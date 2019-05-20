«Краснодар» намерен сделать еще 3-4 трансфера под Лигу чемпионовSport24.ru 14:52

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что перед следующим сезоном команду усилят 3-4 новых футболиста. «Горожане» по итогам сезона-2018/19 РПЛ пробились в Лигу чемпионов.

«Краснодар» намерен сделать еще 3-4 трансфера под Лигу чемпионов

Космос Без Луны Земля была бы безжизненной пустыней, считают астрономы До сих пор считалось, что она родилась во внутренней Солнечной системе вблизи нашей планеты, однако теперь благодаря изотопному анализу молибдена астрономы показали, что Тейя сформировалась на задворках Солнечной системы и доставила огромное количество воды на Землю.

Происшествия В Калуге пропал восьмилетний мальчик Правоохранительные органы разыскивают восьмилетнего мальчика, который утром в понедельник ушел в школу и пропал в Калуге, сообщает следственное управление СК РФ.

Шоу-бизнес Молодой муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо дочки Супруг Леры Кудрявцевой поделился трогательным фото маленькой дочки. Игорь Макаров впервые показал лицо девятимесячной Маши.

Происшествия В МВД объяснили предложение конфисковывать машины у пьяных водителей Предложение изымать автомобили за пьяное вождение ведомство разработало в соответствии с концепцией стремления к нулевой смертности в результате ДТП, которая закреплена в Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018–2024 годы, добавили в МВД.

Политика Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе главной задачей Президент Украины Владимир Зеленский назвал своей главной задачей прекращение вооружённого конфликта в Донбассе.

Происшествия Забравшийся на вершину Эйфелевой башни мужчина угрожает сброситься Мужчина, который залез на вершину Эйфелевой башни в Париже, заявил спасателям, что намерен сброситься вниз.

Гаджеты Huawei отреагировал на действия Google Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei продолжит обслуживать проданные ранее по всему миру устройства, несмотря на отказ от сотрудничества со стороны Google.

Общество Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.

Политика Порошенко показал новое место работы 20 мая в Киеве прошла инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского.

Политика Депутату Рады стало плохо после инаугурации Зеленского Члену Блока Петра Порошенко Николаю Паламарчуку стало плохо после речи президента Владимира Зеленского.

Экономика Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад Введение маркировки, по подсчетам двух союзов, может обойтись российским производителям соков и безалкогольных напитков в 30–40 млрд руб. расходов, сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках, указывает в письме Новиков.

Наука Определение эталона килограмма изменится с 20 мая 20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.

Политика Канцлер Австрии предложил уволить министра внутренних дел Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил президенту страны Александру Ван дер Беллену уволить министра внутренних дел Херберта Кикла, передает Reuters.

Политика Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Политика Порошенко, Парубий и Гройсман проводят совещание Глава правительства Украины Владимир Гройсман, спикер Верховной рады Андрей Парубий и экс-президент Украины Пётр Порошенко собрались на совещание в кабинете премьер-министра, сообщило 20 мая издание Strana.ua.

Происшествия Генконсульство сообщило о смерти ребенка в отеле Хургады 19 мая Генеральное консульство России в Хургаде разместило на своей странице в Фейсбуке рекомендации воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) после случая острого отравления российских граждан и смерти одного ребенка.

Общество Столичный департамент образования обязали выплатить около десяти млн рублей компании, которую связывают с Пригожиным Арбитражный суд Москвы обязал столичный департамент образования выплатить около десяти миллионов рублей компании, которую связывают с Евгением Пригожиным.

Футбол Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандала Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что полузащитник команды Павел Мамаев был осведомлён о том, что его ждут большие проблемы в случае скандала.

Экономика Счетная палата сомневается в росте доходов россиян В Счетной палате России заявили, что реальные располагаемые доходы россиян не покажут рост по итогам текущего года.

Общество Майские заморозки ожидаются в некоторых регионах России Глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев сообщил, что в мае в некоторых регионах России резко похолодает.

Политика Европа потребовала от Зеленского срочных переговоров с Россией Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили рассмотреть возможность провести новую трехстороннюю министерскую встречу Украина — Россия — ЕС, чтобы обсудить вопросы транзита газа после 2019 года.

Экономика Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.