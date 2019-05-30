Футбол
«Краснодар» не хочет продавать ИгнатьеваSoccer.ru 14:18
К форварду «Краснодара» Ивану Игнатьеву проявляют интерес сразу несколько представителей РПЛ. Впрочем, руководство клуба не намерено отпускать игрока.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 16:35, Ашберн
Футбол
Дмитрий Черышев: «Пусть действия арбитров останутся на их совести»
Самое главное, что команда играла хорошо, ребята старались, а действия арбитров пусть останутся на их совести, — сказал Черышев в эфире телеканала «Матч Премьер».
Обновлено в 14:05
Политика
Зеленский заявил, что Украина ведет «две войны»
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом прокомментировал роспуск Верховной рады и заявил, что Украина ведет "две войны".
Обновлено в 14:07
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой
Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено в 12:28
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Политика
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану С-400
Россия отклонила запрос Ирана о продаже ему зенитной ракетной системы С-400, утверждает в четверг информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:11
Спорт
Слуцкая рассказала, каково работать депутатом
Обновлено в 13:32
Спорт
Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними
Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Здоровье
Лучшие больницы Москвы ждут пациентов из Архангельской области
Правительство Москвы и Правительство Архангельской области заключили соглашение, благодаря которому жители Ленского района в самые короткие сроки смогут поправить свое здоровье в любой из 45 ведущих столичных больниц.
Обновлено в 09:19
Политика
Депутат заявила, что не любит Россию
Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но является патриоткой, пишет РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес
Ксения Собчак рассказала о нелюбви модных дизайнеров к Ольге Бузовой
Ксения Собчак посвятила новый выпуск программы "Осторожно, Собчак!", опубликованный на ее YouTube-канале 29 мая 2019 года, миру моды и инстаграма.
Обновлено в 08:41
Общество
Чеченский судья подал иски к российским СМИ на 60 миллионов рублей
Судье Заводского районного суда Грозного Игорю Дауркину не понравились сообщения о том, что решение о списании 9-ти миллиардов рублей долгов за газ с жителей республики принял именно он.
Обновлено в 14:29
Политика
Канцлером Австрии впервые назначена женщина
Переходное правительство Австрии возглавила судья Бригитте Бирляйн. Она стала первой женщиной-канцлером в истории государства.
Обновлено в 11:41
Политика
Опубликована стенограмма встречи Зеленского с лидерами украинских партий
На сайте президента Украины опубликовали стенограмму встречи украинского лидера Владимира Зеленского с руководством Верховной рады и главами парламентских фракций.
Обновлено в 14:19
Армия и оружие
США приготовились к угрозе для F-35 из-за поставок С-400 в Турцию
Россия планирует собирать разведывательную информацию об американских истребителях F-35 после поставки в Турцию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 15:51
Гаджеты
Флагманский смартфон Sony Xperia 1 появился в продаже
Например, голландский Belsimpel дарит беспроводные наушники Sony WH-1000XM3, которые сами по себе оценены в 380 евро.
Обновлено в 16:05
Происшествия
В результате серии взрывов в иракском Киркуке погибли шесть человек
В результате серии взрывов в иракском городе Киркук погибли шесть человек, ещё 12 получили ранения.
Обновлено в 16:29
Политика
В США нашли новое доказательство фальсификации высадки на Луну
Исследователь из США Фил Поллинг нашел новое доказательство того, что никакой высадки американских астронавтов на Луну в 1969 году могло и не быть.
Обновлено в 09:10
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Происшествия
В Москве в фундаментальную библиотеку МГУ попала молния
В здание фундаментальной библиотеки Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова, расположенное на юге Москвы, ударила молния.
Обновлено в 11:24
Кино
Умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»
Хотя во время работы над хоррором снимали четырех котов породы мейн-кун, именно нахмуренная мордочка Лео украсила постеры «Кладбища домашних животных».
Обновлено в 13:46
Политика
Беглов пойдет на выборы главы Петербурга как самовыдвиженец
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что он пойдет на выборы главы города в качестве самовыдвиженца .
Обновлено в 15:53
Политика
Женевскую штаб-квартиру ООН возглавит россиянка
Россиянка Татьяна Валовая возглавит штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Женеве.
Обновлено в 13:02
Политика
Захарова сравнила заявления Вашингтона по Ирану с кислотным дождем
Ранее в четверг, 30 мая, спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук пообещал в случае нападения Ирана ответить военной силой.
Обновлено в 14:14
Происшествия
Двух офицеров московского СКР задержали за взятку в 1 млн рублей
По данным следствия, офицеры СКР сговорились с адвокатом, чтобы получить вознаграждение от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Эштон Катчер дал показания против убийцы своей девушки
Кинозвезда дал показания против мужчины, который убил его возлюбленную Эшли Эллерин. Трагедия произошла в феврале 2001 года в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 13:26
Происшествия
ВСУ обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
Обновлено в 15:34
Общество
На Удальцовских прудах на юго-западе Москвы начали вырубать сквер
Заказчик стройки, компания НОВАТЭК сообщила, что все работы ведёт в рамках закона и что профинансировала благоустройство.
Обновлено в 15:31