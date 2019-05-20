Футбол

«Краснодар» намерен сделать еще 3-4 трансфера под Лигу чемпионовSport24.ru 14:52

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что перед следующим сезоном команду усилят 3-4 новых футболиста. «Горожане» по итогам сезона-2018/19 РПЛ пробились в Лигу чемпионов.
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Мусаев – о покупке Кайо: «Наверное, мы поспешили. Его смотрели селекционеры «Эвертона»

Бомбардир.ру15:02

Мусаев рассказал о трансферной кампании, которую «Краснодар» проведет летом

Sportbox.RU14:54

Мусаев: «Новичок „Краснодара“ Кайо очень силен в разрушении. За ним следил „Эвертон“»

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«Если начну объяснять Галицкому свои решения гороскопом, у меня будут большие проблемы». Топовый Мусаев в гостях у «8-16»

Матч ТВ16:13
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Политика

Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского

Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено в 13:41
Политика

Порошенко переехал из администрации президента

В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:04
Кино

Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»

Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес

Молодой муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо дочки

Супруг Леры Кудрявцевой поделился трогательным фото маленькой дочки. Игорь Макаров впервые показал лицо девятимесячной Маши.
Обновлено в 08:55
Политика

Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке

Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
Обновлено в 15:55
Политика

Гройсман призвал Зеленского внести кандидатуру нового премьера

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV призвал Владимира Зеленского, вступившего в должность президента страны, внести кандидатуру нового главы кабмина.
Обновлено в 16:59
Кино

Создатели «Тёмного Феникса» представили фильм в Москве

Представить в Москве новую главу приключений мутантов прилетели исполнители главных ролей Джеймс МакЭвой и Джессика Честейн, режиссёр, продюсер и сценарист Саймон Кинберг, продюсер Хатч Паркер.
Обновлено в 11:25
Наука

Определение эталона килограмма изменится с 20 мая

20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Политика

Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе

Обновлено в 13:12
Кино

Финал нашумевшего сериала «Игра престолов» сильно разочаровал зрителей

Телекомпания HBO в понедельник, 20 мая, показала последний эпизод заключительного восьмого сезона нашумевшего телесериала «Игра престолов».
Обновлено в 04:59
Политика

Bloomberg: Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства

Бывший лидер Украины Пётр Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства, информирует Bloomberg.
Обновлено в 14:10
Кино

Чем закончился сериал «Игра престолов»

Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
Обновлено в 04:13
Происшествия

В Калуге пропал восьмилетний мальчик

Правоохранительные органы разыскивают восьмилетнего мальчика, который утром в понедельник ушел в школу и пропал в Калуге, сообщает следственное управление СК РФ.
Обновлено в 12:21
Гаджеты

Появились данные о смартфоне Samsung Galaxy S11

Выход Galaxy S11 ожидается в первом квартале следующего года. Смартфон будет доступен по цене около 65 000 рублей.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия

Начальника полиции из Чехова задержали за мошенничество

Начальника одного из отделов полиции подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
Обновлено в 05:55
Общество

В Екатеринбурге разбирают забор на месте предполагаемого храма

В Екатеринбурге на месте предполагаемого строительства храма Святой Екатерины уже разбирают капитальный забор.
Обновлено в 12:14
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

Обновлено в 06:04
Кино

Финал «Игры престолов» не показали в Китае из-за торговой войны с США

Обновлено в 15:03
Общество

Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского

Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
Обновлено в 12:37
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Обновлено в 13:57
Политика

Зеленский распустил Верховную раду

Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес

Инна Жиркова с размахом отметила 30-летие

В минувшую пятницу владелица ателье-бренда MiloMilo, жена футболиста Юрия Жиркова и мама троих детей Инна Жиркова отметила 30-летие.
Обновлено в 09:29
Политика

Президент Зеленский подписал свой первый указ

Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в понедельник в должность, подписал первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим.
Обновлено в 16:30
Хоккей

Дацюк выбирает между «Автомобилистом» и «Детройтом»

Как утверждает БИЗНЕС Online, хоккеист может вернуться в Детройт, за который провел 14 сезонов. Второй вариант контракт с Автомобилистом.
Обновлено в 13:04
Авто

Универсал Opel Astra получит новый дизельный двигатель

Что касается внешности автомобилей, то она обновится, но кардинальных изменений не произойдет.
Обновлено в 13:14
Политика

Журналисты «Коммерсанта» обратились к читателям в связи с увольнениями

Журналисты Издательского дома "Коммерсант" опубликовали в фейсбуке журналиста газеты Александра Черных неформальное обращение к читателям в связи с увольнением ряда ведущих сотрудников.
Обновлено в 15:55
Наука

Ученые раскрыли тайну происхождения Бермудского треугольника

Американские ученые ранее определили новый механизм возникновения вулканов, в результате которого появился Бермудский остров.
Обновлено в 09:39
Футбол

«Аякс» объявил о переходе аргентинского защитника

«Аякс» на официальном сайте объявил о переходе аргентинского защитника клуба «Дефенса и Хустисия» Лисандро Мартинеса.
Обновлено в 14:49
Политика

Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией

Обновлено в 05:23
Хоккей

Сборная Италии обыграла команду Австрии и сохранила место в элите ЧМ

Хоккеисты сборной Италии нанесли поражение команде Австрии в рамках группового этапа ЧМ-2019.
Обновлено в 16:53
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Мусаев Мурад Алаудинович
Адвокат
Адвокат, доктор юридических наук, управляющий партнёр Адвокатского бюро «Мусаев и партнёры».
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