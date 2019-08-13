Футбол

«Краснодар» начал ответный матч против «Порту» в Лиге чемпионовНева Спорт вчера в 15:00

Порту — Краснодар
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, вчера
Стадион «Драган»
3′
Тонни Триндаде де Вильена
13′
Магомед Сулейманов
34′
Магомед Сулейманов
Ренцо Саравия
Зе Луиш
37′
39′
Руслан Камболов
45′
Тонни Триндаде де Вильена
Сержиу Оливейра
Матеус Урибе
49′
Мусса Марега
53′
Зе Луиш
57′
Матеус Урибе
61′
65′
Магомед Сулейманов
Йоун Гудни Фьоулюсон
73′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Луис Диас
76′
80′
Реми Кабелла
Дмитрий Стоцкий
82′
Дмитрий Стоцкий
Хесус Корона
Венсан Абубакар
86′
Зе Луиш
90′+5′
90′+5′
Урош Спаич
В Португалии начался ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным «Порту» и «Краснодаром». Встреча, которая проходит на стадионе «Драгау», началась в 22:00 по московскому времени. Со стартовым составом «Краснодара» можно ознакомиться здесь.
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