснодар". "Быки" рассчитывали подписать хавбека этим летом, но не смогли договориться с голландским клубом по условиям трансфера.

«Краснодар» не смог договориться с «Фейеноордом» по трансферу Вильены

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