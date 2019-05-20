Футбол

«Краснодар» намерен сделать еще 3-4 трансфера под Лигу чемпионовSport24.ru вчера в 14:52

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что перед следующим сезоном команду усилят 3-4 новых футболиста. «Горожане» по итогам сезона-2018/19 РПЛ пробились в Лигу чемпионов.
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«Если начну объяснять Галицкому свои решения гороскопом, у меня будут большие проблемы». Топовый Мусаев в гостях у «8-16»

Матч ТВвчера в 16:13

Мусаев рассказал о трансферной кампании, которую «Краснодар» проведет летом

Sportbox.RUвчера в 14:54

Мусаев – о покупке Кайо: «Наверное, мы поспешили. Его смотрели селекционеры «Эвертона»

Бомбардир.рувчера в 15:02

Мусаев: «Новичок „Краснодара“ Кайо очень силен в разрушении. За ним следил „Эвертон“»

Sport24.ruвчера в 14:52
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Культура

В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»

В польском городе Гданьске во время акции в музее Второй мировой войны директор учреждения прервал выступление певца Петра Косевского, который исполнял песню Марка Бернеса «Темная ночь».
Обновлено в 04:17
Игры

Sony показала главное преимущество PlayStation 5

Корпорация Sony во время финансового отчета показала видео с демонстрацией скорости загрузки новой PlayStation, которая в настоящее находится в разработке.
Обновлено в 04:42
Наука

Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания

Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия

Прокурор попросил о наказании для Талькова

Обновлено в 04:26
Религия

«Что значит опрос»: Соловьев поспорил с Путиным

Ранее Путин предложил провести опрос среди жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма Святой Екатерины на месте сквера.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Суд вынес приговор эксперту по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»

Щелковский городской суд признал виновным в халатности эксперта Михаила Клейменова, нашедшего алкоголь в крови шестилетнего мальчика, который погиб в ДТП в Балашихе.
Обновлено в 05:17
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Экономика

Данные о доходах скрывают 24 млн россиян

Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия

Расстрелявшего мечети в Новой Зеландии обвинили в терроризме

Мужчине, расстрелявшему людей в мечетях в Новой Зеландии, предъявлено обвинение в терроризме.
Обновлено в 03:43
Музыка

Полина Гагарина высказалась о выступлении дочери Алсу на «Голосе»

Обновлено в 03:47
Авто

В Сети выставили на продажу «новые» ЗИЛ-133

В Сети выставили на продажу «новые» грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ, снятые с производства более 20 лет назад.
Обновлено в 01:00
Экономика

Орешкин исключил техническую рецессию во второй половине года

Прогноз по росту ВВП в 2019 году пока сохраняется на уровне 1,3%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ответ на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

Боец спецназа из Тюмени: Минобороны провело опрос о готовности стрелять по митингующим

Неназванный сотрудник спецназа Вооруженных сил РФ заявил, что в январе представители Миноброны проводили открытый опрос, где выясняли политические предпочтения бойцов и их готовность открывать огонь по протестующим.
Обновлено в 04:10
Политика

Чешский журналист объяснил страх Запада перед Россией

Россия «пугает» страны в ЕС и США традиционным ценностями, которые они пытаются истребить.
Обновлено в 05:08
Политика

Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».
Обновлено в 04:22
Политика

США планируют ввести санкции против «Северного потока-2»

Как сообщает агентство Bloomberg, во время выступления в Киеве министр энергетики США Рик Перри заявил, что в ближайшее время США планируют подготовить законопроект, который предусматривает ограничения в отношении "Северного потока-2".
Обновлено в 05:12
Политика

Бывший заместитель главы «Газпрома» назначен замминистра финансов РФ

Андрей Круглов занял должность заместителя министра финансов РФ.
Обновлено в 05:11
Общество

В России упростили процедуру установления инвалидности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.
Обновлено в 04:57
Гаджеты

Inventive Retail Group и Gazgolder запускают бренд аудиотехники

Inventive Retail Group и Gazgolder запускают бренд аудиотехники Вслед за музыкантом Тимати свой бренд наушников запускает рэпер Баста.
Обновлено вчера в 18:44
Политика

Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты

Источники рассказали, что зарплаты сотрудников администрации президента и аппарата правительства вернулись к докризисному уровню.
Обновлено в 03:15
Происшествия

В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом

В одной из школ Новосибирской области тринадцать учеников младших классов отравились крысиным ядом, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:40
Футбол

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук вернется в клуб

Ранее Орещук уже выступал в роли спортивного директора «Динамо» — он занимал этот пост с июня по сентябрь 2016 года.
Обновлено в 04:53
Политика

Президент Зеленский подписал первый указ

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Баскетбол

«Голден Стэйт» пятый раз подряд вышел в финал плей-офф НБА

Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" в овертайме на выезде обыграл "Портленд" в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф со счетом 119:117.
Обновлено в 00:16
Музыка

Бельгийский телеканал показал «Евровидение» без музыки

Телеканал Een опубликовал в своем YouTube канале трансляцию конкурса "Евровидение-2019" без музыки.
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия

Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили

Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено вчера в 12:41
Общество

The Bell: В Пушкине построят резиденцию патриарха Кирилла за 2,8 млрд

Новую загородную резиденцию патриарха Московского и всея Руси Кирилла построят под Петербургом в Пушкине, об этом сообщает The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 05:01
Авто

«Яндекс.Авто» установят на 2 млн моделей Lada, Renault и Nissan

Обновлено в 03:22
Происшествия

ОНК: Рауф Арашуков хочет «что-то рассказать» во время встречи в СИЗО

Подозреваемый и отстраненный от должности сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков занялся спортом в СИЗО "Лефортово", конкретных жалоб на содержание у него нет, но он просит обязательно посетить его в следующий раз, рассказала в интервью РИА Новости замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Обновлено в 02:56
Футбол

Жемалетдинов — лучший игрок 29-го тура РПЛ по версии InStat Index

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов стал лучшим футболистом 29-го тура Российской Премьер-Лиги по версии InStat Index, получив 413 очков за свои действия во время выездного матча с «Уралом» (2:2). В этой встрече хавбек отметился одной результативной передачей.
Обновлено вчера в 23:38
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Мусаев Мурад Алаудинович
Адвокат
Адвокат, доктор юридических наук, управляющий партнёр Адвокатского бюро «Мусаев и партнёры».
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