Футбол

«Краснодар» назвал стартовый состав на матч с ЦСКАСпорт-Экспресс 12:17

Стал известен стартовый состав "Краснодара" на матч Кубка Париматч Премьер против ЦСКА.
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«Краснодар» — ЦСКА. Стартовые составы на матч Кубка Париматч Премьер

Sport24.ru10:59

«Краснодар» - ЦСКА: Мартынович открыл счет

Спорт-Экспресс12:51

ЦСКА фаворит в матче с «Краснодаром» по версии букмекеров

ProstoProSportвчера в 16:00

Черчесов наблюдает за встречей «Краснодара» и ЦСКА в Австрии

Матч ТВ12:12

«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на товарищескую встречу

Чемпионат11:00

Кубок Париматч Премьер. Видеотрансляция. ЦСКА против «Краснодара»

Sports.ru04:10

Прогноз Ловчева на товарищеский матч «Краснодар» - ЦСКА

Sport.ru08:30
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
Политика

Климкин ответил на критику Зеленского

Глава МИД Украины Павел Климкин ответил на критику президента страны Владимира Зеленского по поводу того, что глава государства узнает о шагах внешнеполитического ведомства из интернета.
Обновлено в 11:41
Политика

Пушков одобрил идею о переносе столицы Украины

Российский сенатор Алексей Пушков с иронией высказался относительно предложения команды президента Украины Владимира Зеленского перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 08:25
Политика

В самолете президента Бразилии нашли 40 кг кокаина

Обновлено в 09:15
Происшествия

В салонах автодилера «Рольф» в Москве и Петербурге проходят обыски

Сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ совместно с ФСБ проводят серию обысков в автосалонах "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес

В Москве простились с актрисой Аллой Покровской

Прощание с народной артисткой РСФСР Аллой Покровской, которая умерла 25 июня на 82-м году жизни, завершилось в Московском художественном театре имени Чехова.
Обновлено в 05:54
Политика

Премьер Грузии заявил о работе над сохранением турпотока из России

Грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил, что власти страны ведут работу над тем, чтобы туристический поток из России не сокращался.
Обновлено в 12:20
Политика

Инвалид из Тюмени обратился к президенту США Дональду Трампу

Тюменский правозащитник, блогер Андрей Романов записал видеообращение, адресованное президенту США Дональду Трампу, с просьбой «принять все необходимые меры по принуждению чиновников Российской Федерации из города Тюмени к исполнению Международных правовых актов, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН о правах инвалидов».
Обновлено в 09:04
Происшествия

Пилот сгоревшего в Бурятии Ан-24 случайно спас коллегу

Обновлено в 02:51
Политика

Медведчук договорился об освобождении пленных в обход Зеленского

Обновлено в 06:25
Общество

В Иркутской области в результате паводка подтоплены почти 600 домов

В Иркутской области в результате паводка оказались подтоплены почти 600 жилых домов, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 16:40
Политика

Опрос показал, кого украинцы хотят видеть премьер-министром

Среди лидеров оказался действующий глава украинского правительства Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди граждан Украины по поводу того, кто может занять пост премьер-министра.
Обновлено в 08:38
Футбол

Александр Кокорин из СИЗО обратился к болельщикам

Александр Кокорин обратился из СИЗО «Бутырка» к болельщикам.
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес

Папарацци сделали честные снимки Синди Кроуфорд в бикини без фотошопа

На днях папарацци сфотографировали Синди в бикини, предоставив поклонникам возможность сравнить снимки в глянце с оригиналом безо всякого фотошопа.
Обновлено вчера в 19:20
Экономика

Банк «Открытие» изменит рекламный слоган после критики ЦБ

Банк "Открытие" учтет позицию Банка России и изменит свой рекламный слоган, представленный в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская взяла мужа Максима Матвеева на гастроли в Лондон

С собой на гастроли Елизавета взяла 36-летнего мужа Максима Матвеева. Актер решил поддержать супругу в такой ответственный момент.
Обновлено в 10:13
Общество

Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд

Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес

Алена Водонаева и Алексей Косинус подали на развод

Через месяц модель Алена Водонаева официально станет свободной женщиной.
Обновлено в 06:04
Происшествия

В Волгограде сгорели 5000 квадратных метров складов на рынке

Пожар начался с площади в 300 квадратных метров: загорелась кровля склада на волгоградском оптово-торговом рынке.
Обновлено в 11:45
Общество

Forbes составил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Российских школьниц заставили работать официантками в Китае

Обновлено в 07:13
Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Технологии

Скорость доступа в Интернет сократится в 10 тысяч раз

По мнению экспертов, скорость доступа в сеть Интернет в России может сократиться в десятки тысяч раз в случае полного выполнения законов о «суверенном Рунете».
Обновлено в 08:03
Происшествия

Полиция задержала обливших навозом сборщиков подписей за Соболь

Полиция задержала троих мужчин, обливших в Москве навозом сборщиков подписей в поддержку юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, участвующую в выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 12:23
Авто

Назван средний годовой пробег автомобилей в России

Обновлено в 08:12
Экономика

ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»

ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Обновлено в 10:25
Происшествия

В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку

Ранее журналистка "Нашей газеты" в Новороссийске Ольга Макаренко рассказала РИА Новости, что в минувшее воскресенье она выехала по редакционному заданию в "Прилагунье" - особо охраняемую природную территорию, где, по предварительным данным, в результате прорыва канализации на поверхность стали выходить нечистоты.
Обновлено в 11:06
Культура

Теодор Курентзис написал прощальное письмо после ухода из театра

Обновлено в 03:28
Экономика

Sollers выкупит 51% в СП с Ford за $75 млн

Как говорится в сообщении "Соллерса", совет директоров дал согласие на совершение крупной сделки - договора о приобретении у Ford Russia Holdings B.V. 51% акций компании Ford Sollers Netherlands B.V. за $75 млн.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в его портрет

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие

НАТО примет политические и военные меры на случай прекращения ДРСМД

НАТО намерена принять политические и военные меры для усиления своего потенциала сдерживания на случай прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено вчера в 11:50
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