«Краснодар» намерен сделать еще 3-4 трансфера под Лигу чемпионовSport24.ru вчера в 14:52

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что перед следующим сезоном команду усилят 3-4 новых футболиста. «Горожане» по итогам сезона-2018/19 РПЛ пробились в Лигу чемпионов.

«Краснодар» намерен сделать еще 3-4 трансфера под Лигу чемпионов

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