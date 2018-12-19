Футбол

«Краснодар» нацелился на трансфер полузащитника сборной Швеции Олссона
РБК Краснодар
01:48

В 2012 году полузащитник перешел в «молодежку» лондонского «Арсенала» и был в системе клуба из столицы Англии до января 2015 года. В сентябре 2014 года Олссон был арендован до конца года датским «Мидтьюлландом», а по истечении срока аренду клуб выкупил трансфер игрока у «Арсенала» за 1 млн евро.
РБК Краснодар01:48

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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 06:04, Ашберн
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