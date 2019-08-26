Футбол
Советский спорт«Краснодар» нацелен на чудо, Шапи ждет от себя голов
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Стадион «Краснодар»
В последнем матче с Локомотивом болельщики не дали нам упасть после быстро пропущенного гола.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 14:02, Ашберн
Экономика
Минэкономразвития понизило прогноз роста доходов населения в 2019 году
Глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин заявил, что ведомство понизило прогноз роста реальных доходов россиян с 1% до 0,1% в 2019 году.
RT на русском 13:33
Происшествия
В Москве загорелся Рождественский монастырь
Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 12:53
Происшествия
Пропавший кот вернулся к хозяйке спустя 11 лет
Жительница Нью-Йорка нашла своего кота, который пропал 11 лет назад, передает телеканал ABC7.
МИР 24 10:53
Политика
Трамп пообещал пригласить Путина на следующую встречу G7
Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить Владимира Путина в 2020 году на саммит G7, который пройдет в Америке.
РИА Новости 11:48
Здоровье
В сочинских аптеках пожаловались на отсутствие преднизолона
В аптеках Сочи нет преднизолона, препарат отсутствует у поставщиков, сообщил РИА Новости представитель МУП "Сочинское городское аптечное управление".
РИА Новости 07:40
Футбол
Ибрагимович оформил дубль в третьем подряд матче MLS
Ибрагимовичу удалось сделать дубль в третьем матче MLS подряд. Ранее он забил два гола в ворота «Сиэтла» и «Далласа».
РБК 04:36
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка
Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Арсения, отметив, что она плохо влияет на младшего сына Валерии.
Экономика сегодня 10:13
Политика
Макрон анонсировал саммит в нормандском формате в сентябре
Саммит в нормандском формате планируется провести в сентябре.
Российская газета 13:12
Здоровье
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
Газета.Ru 07:11
Футбол
Сын Месси отпраздновал гол в ворота «Барселоны»
Сын нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Матео отпраздновал гол в ворота каталонцев в матче второго тура чемпионата Испании против «Бетиса».
Lenta.ru 13:49
Здоровье
Врачи Подмосковья составили рейтинг самых опасных детских развлечений
Минздрав Московской области озвучил самые травмоопасные детские развлечения, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:17
Шоу-бизнес
Божена Рынска заплатит 3 миллиона за ребенка от Малашенко
Светская львица, которая объявила о скором появлении дочки от покойного супруга, заплатит за все услуги около 3 миллионов рублей.
ТВ Центр 13:07
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
Уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера возбуждено в Анапе против двух полицейских, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Теннис
Дарья Касаткина потерпела поражение в первом круге US Open
Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла преодолеть барьер первого раунда Открытого чемпионата США, уступив британке Йоханне Конте, - 1/6, 6/4, 2/6.
GoTennis.ru 13:19
Происшествия
Молодожёны погибли в аварии через несколько минут после свадьбы
В американском штате Техас молодые супруги попали в смертельное ДТП через несколько минут после церемонии бракосочетания.
Общественная служба новостей 11:50
Политика
Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство в ближайшие годы не будет использовать российские "Союзы" для доставки астронавтов на МКС, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель.
Газета.Ru 11:24
Происшествия
Зампрокурора из Чечни объяснил происхождение изъятого у него порошка
Комментируя инцидент, брат Дениса Хучиева — Муслим Хучиев, который является председателем правительства Чечни, сообщил, что найденный порошок — лекарство от урологического заболевания для их отца.
REGNUM 12:45
Политика
Премьер Канады объяснил невозможность возвращения России в G8
После начала дискуссии о возможном возвращении России в G8 Канада уже высказывалась против этого.
Взгляд.ру 12:52
Армия и оружие
Скрытную переброску атомных подлодок показали на видео
В ходе учений были отработаны действия по скрытному выводу атомных подводных лодок из мест базирования.
LentaChel.ru 08:00
Футбол
Черчесов огласил список сборной на Евро-2020
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года.
Вести.Ru 09:27
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Армия и оружие
Президент Ливана назвал атаку Израиля на Бейрут «объявлением войны»
Ливан может расценить атаки израильских беспилотников как "объявление войны", заявил президент Мишель Аун на встрече со спецпосланником ООН Яном Кубишем.
РИА Новости 10:44
Музыка
Джо Бонамасса приедет в Россию с единственным концертом
Гитарист-виртуоз Джо Бонамасса приедет в Россию в конце весны 2020 года.
ИА InterMedia 09:38
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
РИА Новости 24 августа в 20:21
Политика
Путин наградил Роднину, Грачевского и Машкова
Вести.Ru 12:37
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
Известия 13:09
Наука
Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль
Российская газета 00:42
Политика
Касамара отказалась от дебатов с Соболь
Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара, зарегистрированная кандидатом на выборы в Мосгордуму, отказалась от участия в дебатах с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.
Коммерсантъ 09:13
Происшествия
По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей
В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
RT на русском 04:27
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17