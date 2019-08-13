В Португалии начался ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным «Порту» и «Краснодаром». Встреча, которая проходит на стадионе «Драгау», началась в 22:00 по московскому времени. Со стартовым составом «Краснодара» можно ознакомиться здесь.

«Краснодар» начал ответный матч против «Порту» в Лиге чемпионов

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