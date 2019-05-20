Футбол
«Краснодар» намерен сделать еще 3-4 трансфера под Лигу чемпионовSport24.ru 14:52
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что перед следующим сезоном команду усилят 3-4 новых футболиста. «Горожане» по итогам сезона-2018/19 РПЛ пробились в Лигу чемпионов.
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