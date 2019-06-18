Футбол
«Краснодар» не смог договориться с «Фейеноордом» по трансферу ВильеныSoccer.ru 18:40
Полузащитник "Фейеноорда" и сборной Нидерландов Тонни Вильена не перейдёт в "Краснодар". "Быки" рассчитывали подписать хавбека этим летом, но не смогли договориться с голландским клубом по условиям трансфера.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 20:04, Вашингтон
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Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона
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Сегодня вечером в Москве компания Xiaomi провела большую презентацию своих новых товаров, на которой были представлены и телевизоры Mi TV 4A и Mi TV 4S.
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Экономика
Медведев предложил адресно увеличить детские пособия
"Речь идет об историческом пособии этом, очень маленьком, в 50 рублей, которое выплачивают семьям с детьми от полутора до трех лет", — рассказал Медведев на совещании, где обсуждалось реформирование системы выплат по уходу за ребенком.
Обновлено в 07:51
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Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу
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Обновлено в 09:00
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Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
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Футбол
Кардиган Гвардиолы продан на аукционе за 6 тысяч фунтов
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Шоу-бизнес
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Бари Алибасов дал первое полноценное интервью после выписки из больницы. Беседу Малахова и Алибасова покажут на канале «Россия-1».
Обновлено в 15:22
Авто
Представлен электрокар Renault Zoe нового поколения
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Издание Daily Mail опубликовало материал о Шестом ежегодном Севастопольском бале офицеров, чем вызвало бурную реакцию читателей.
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Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
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Экономика
Инвестсоветников подписали на реестр
Новым участникам финансового рынка дан срок до 1 июля Президент Владимир Путин подписал закон, ограничивающий переходный период формирования индустрии инвестиционных советников.
Обновлено вчера в 18:38
Общество
AP: ответственная за пожар в Калифорнии компания выплатит штраф в $1 млрд
Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E), признанная ответственной за возникновение самого разрушительного пожара в современной истории Калифорнии, выплатит штраф в размере $1 млрд.
Обновлено в 19:18
Интернет
Facebook хочет запустить свою криптовалюту
Социальная сеть Facebook планирует собрать к 2020 году консорциум из порядка 100 компаний для запуска проекта со своей криптовалютой Libra, говорится в опубликованной WhitePaper проекта (официальный технический документ).
Обновлено в 07:42
Политика
Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Общество
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Обновлено в 15:21
Политика
Пушков пояснил слова Меркель об условиях возвращения России в ПАСЕ
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова канцлера Германии Ангелы Меркель об условиях, которые должны быть выполнены для возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 19:45
Футбол
Платини освободили из-под стражи
Что важно знать Платини был президентом УЕФА в 2007-2015 годах.
Обновлено в 20:00
Политика
Госдума приняла закон о приостановлении действия ДРСМД
На пленарном заседании 18 июня Государственная Дума приняла закон о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Общество
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Армия и оружие
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ЖКХ
Расширен список льготников по оплате взносов на капремонт
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Музыка
Алла Пугачева даст концерт в Минске
Стоит отметить, что сольный концерт певица даст практически после десятилетнего перерыва.
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Происшествия
Все цыгане уехали из Чемодановки
Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.
Обновлено вчера в 14:22
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено в 19:50