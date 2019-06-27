«Краснодар» назвал стартовый состав на матч с ЦСКАСпорт-Экспресс 12:17

Стал известен стартовый состав "Краснодара" на матч Кубка Париматч Премьер против ЦСКА.

«Краснодар» назвал стартовый состав на матч с ЦСКА

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